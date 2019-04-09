Gebzeli EYT'li işçiler: 1 Mayıs’ın Gebze’de kutlanması önemli

Gebze’de bulunan emeklilikte yaşa takılan (EYT) işçiler Türkiye’nin önemli bir sanayi bölgesi olan Gebze’de 1 Mayıs kutlanmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Otomotiv yedek parça üretiminde çalışan Kemal Gül “Ben Gebze’de 1 Mayıs’ı önemsiyorum. Çünkü burası işçi yatağı. EYT’liler olarak küçümsenmeyecek eylemler yaptık. Hatta seçimlerde Ak Partinin kaybetmesinde EYT’lilerin de rolü olduğunu düşünüyorum. Seçimden sonra, ‘Seçimde yasa çıkmadıysa daha çıkmaz’ umutsuzluğuna kapılanlar oldu. Gerçekten öyle değil. Biz birliğimizi koruyalım yeter. 1 Mayıs bunun için de önemli, mücadelenin bitmediğini göstermek için” dedi.

Ankara daha sonra İstanbul mitingi ile büyük ses getirdiklerini söyleyen Gül, “Şimdi her yerde tüm il ve ilçelerde ses getirebiliriz. Ailelerimizi de alıp 1 Mayıs’a katılalım” diye konuştu.

Uzun yıllar fabrikalarda çalışan Gürcan Yucak, en son İnci Plastik’te çalışırken “Kriz var işyerinde küçülme politikası izliyoruz” denilerek işten atılmış. 46 yaşında olduğunu ve iş aradığında “Yaşlısın” yanıtını aldığını dile getiren Yucak, “Ama devlete ‘Emekli et’ diyorum, ‘gençsin’ diyorlar” dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) bir işçi olarak tüm işçi ve emekçilere seslendiğini anlatan Yucak, şöyle devam etti:

“İşçinin emekçinin alın terinin sömürülmesine, işyerlerinde işlenen iş cinayetlerine, her krizde hemen işçi çıkaran işçi düşmanlarına, kendilerini sendika sanan patronun uşağı sendika ağalarına dur demek için; asgari ücretliden alınan vergiye hayır demek için, işçinin emekçinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için 1 Mayıs’a katılmalıyız. Tüm EYT’li işçi, emekçi kardeşlerimi EYT’lilerin ve işçilerin olduğu her yerde 1 Mayıs’ta meydanları doldurmaya çağırıyorum.”

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İşçisi Özgür Kotan ise, “Tüm EYT’li işçi ve emekçi kardeşlerimi 1 Mayıs’ta meydanları doldurmaya davet ediyorum. Davamıza sahip çıkalım, büyütelim. Bizlere hiç kimse hak vermez. Ancak mücadele ile, birlik ile alabiliriz. Gebze başta olmak üzere tüm EYT’li kardeşlerim üzerine düşeni yapacak, 1 Mayıs’a katılarak mücadelesini büyütecektir” diye konuştu. (Gebze/EVRENSEL)

EYT’liler: Erken emeklilik değil, kazanılmış hakkımızı istiyoruz

1 Mayıs saldırılara karşı birliği ve mücadeleyi büyütme günü olmalıdır