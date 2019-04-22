"Patron, iş cinayeti haberini neden panoya astı?"

Bir Tayaş işçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları.

Bizler Tayaş Gıda Fabrikasında çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde fabrikada yemekhaneye giderken panoda bir kağıt gördük. Bir hafta önce organize sanayi bölgesinde bulunan başka bir fabrikada, iş kazası sonucu ölen bir arkadaşımızın fotoğrafı ve ölüm nedeni yazıyordu: “Temizlik için mikser kazanına giren işçi, başka bir arkadaşının makineyi fark etmeden çalıştırmasıyla feci şekilde can verdi.” Bu haberi ve resmi gördükten sonra pek çok arkadaşımız yemek yiyemedi, hepimizin morali çok bozuktu. Biz, Tayaş işçileri olarak soruyoruz: “Tayaş patronu bu haberi neden panoda paylaştı?”

Yazılan yazıda işçi arkadaşımızın ölümüne sebep olan yine başka bir işçi arkadaşımızmış gibi gösteriliyor. İş cinayetlerinde patronların hiçbir sorumluluğu yok mudur? Kazanı temizlemeye giren işçinin başında hiçbir sorumlu amirin olup olmadığından neden bahsedilmiyor? Tayaş patronu geçtiğimiz yıl kendi fabrikasında yaşanan patlamada yaralanan arkadaşlarımızdan neden hiç bahsetmemiş, olayın üstünü kapatmak için çabalamıştı?

Biz işçiler biliyoruz ki fabrikalarda gerçekleşen kazaların çoğu işçilerin hızlı çalışmaya zorlanmasından ve yeterli önlemin alınmamasından kaynaklanıyor. Bizim fabrikamızda da geçen yıl yaşanan kazada işçi arkadaşlarımız fazla mesaiye çağrılarak bilmedikleri bir işi yapmak zorunda kaldıkları için yaşanmıştı. Kaybettiğimiz işçi arkadaşımızın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

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