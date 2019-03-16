Tayaş Gıda’da sendika düşmanlığı devam ediyor

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu olan Tayaş Gıda'da patronun sendika düşmanlığı her geçen gün artarak devam ediyor. Evrensel’e ulaşan 9 yıllık bir işçi, pek çok işçinin işten atıldığını, işten atılmayan işçilerin ise bölümleri değiştirilerek, savunmaları istenerek baskı kurulduğunu aktardı. Fabrikada örgütlenme faaliyeti yürüten Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek de, "İşçiler kendi meşru ve haklı talepleri etrafında daha fazla birlik oldukça işverenin ve amirlerin baskılarını boşa düşürecektir" diye konuştu.

Uzun bir süredir DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikasının örgütlenme faaliyeti yürüttüğü Tayaş Gıda patronu sendika düşmanlığını sürdürüyor. Pek çok işçiyi kapının önüne koyan Tayaş Gıda patronu, işçiler üzerindeki baskılarını sürdürüyor. Gazetemize gönderdiği maille yaşadıkları baskıları anlatan bir işçi şunları söyledi: "Biliyorsunuz Tayaş Gıda AŞ firmasında sendikalaşma yüzünden bir çok isçi arkadaşımız atıldı. Ben de bu firmada 9 yıldır çalışıyorum. Biz de üye olduk, bizi çıkarmıyorlar. Lakin aşırı mobbinge maruz kalıyoruz. Vardiyamız, bölümlerimiz değiştirildi. Kendi elemanlarını şahit göstererek haksız savunmalar isteniyor bizden. Bayan arkadaşlarla ismimizi çıkarıyorlar. En son bugün de komple telefon sokmayı yasakladılar. Tazminatsız çıkarmaya zorluyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."

TAYAŞ GIDA PATRONU SUÇ İŞLİYOR

Konuya ilişkin görüştüğümüz Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek şunları söyledi: "Tayaş Gıda'da işverenin ve amirlerin tüm baskılarına ve hukuksuz uygulamalarına rağmen örgütlenmemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm bu baskılar üyemiz olsun veya olmasın tüm Tayaş Gıda işçisi arkadaşlarımızı hakları konusunda bilgilendiriyoruz. Tayaş Gıda işçilerinin haklılığı mahkemelerde de kanıtlanmaya başladı. İşveren gerek uluslararası sözleşmeler, gerekse ülkemizdeki yasalar karşısında açıkça suç islemektedir. Yaşanan tüm sıkıntıların yakından takipçisiyiz."

PATRONLAR GÜCÜNÜ SİYASİ İKTİDARDAN ALIYOR

Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte Tayaş Gıda'da ve diğer pek çok işyerinde patronların haksız hukuksuz uygulamalarının ve baskı politikalarının arttığına dikkat çeken Gökçek, "Bunu fabrikalarda somut olarak görüyoruz. Şu da bir gerçek ki patronlar bu kadar açık bir şekilde pervasızca işyerlerinde sendika düşmanı tutum alabiliyorsa bu gücü siyasi iktidardan almaktadır. İsçi ve emekçilerin en ufak bir hak arama mücadelesine karşı sert bir tutum alan iktidar, idari makamlar ve kolluk kuvvetleri, patronların yasa tanımazlığı karşısında seyirci kalıyor."

DAHA FAZLA BİRLİK OLDUKÇA BASKILAR BOŞA ÇIKARILACAKTIR

"Tüm bu olumsuz koşullar karşısında isçiler, emekçiler kendi gücüne güvenmelidir" Gökçek şöyle devam etti: "Tayaş Gıda işçileri de kendi meşru ve hakli talepleri etrafında daha fazla birlik oldukça işverenin ve amirlerin baskılarını boşa düşürecektir. Tayaş Gıda basta olmak üzere tüm fabrikalarda krizin faturasını ödememek için ve sömürünün artmasına karşı isimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz için birliğimizi ve örgütlülüğümüzü güçlendirmekten başka bir kurtuluşumuz yok."