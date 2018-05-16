Tayaş önünde iş kazası protestosu: Örgütlenmezsek kazalar sürer

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Tayaş Gıda’da yaşanan iş kazasına tepki gösteren DİSK/Gıda-İş, “Tayaş işverenine çağrımız, işçilerin sendikalaşma hakkına saygı göstermesi, iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda tüm tedbirlerin alınmasıdır” dedi.

Pazar günü kostik kazanının patlaması sonucu iki işçinin yaralanmasını fabrika önünde protesto eden DİSK/Gıda-İş, Tayaş patronuna seslenerek işçilere yapılan baskının son bulmasını ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını istedi.

Fabrika önündeki eyleme, sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe geçen Flormar işçileri de destek verdi. Petrol-İş üyesi Flormar işçileri, “Sendika hakkı engellenemez”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” ve “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarıyla Tayaş Gıda önüne yürüdü.

Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan/EVRENSEL

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Burada yapılan açıklamaya; Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Cam Keramik-İş Genel Sekreteri Ergin Ay, Hak-İş'e bağlı Liman-İş İstanbul Anadolu Yakası Bölge Temsilcisi Ali Doğan, Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, CHP ve Emek Partisi Gebze İlçe Örgütlerinin yanı sıra çok sayıda işçi destek verdi.

Eylemde DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan açıklama yaptı. Aslan, Filistin’de yaşananlara da değinerek İsrail ile anlaşmaların bir an önce iptal edilmesi gerektiğini, Türkiye işçi sınıfı olarak Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti. Flormar işçilerinin direnişinin kendi direnişleri olduğunu vurgulayan Aslan, Flormar’da sendikalaştıkları için kapının önüne konan işçilere sonuna kadar destek vereceklerini dile getirdi.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADIKÇA DAHA BÜYÜK SORUNLAR YAŞANACAK’

Tayaş’ta yaşanan iş kazasının ardından iki işçinin hala hastanede tedavi altında olduğunu belirten Aslan, “Yaşanan patlamanın sonuçları daha ağır olabilir, daha büyük felakete dönüşebilirdi. Yaralanan işçi arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Sendika olarak hem fiili, hem hukuki olarak bu işin takipçisi olacağız” dedi.

Tayaş’ta kostik kazanının patlamasından ardından ortaya çıkan gerçeğe dikkat çeken Aslan, “İşveren hiç bir koruyucu önlem ve tedbir aldırmadan işçilere hiç bir eğitim vermeden doğrudan kazan temizlemeye yönlendirmiştir. Ne eldiven, ne maske vermiş, ne de kazanın nasıl temizleneceği konusunda uyarı yapmıştır. Bunun sonucunda patlayan kazandan çıkan kostik sonucunda iki işçi arkadaşlarımız yaralanmış ve tedavileri sürmektedir. İşçiler birlik olup örgütlenmediği sürece iş yerlerinde yaşanan kazalar ne ilk ne de son olacaktır. Gerekli önlemler alınmadığı sürece, yeni kazaların gelmesi, daha büyük sorunlar yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Tıpkı Soma’daki gibi daha ağır bedeller ortaya çıkabilecektir” diye konuştu.

Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan/EVRENSEL

‘DAHA BÜYÜK BİR MÜCADELE GÖRECEKSİNİZ’

Tayaş patronunun işçileri çok ağır koşullar ve baskı altında çalıştırdığını vurgulayan Aslan, patronun örgütlenme hakkı üzerinde baskı yarattığını ifade etti. Sendikalaşmak isteyen işçilere dönük çok yönlü baskı ve işten atma tehditlerinin olduğunu söyleyen Aslan, “Bu yaşanan tehditleri asla kabul etmiyoruz ve bu tehditlerin karşısında duracağız. Tayaş işverenine çağrımız, işçilerin sendikalaşma hakkına saygı göstermesi, iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda tüm tedbirlerin alınmasıdır. İşçileri tehdit etmeyi bırakmasıdır. Fabrikada çalışan amir ve idareci konumundaki çalışan personel, işçilere baskı yapmaktan vazgeçmelidir. Aksi halde yaşanacaklardan onlar sorumlu olacak, mutlaka er ya da geç Tayaş işçisine hesap vermekten kurtulamayacaktır. Bundan sonra yapacağınız baskılar karşısında daha büyük bir mücadele göreceksiniz” dedi.

‘İŞÇİLER SEÇİMLERDE CEVAP VERECEK’

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan’ın ardından işçilere seslenen Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz ise, “Sendika farkı gözetmeksizin nerede bir mücadele, direniş varsa oradayız. Tayaş işçisinin mücadelesini destekliyoruz, kazanacaklar” dedi. İşçilerin seçimlerde bu yaşananlara karşı tavır alacağını belirten Akyüz, “İşverene, yetkililere cevap vereceğimiz yer seçimlerdir. Seçimlerde tavrımızı koyacağız” dedi.

Tayaş önünde yapılan açıklamanın ardından sloganlarla Flormar’a yürüyüş yapıldı. Burada Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ve Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş işçilere seslenerek yaptıkları konuşmalarda, mücadelelerinde yanlarında olduklarını belirtti. (Gebze/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mayıs 2018 19:21

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