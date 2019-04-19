    • Gebze'de polis saldırısına uğrayan anneler: Çocuklarımız ölüyor

    Açlık grevindeki çocuklarına destek olmak için Gebze Cezaevi önüne giden ve polisin saldırısına maruz kalan anneler, tecridin kaldırılmasını istedi.

    19 Nisan 2019 17:52
    Son Güncellenme Tarihi: 20 Nisan 2019 14:55
    Paylaş

    Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Gebze Cezaevi önünde oturma eylemi yapmak istedi, polis yine annelere saldırdı, coplarla itti, hakaret etti. Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde aileler 11 gün önce nöbet eylemi başlatmıştı.

    Cezaevi önünde bir araya gelen aileler, “Bijî berxwedana zindanan” sloganı eşliğinde nöbet eylemini sürdürdü. Bir süre burada oturma eylemi yapan aileleri ablukaya alan polis, eylemin sonlandırılmasını istedi. MA'nın haberine göre eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden ailelere, polis tazyikli suyla saldırdı. 

    "ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜRKEN KİMSE YERİMİZDE DURMAMIZI BEKLEMESİN"

    Polis şiddetine maruz kalıp kamuoyunun gündemine oturan anneler konuştu. "Tüm dünyanın gözleri önünde çocuklarımız ölümle pençeleşirken kimse yerimizde durmamızı beklemesin” diyen anneler, tecridin bir an önce kaldırılmasını istedi.

    Açlık grevindeki kardeşi için nöbet eyleminde yer alan isimlerden biri olan Cemile Çiftçi, eylemlerine başladıkları 9 Nisan’dan bu yana polis saldırısına maruz kaldıklarını ifade etti. Çiftçi, “Önceki gün de gidip cezaevi önünde oturduk. 5 dakika oturduktan sonra polis gelip bizi zorla kaldırdı. Daha sonra tazyikli su ile müdahale ettiler. Hepimiz ara caddelere dağıldık. Özellikle 3 anneye yöneldiler. Onları copla taciz edip ittiler. Arkadaşlarımız zaten müdahale sonrası eylemi bitirip dönüyorlardı. Ama polis buna rağmen onları itiyordu” dedi. Çiftçi, tek isteklerinin çocuklarının haklı talebinin kabul edilmesi ve barış sağlanması olduğunu kaydetti.

    "ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK GİDİYORUZ"

    Gebze Cezaevinde açlık grevinde olan Özlem Söyler’in annesi Hatice Söyler, kızının sağlık sorunları yaşamaya başladığını dile getirdi.  9 Nisan’dan beri hemen her gün polis şiddetine maruz kaldıklarını anlatan Söyler, “Bizi orada öldürebilirlerdi” diyerek her şeye rağmen çocukları için oraya gitmeye devam edeceklerini vurguladı. Tüm annelere seslenen Söyler, “Kendinizi bizim yerimize koyun. Biz sadece barış istiyoruz. Çocuklarımızın haklı taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz” dedi. 

    Anne Fehime Ekmez ise “Çocuklarımız ölüm ile pençeleşirken biz nasıl durabiliriz. Onun için ne olursa olsun orada olacağız” diye konuştu. 

    "BİR VAHŞET YAŞANDI"

    Cezaevi önüne gelen annelerin çoğunun 60 yaş üstü olduğuna dikkat çeken Sultan Bozkurt, “Önceki gün bütün dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşandı. Yaşanan vahşet, tecridin herkesin üstünde olduğunu göstermeye yetiyor. Onun için herkes açlık grevlerine ses vermeli. Tecrit bir an önce kaldırılmalı. Bu işin çözümü bize müdahale etmek değildir. Çözüm tecridin kaldırılmasıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar biz orada olacağız” diye konuştu.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

    İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), annelere yönelik polis saldırısına tepki gösterdi. İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, İHD’nin bütün şubelerinde bulunan kadın komisyonlarının, bu şiddetle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizerek “70, 80 yaşındaki annelere bu müdahale insanlık dışıdır” dedi.

    Annelere yapılan işkencenin insan hakları açısından çok vahim bir noktaya gelindiğinin göstergesi olduğunu aktaran TİHV İstanbul Temsilcisi Ümit Efe ise, “İşkencenin bu kadar aleni, pervasızca zorbaca yapılması; kadınların tartaklanması, aşağılanması, hak taleplerinin dikkate alınmaması kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu. (İstanbul/MA)

    VALİLİK: GÖSTERİ İZİNSİZ

    Polislerin ellerinde cop ile üç anneyi sert biçimde iteklediği anlara dair kaydedilen görüntüler, kamuoyunun tepkisine yol açtı. Tepkiler üzerine Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin kınama ifadeleri yer almazken, ‘Gösterinin izinsiz olduğu’ belirtilerek “... Eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında incele ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

    HDP: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALAMAMIŞ ZİHNİYETİN FAŞİZAN SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ

    HDP İstanbul örgütü, polisin annelere müdahale ettiği görüntünün videosunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Bu zulüm yanınıza kalmaz! Tecrite karşı açlık grevinde olan çocukları için, Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi gerçekleştiren annelere, polis hakaret ederek jopla saldırdı. İnsanlıktan nasibini alamamış bir zihniyetin bu faşizan saldırısı kabul edilemez. #AnnelerDirenişte” ifadeleri kullanıldı.

