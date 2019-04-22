ODTÜ, ülkücülerin koşusuna izin verince İnek Koşusu iptal edildi

Mülkiyeliler Birliği, 28 Nisan tarihinde Eymir Gölü’nde geliri burs fonuna aktarılacak olan “İnek Koşusu”, ODTÜ yönetiminin aynı gün Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin koşusuna izin vermesi sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Mülkiyeliler Birliği Yönetimi yaptığı açıklamada, “ODTÜ yönetimi ve Türkiye Atletizm Federasyonu nezdinde tüm resmi başvurularını yaptığımız, onaylarını aldığımız, sponsorluk görüşmelerini tamamladığımız etkinliğimizi ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık. Bu kararı almamızın nedeni, ODTÜ yönetiminin ilk başvuru tarafımızdan yapılmış olmasına rağmen, 'İnek Koşusu' ile aynı tarihte ve aynı saatte Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından organize edilen bir koşuya onay vermesidir” denildi.

Bu kapsamda ODTÜ yönetimi nezdinde çok sayıda görüşmede bulunarak, etkinliği gerçekleştirme çabalarında bulunduğu belirtilen açıklamada, ancak kaygıları gidermeye dönük girişimlerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Mülkiyeliler Birliği açıklamasında koşuya başvuru yapan herkese teşekkür ederek, “Yapılan ödemeler en kısa süre içerisinde iade edilecektir. Eğlenmeyi ve dayanışmayı ön plana çıkaran benzer etkinliklerde buluşmak dileğiyle” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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