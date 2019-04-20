RTÜK, CHP'li vekile küfrü hakaretten saymadı

Sinan GÜLER

ANKARA

CHP Milletvekili Ali Şeker’e yönelik “p...venk” küfrünü değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) küfrü hakaret olarak değerlendirmedi. RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, söz konusu kararın RTÜK Üst Kurulu’nun itibarını zedelediğini ve güvenirliğini yok ettiğini belirtti.

Ersoy Dede’nin 24 TV’deki programında CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’e hitaben söylenen “p...venk” küfrünü değerlendiren RTÜK Üst Kurulu, “hakaret yok” kararı verdi. RTÜK uzmanının hazırladığı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda CHP’li Şeker’e yönelik “Şov yapıyor p…venk. Kabadayı” ifadeleri, “kişi yada kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadeler” olarak belirtildi. Söz konusu uzman raporuna ve muhalif üyelerin itirazlarına rağmen, RTÜK bu ifadelerin “hakaret olmadığı” yönünde karar verdi.

Daha önce benzer ifadelerin kullanıldığı bir yayın sebebiyle ise TRT’ye RTÜK tarafından ceza verildiği aktarıldı.

ŞEKER: AKP'Lİ ÜYELER TOPLUMSAL GERİLİMİ TIRMANDIRMAYA MI ÇALIŞIYOR?

RTÜK Üst Kurulu’nun kararını değerlendiren Şeker, RTÜK’ün ikiyüzlü bir tutum içerisinde olduğunu belirterek “AKP için, hukukun üstünlüğü ve kuralların adil bir şekilde uygulanması yalnızca kendi lehlerine olan durumlar için geçerli bir hal aldı” dedi. RTÜK’ün bu kararı ile birlikte milletvekiline küfre varan ifadeler kullan kişilere adeta gün doğduğunu belirten Şeker, “AKP'li üyeler muhalefete her türlü küfrü ve hakareti serbest hale getirerek toplumsal gerilimi tırmandırmayı mı amaçlamakta?” dedi.

RTÜK ÜYESİ DEMİRDÖĞEN: AYRIMCI UYGULAMA KURULUN İTİBARINI ZEDELİYOR

RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen ise çok sayıda kanala benzer ifadeler nedeniyle yaptırım uygulandığını hatırlatarak 24 TV’ye herhangi bir yaptırım uygulanmamasının RTÜK Üst Kurulu’nun itibarını ve güvenilirliğini zedelediğini belirtti. Demirdöğen, “Bir dönem yayıncılara Türkçe’nin düzgün ve güzel kullanımı nedeniyle ödül dağıtan RTÜK’ün bu kararlarla düştüğü durum düşündürücüdür” dedi.