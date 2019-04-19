Gebze'de polis saldırısına uğrayan anneler: Çocuklarımız ölüyor

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Gebze Cezaevi önünde oturma eylemi yapmak istedi, polis yine annelere saldırdı, coplarla itti, hakaret etti. Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde aileler 11 gün önce nöbet eylemi başlatmıştı.

Cezaevi önünde bir araya gelen aileler, “Bijî berxwedana zindanan” sloganı eşliğinde nöbet eylemini sürdürdü. Bir süre burada oturma eylemi yapan aileleri ablukaya alan polis, eylemin sonlandırılmasını istedi. MA'nın haberine göre eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden ailelere, polis tazyikli suyla saldırdı.

"ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜRKEN KİMSE YERİMİZDE DURMAMIZI BEKLEMESİN"

Polis şiddetine maruz kalıp kamuoyunun gündemine oturan anneler konuştu. "Tüm dünyanın gözleri önünde çocuklarımız ölümle pençeleşirken kimse yerimizde durmamızı beklemesin” diyen anneler, tecridin bir an önce kaldırılmasını istedi.

Açlık grevindeki kardeşi için nöbet eyleminde yer alan isimlerden biri olan Cemile Çiftçi, eylemlerine başladıkları 9 Nisan’dan bu yana polis saldırısına maruz kaldıklarını ifade etti. Çiftçi, “Önceki gün de gidip cezaevi önünde oturduk. 5 dakika oturduktan sonra polis gelip bizi zorla kaldırdı. Daha sonra tazyikli su ile müdahale ettiler. Hepimiz ara caddelere dağıldık. Özellikle 3 anneye yöneldiler. Onları copla taciz edip ittiler. Arkadaşlarımız zaten müdahale sonrası eylemi bitirip dönüyorlardı. Ama polis buna rağmen onları itiyordu” dedi. Çiftçi, tek isteklerinin çocuklarının haklı talebinin kabul edilmesi ve barış sağlanması olduğunu kaydetti.

"ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK GİDİYORUZ"

Gebze Cezaevinde açlık grevinde olan Özlem Söyler’in annesi Hatice Söyler, kızının sağlık sorunları yaşamaya başladığını dile getirdi. 9 Nisan’dan beri hemen her gün polis şiddetine maruz kaldıklarını anlatan Söyler, “Bizi orada öldürebilirlerdi” diyerek her şeye rağmen çocukları için oraya gitmeye devam edeceklerini vurguladı. Tüm annelere seslenen Söyler, “Kendinizi bizim yerimize koyun. Biz sadece barış istiyoruz. Çocuklarımızın haklı taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

Anne Fehime Ekmez ise “Çocuklarımız ölüm ile pençeleşirken biz nasıl durabiliriz. Onun için ne olursa olsun orada olacağız” diye konuştu.

"BİR VAHŞET YAŞANDI"

Cezaevi önüne gelen annelerin çoğunun 60 yaş üstü olduğuna dikkat çeken Sultan Bozkurt, “Önceki gün bütün dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşandı. Yaşanan vahşet, tecridin herkesin üstünde olduğunu göstermeye yetiyor. Onun için herkes açlık grevlerine ses vermeli. Tecrit bir an önce kaldırılmalı. Bu işin çözümü bize müdahale etmek değildir. Çözüm tecridin kaldırılmasıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar biz orada olacağız” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), annelere yönelik polis saldırısına tepki gösterdi. İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, İHD’nin bütün şubelerinde bulunan kadın komisyonlarının, bu şiddetle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizerek “70, 80 yaşındaki annelere bu müdahale insanlık dışıdır” dedi.

Annelere yapılan işkencenin insan hakları açısından çok vahim bir noktaya gelindiğinin göstergesi olduğunu aktaran TİHV İstanbul Temsilcisi Ümit Efe ise, “İşkencenin bu kadar aleni, pervasızca zorbaca yapılması; kadınların tartaklanması, aşağılanması, hak taleplerinin dikkate alınmaması kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu. (İstanbul/MA)

VALİLİK: GÖSTERİ İZİNSİZ

Polislerin ellerinde cop ile üç anneyi sert biçimde iteklediği anlara dair kaydedilen görüntüler, kamuoyunun tepkisine yol açtı. Tepkiler üzerine Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin kınama ifadeleri yer almazken, ‘Gösterinin izinsiz olduğu’ belirtilerek “... Eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında incele ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

HDP: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALAMAMIŞ ZİHNİYETİN FAŞİZAN SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ

HDP İstanbul örgütü, polisin annelere müdahale ettiği görüntünün videosunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Bu zulüm yanınıza kalmaz! Tecrite karşı açlık grevinde olan çocukları için, Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi gerçekleştiren annelere, polis hakaret ederek jopla saldırdı. İnsanlıktan nasibini alamamış bir zihniyetin bu faşizan saldırısı kabul edilemez. #AnnelerDirenişte” ifadeleri kullanıldı.

Bu zulüm yanınıza kalmaz!

Tecrite karşı açlık grevinde olan çocukları için, Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi gerçekleştiren annelere, polis hakaret ederek jopla saldırdı.

İnsanlıktan nasibini alamamış bir zihniyetin bu faşizan saldırısı kabul edilemez.#AnnelerDirenişte pic.twitter.com/gWhYK6BXl9 — HDP İstanbul (@HDPistanbul) 19 Nisan 2019

TANRIKULU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da görüntüleri “Gebze Cezaevi’nde açlık grevinde olan çocukları için hapishane önüne gitmeye çalışan annelere elle ve copla yapılan polis tacizi iktidarın nasıl zalim hale geldiğinin yüzüdür. Konunun takipçisi olacağım. Bu memurla ilgili bir işlem yapacak mısınız?” notuyla paylaştı. (HABER MERKEZİ)