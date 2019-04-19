Recep Hantaş cinayeti için Meclis araştırması istendi

Diyarbakır’da 14 Nisan 2019 tarihinde polis kurşunuyla yaşamını yitiren Recep Hantaş cinayetinin incelenmesi için HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Meral Danış Beştaş, “14 Nisan 2019 günü sabaha karşı Diyarbakır Sümerpark’ta arkadaşı ile oturmakta olan Recep Hantaş’ın polis kurşunu ile ölümü kolluk güçlerine yasalarla verilen ve uygulamalarla desteklenen sınırsız yetkilerin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır” dedi.

Fotoğraf: MA

"KOLLUK GÜÇLERİ ORANTISIZ GÜÇ KULLANDI"

“Diyarbakır Valiliği tarafından gerçekleşen ölüm Recep Hantaş’ın ‘dur ihtarına’ uymadığı olarak ifade edilmiş olsa da ortaya çıkan kamera kayıtları ve hatta polislerin aileye Hantaş’ı ‘yanlışlıkla’ öldürdüklerine yönelik beyanı, kolluk görevlilerinin yetkilerini aştığı ve orantısız güç kullandığını ortaya koymaktadır” diyen Beştaş, “Olayın Hantaş’ın ‘dur ihtarına’ uymadığı için gerçekleşmiş olduğu varsayımında dahi ‘dur ihtarına’ uyulmadığı takdirde silah yetkisinin kullanılması yalnızca caydırma amaçlı olup kişinin ölümünü hedeflemez” ifadelerini kullandı.

Hantaş’a isabet eden 4 kurşunun ikisinin başına isabet ettiğini hatırlatan Meral Danış Beştaş, “Bu ölüm vakası kolluğun yetkilerini aştığının vahim bir örneği olup polise verilen sınırsız yetkilerin derhal ele alınması ve Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda acilen bir düzenleme yapılması elzemdir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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