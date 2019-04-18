Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili HSK Başkanvekilinden açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili HSK'de yürütülen incelemenin sürdüğünü, henüz kurula iletilen bir bilgi ve belge bulunmadığını bildirdi.

Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili mahallinde devam eden idari soruşturma sırasında HSK müfettişlerinin "intihar düşük ihtimal" değerlendirmesinde bulundukları iddiasına bazı yayın organlarında yer verilmesi üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili adli soruşturmanın Görele Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, Kurul müfettişlerinin ise ölen kızın babasının, olay nedeniyle etkin soruşturma yapılmadığına yönelik iddia ve şikayetlerini incelemek için görevlendirildiğini kaydetti.

Yılmaz, "Yasa gereği gizli yürütülen inceleme, mahallinde halen sürdürülmekte olup henüz kurulumuza dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili baba Şaban Vatan'ın talebi doğrultusunda HSK tarafından inceleme başlatılmıştı.

ÖZEL EKİP ŞÜPHELİ ARACI ARAŞTIRIYOR

Öte yandan Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili Baba Şaban Vatan’ın kızına otomobil çarptığı yönündeki iddiaları bir yıl sonrasında dikkate alındı.

DHA'nın haberine göre Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde bir ekip olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi. HSK müfettişleriyle koordineli yürütüldüğü ifade edilen soruşturmada, olay günü şüpheli bir otomobilin mahallede görüldüğü bilgisine ulaşıldığı ve olayın kaza olup olmadığını araştırıldığı belirtildi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile olay günü çevredeki cep telefonlarına ait HTS kayıtları da incelemeye alındı. (HABER MERKEZİ)

Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili polisler hakkında soruşturma başlatıldı