    TANRIKULU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

    CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da görüntüleri “Gebze Cezaevi’nde açlık grevinde olan çocukları için hapishane önüne gitmeye çalışan annelere elle ve copla yapılan polis tacizi iktidarın nasıl zalim hale geldiğinin yüzüdür. Konunun takipçisi olacağım. Bu memurla ilgili bir işlem yapacak mısınız?” notuyla paylaştı. (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Barolar, “#adaletnöbeti Raporu”nu açıkladı
    SONRAKİ HABER

    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Bu politikalar sürdükçe 'kızgın demiri soğutmak' mümkün mü?

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    'Yeni dönem' olanaklar ve zorluklar

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Sınıfa yönelik saldırılar ve 1 Mayıs

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    'Saf'lar birbirine karışırken

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Kıdem tazminatı işçilerin işverenlerce rehin tutulan ücretidir

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Notre Dame, oyunlar ve dijitalleştirme

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Halep oradaysa arşın burada

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Kaybetmek bazan kazanmaktır
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Gebze'den sonra Kızıltepe'de anneler polislerce yerde sürüklendi
    Gebze'den sonra Kızıltepe'de anneler polislerce yerde sürüklendi

    Mardin Kızıltepe’de açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek için açıklama yapmak isteyen Barış Anneleri, polis şiddetine maruz kaldı.

    İBB verilerinin kopyalanması tartışmasına itiraz: İBB kozmik oda değil
    İBB verilerinin kopyalanması tartışmasına itiraz: İBB kozmik oda değil

    Avukat Yiğit Acar, mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyedeki verilerin kopyalanması yönündeki kararını durdurmasını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Gebze'de polis saldırısına uğrayan anneler: Çocuklarımız ölüyor
    Gebze'de polis saldırısına uğrayan anneler: Çocuklarımız ölüyor

    Açlık grevindeki çocuklarına destek olmak için Gebze Cezaevi önüne giden ve polisin saldırısına maruz kalan anneler, tecridin kaldırılmasını istedi.

    TÜVTÜRK’te 4 işçi daha işe iade davası kazandı
    TÜVTÜRK’te 4 işçi daha işe iade davası kazandı

    Muğla TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonunda sendikalaştıkları için işten atılan ve 252 gündür direnişte olan işçilerden 4'ü işe iade davasını kazandı.

    Cumartesi Anneleri gözaltında öldürülen Ermeni aydınları andı
    Cumartesi Anneleri gözaltında öldürülen Ermeni aydınları andı

    Cumartesi Anneleri, 734. hafta buluşmasında işkence ile katledilen çocukları ve İstanbul'da gözaltına alınarak katledilen Ermeni aydınları andı.

    Melih Gökçek’ten 'zarar' savunması: Borç Tuna’nın zaafı nedeniyle
    Melih Gökçek’ten 'zarar' savunması: Borç Tuna’nın zaafı nedeniyle

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait borçların açıklanması sonrası eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten savunma geldi.

    Rabia Naz’ın ölümünde ‘metruk bina’ şüphesi: Talaş parçaları uyuştu
    Rabia Naz’ın ölümünde ‘metruk bina’ şüphesi: Talaş parçaları uyuştu

    Rabia Naz’ın üzerinde tespit edilen talaş parçalarının okul yolu üzerindeki metruk bir evdeki talaş ve saman parçaları ile örtüştüğü belirlendi.

    Babası KHK’li diye kadro verilmeyen tekniker açtığı davayı kazandı
    Babası KHK’li diye kadro verilmeyen tekniker açtığı davayı kazandı

    Adana’da taşeron düzenlemesi sonrası babası KHK’li diye kadroya alınmayan sağlık teknikeri açtığı davayı kazandı.

    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    Engelli öğrencilerden yaşanabilir dünya, temiz çevre etkinlikleri
    Engelli öğrencilerden yaşanabilir dünya, temiz çevre etkinlikleri
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Rize'de bal ormanına yapılmak istenen taş ocağına tepki
    Rize'de bal ormanına yapılmak istenen taş ocağına tepki

    Rize’de nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların yaşadığı bölgede taş ocağı açılmasını öngören proje için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi.

