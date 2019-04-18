Emniyetin görüntü çözümü de Diyarbakır Valiliğini yalanladı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde 14 Nisan’da polis kurşunuyla öldürülen Recep Hantaş olayına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait görüntüler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından incelenerek, dökümleri dava dosyasına konuldu. Olayı gören 054G kodlu kameranın olay anını en net gördüğüne yer verilen görüntü inceleme tutanağında, bundan dolayı bu kameranın görüntü dosyalarının görüntü çözümü baz alındığı ifade edildi. MA’da yer alan habere göre; Recep Hantaş’ın öldürülmesinde Valiliğin “dur” ihtarına uymadıkları açıklaması, bizzat emniyet tarafından yapılan görüntü çözümleriyle de yalanlandı. Emniyetin yaptığı görüntü çözümlerinde, Hantaş’ın ateş açılmasından sonra koşmaya başladığı ve ardından polis K.B. tarafından kendisine ateş edildiği belirtildi.

HAVAYA ATEŞ ETTİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Hantaş’ı öldürmek suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Polis Memuru K.B. mahkemedeki ifadesinde, havaya ateş ettiğin savunmuştu. Hantaş’ın öldürülmesi olayının tek tanığı olan R.Y. de ikaz edilmeden ateş edildiğini söylemişti.

İHD: RECEP HEDEF ALINARAK VURULDU

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi de önceki gün yaptığı açıklamada, inceledikleri dava dosyasına göre Hantaş’ın dosya kapsamında tutuklanan polis tarafından hedef alınmak suretiyle öldürmek kastıyla ateş edildiğinin net bir şekilde görülmekte olduğunu söylemişti. Otopsi raporunda ise Hantaş’ın ensesinden giren ve göz ve burun kısmından çıkan mermiyle öldürüldüğü belirtilmişti. (HABER MERKEZİ)

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