Rabia Naz'ın ailesi adli tıbbın "çatıdan düşme" raporuna itiraz etti

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin savcılığa raporunu iletti. Raporda, "çatıdan düşmeyle mümkün" ifadeleri yer aldı. "Adli Tıp Kurumu'nun bu kadar hızlı yanıt vermesi şaşırtıcı" diyen Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç, Rabia Naz'ın ölümünün örtbas edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın şüpheli ölümüyle ile ilgili raporunu savcılığa iletti. Raporda, "Rabia Naz Vatan'ın vücudunda meydana gelen yaralanmaların çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifadeleri yer aldı. Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç, "Rapordaki, ölümün yüksekten düşmeye bağlı olabileceği yönündeki kabulü asla kabul etmiyorum" dedi.

BBC Türkçe'den Berza Şimşek'in haberine göre İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunun sonuç bölümüne, "çocuğun ölümünün genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu" yazıldı. Ancak Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'ndan daha önce alınan mütalaada, "ölümün araba çarpması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği" belirtiliyordu.

KILIÇ: CİNAYET ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kararı değerlendiren avukat Emel Bodur Kılıç, dosyada en sorunlu kısmın olay yeri inceleme raporu ve olay yeri inceleme ekipleri olduğuna dikkat çekti ve olay yeri inceleme polisleri hakkında soruşturma başlatıldığının kamuoyunca da bilindiğine vurgu yaparak, İstanbul Adli Tıp Kurumunun bulguları değerlendirirken bu olay yeri inceleme raporunu dikkate almasını eleştirdi. Kılıç, ölümün bir cinayet olduğunu ve cinayetin örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Olay yeri inceleme raporunda, "Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu belirlenemedi" deniyordu. Bu raporda ayrıca, Rabia Naz Vatan'ın çantasında bulunan bir kitapta intihar ile ilgili bölümlerin "ataşla tutturduğu" kaydediliyordu. Baba Şaban Vatan ise "Kızım ataş kullanmaz. Kitap ayracı kullanır" demişti. Avukat Kılıç, daha önce yaptığı açıklamada ayrıca, görgü tanıklarının Rabia Naz Vatan'ın kayıp okul çantası evin çatısında bulunduğunda, olay yeri inceleme polislerinin çantanın yerini değiştirerek fotoğraf çektiğini de kaydetmiş ve bunun "delillerin değiştirilmesine ilişkin bir suç" olduğunu söylemişti.

KILIÇ: DOSYANIN YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI'NA GÖNDERİLMESİNİ İSTEYECEĞİZ

Kılıç, "Dosya ile ilgili özel mütalaalar alacağız ve dosyanın tıbbi açıdan değerlendirilmesi için dosyanın Yüksek Sağlık Şurası'na gönderilmesini talep edeceğiz" diye konuştu. Kılıç, ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) incelemesine başladığını, ancak yeniden dinlenmesi kararı verilen 60 tanığın dinlenmesine henüz başlanmadığını kaydetti.

HSK MÜFETTİŞİ: HENÜZ ELİMİZE ULAŞAN BİLGİ, BELGE BULUNMAMAKTA

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlatmıştı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz 2 gün önce, "HSK müfettişlerinin 'intihar düşük ihtimal' değerlendirmesinde bulundukları" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı ve "Yasa gereği gizli yürütülen inceleme, mahallinde halen sürdürülmekte olup henüz kurulumuza dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmamaktadır" dedi.

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KILIÇ: RAPORUN GELDİĞİ GÜN MECLİS ARAŞTIRMASI VERİLMESİ BİR TESADÜF MÜ?

Baba Şaban Vatan'ın olayın üstünü örtbas etmeye çalışmakla suçladığı AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge verdiklerini açıkladı. Vatan ailesinin avukatı Kılıç ise "Önergenin Adli Tıp Kurumu raporunun geldiği gün verilmesi bir tesadüf mü? diye sordu.

Şaban Vatan, Rabia Naz'a ne olduğuna ilişkin araştırmaları sürecinde Nurettin Canikli'nin korumalarının kendisini "AKP karşıtı propaganda" yapmakla suçladığını söylemişti ve bu nedenle Canikli'yi "olayı örtbas etmeye çalışmakla" suçlamıştı. Canikli ise iddiaları reddediyor. (HABER MERKEZİ)

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