20 Nisan 2019 18:27
2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2019 e-YDS) sonuçları açıklandı
ÖSYM, 20 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/3 İngilizce) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM logosu
ÖSYM, 20 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/3 İngilizce) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "20 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 20 Nisan 2019 tarihinde saat 18.05'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)