    Bahçeli: Mazbata almakla iş bitmedi, söz sırası YSK'de
    Bahçeli: Mazbata almakla iş bitmedi, söz sırası YSK'de

    İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine sayılar üzerinden ilginç tespitlerde bulundu.

    Peri Suyu barajında yaşanan balık ölümleri endişe yarattı
    Peri Suyu barajında yaşanan balık ölümleri endişe yarattı

    Elazığ-Karakoçan, Dersim-Nazmiye ve Bingöl'ün Yayladere sınırları içerisinde yer alan Pembelik barajında balık ölümleri yaşanıyor.

    Sudan’da devrime yön veren kadınlar: ‘Kandakalar’
    Sudan’da devrime yön veren kadınlar: ‘Kandakalar’

    Sudan'da 30 yıllık Ömer el Beşir’in devrilmesini sağlayan eylemlerde kadınların katılımı ve üstlendiği rol dikkat çekici.

    Bangladeş'te cinsel tacize uğrayan kadını medresede yakarak öldürdüler
    Bangladeş'te cinsel tacize uğrayan kadını medresede yakarak öldürdüler

    Bangladeş'te medresede müdür tarafından cinsel tacize uğrayan Nusrat Jahan Rafi, iki hafta sonra gittiği medresede benzin dökülerek katledildi.

    Aydınlardan açlık grevleri bildirisi: Ölümlere sessiz kalmayalım
    Aydınlardan açlık grevleri bildirisi: Ölümlere sessiz kalmayalım

    Çok sayıda aydın, sanatçı ve siyasetçi "Ölümlere seyirci kalmayalım, hukuku ve yaşamı savunalım!" bildirisi yayınlandı.

    Anaokullarında “Dinimi Seviyorum, Öğreniyorum” projesine tepki
    Anaokullarında “Dinimi Seviyorum, Öğreniyorum” projesine tepki

    Yalova Eğitim Sen anaokullarında “Dinimi Seviyorum, Öğreniyorum” projesine tepki gösterdi: Eğitim bilimsellikten uzaklaştırılıp dincileştiriliyor

    Roma Bostanı'na davet: Tohumları serpmeye gelin
    Roma Bostanı'na davet: Tohumları serpmeye gelin

    Roma Bostanı insanları, 21 Nisan Pazar günü Cihangir’deki Roma Bostanı’na tohum topları serpmeye davet etti.

    Rabia Naz'ın ailesi adli tıbbın "çatıdan düşme" raporuna itiraz etti
    Rabia Naz'ın ailesi adli tıbbın "çatıdan düşme" raporuna itiraz etti

    İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin "çatıdan düşmeyle mümkün" raporuna Vatan ailesi avukatı Emel Bodur Kılıç itiraz etti.

    GÜNCELLENDİ
    Irak sınırında yürütülen operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi
    Irak sınırında yürütülen operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak sınırındaki operasyonda çıkan çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 6 askerin yaralandığını duyurdu.

    Prof. Dr. Ece Göztepe: YSK kararları hukuki zeminden yoksun
    Prof. Dr. Ece Göztepe: YSK kararları hukuki zeminden yoksun

    "Sadece kaybettiğiniz yerdeki belediye seçimlerinin yenilenmesini talep ediyorsanız, inandırıcılıktan hayli uzak bir portre çiziyorsunuz demektir."

    Kılıçdaroğlu: İktidarın belediyelere baskısına karşı mücadele edeceğiz
    Kılıçdaroğlu: İktidarın belediyelere baskısına karşı mücadele edeceğiz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

    Türkiye’de 1 milyondan fazla çocuğun emeği sömürülüyor
    Türkiye’de 1 milyondan fazla çocuğun emeği sömürülüyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dünyada ve Türkiye’de çocukların maruz kaldığı emek sömürüsünü raporlaştırdı.

    RTÜK, CHP'li vekile küfrü hakaretten saymadı
    RTÜK, CHP'li vekile küfrü hakaretten saymadı

    RTÜK, 24 TV’de CHP’li Ali Şeker’e yönelik “p...venk” küfrünü hakaret olarak değerlendirmedi.

    Selahattin Demirtaş: Erdoğan, küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı
    Selahattin Demirtaş: Erdoğan, küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı

    Washington Post gazetesine seçim sonuçlarını değerlendiren Selahattin Demirtaş, seçimin Erdoğan için “küçük düşürücü bir yenilgi” olduğunu yazdı.

    Bağlar’da yurttaşlardan mazbata tepkisi
    Bağlar’da yurttaşlardan mazbata tepkisi

    Yüzde 70 oyla seçilen HDP’li adaya mazbata verilmemesine tepki gösteren yurttaşlar, "Başkasının hakkını gasbeden bize nasıl hizmet edecek?" diyor.