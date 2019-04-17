İHD: Recep Hantaş'ın ölümünde yargısız infaza dair somut deliller var

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Diyarbakır’da üç gün önce Sümerpark’ta polis kurşunuyla yaşamını yitiren Recep Hantaş ile ilgili İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi yazılı açıklama yaptı. Soruşturma dosyasına giren görüntülere, bilgi ve belgelere göre Hantaş’a öldürmek kastıyla ateş edildiğinin net bir şekilde görüldüğü belirtilen açıklamada, “Recep Hantaş’ın yargısız infaz edildiğine yönelik somut deliller olduğunu ifade etmek istiyoruz” denildi.

Diyarbakır’da polislerin ailesine “yanlışlıkla öldürüldüğü”nü belirttikleri ancak ailenin Recep Hantaş’ın polis tarafından (20) tehdit edildiğini ifade ettiği ölümle ilgili Diyarbakır Valiliği açıklama yaparak, Hantaş’ın dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı. Gözaltına alınan 2 polisten biri ise tutuklanmıştı. Aile konuyla ilgili İHD Diyarbakır Şubesine başvurdu. İHD konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İHD yaptığı açıklama ile Valiliği de yalanladı.

“VALİLİĞİN AÇIKLAMASI FAİLİ AKLAMAYA YÖNELİK”

Diyarbakır Valiliği’nin açıklamasının maksatlı ve polisleri koruyucu bir yaklaşım gösterdiği belirtilen açıklamada, “Sadece fail konumundaki emniyet kaynaklarına dayandırılarak yapıldığı çok net olan açıklamada, yaşamını yitiren yurttaşın kimliği kriminalize edilmekte ve kolluk güçlerinin ihmallere yer bırakmayacak şekilde vazifesini yaptığı vurgulanmaktadır. Valilik açıklamasındaki maktulün ve tanığın adli kayıtlarının açıklanması fail polis/polislerin eyleminin aklanmasına yönelik açıklama olarak değerlendiriyoruz. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan bu açıklamanın benzerlerine daha önce de şahitlik ettiğimizi ifade etmek isteriz. Yetkili kurumlardan yapılan bu tür açıklamaların kolluk güçlerinin elindeki sınırsız gücün keyfi ve pervasızca kullandığı çok sayıda olay mevcuttur. Valilik, Diyarbakır’da 2013 yılında zırhlı aracın kasten çarpması sonucu öldürülen Şahin Öner için 'Elindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu' yaşamını yitirdiğini açıklarken, 2017 yılı Newroz’unda polis tarafından vurularak öldürülen Kemal Kurkut için ise “canlı bomba” şüphesiyle vurulduğu şeklinde açıklama yapmıştır. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan bu tür açıklamaların, fail konumundaki kolluk kuvvetini korumaya ve soruşturma sürecini doğrudan etkilemeye dönük risk taşıyan açıklamalar olduğunu belirtmek isteriz” denildi.

“BİLGİLER DİYARBAKIR VALİLİĞİNİ DOĞRULAMAMAKTADIR”

Olaya ilişkin soruşturma dosyasındaki belge ve bilgilere göre olayın nasıl gerçekleştiğinin çok net bir şekilde anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına konulan olay anına ilişkin görüntü kayıtlarında; sırtı şüpheli polise dönük şekilde koşan ve üzerinde ateşleyici/yaralayıcı silah türünden bir cisim bulunmayan savunmasız maktule, dosya kapsamında tutuklanan polis tarafından hedef alınmak suretiyle öldürmek kastıyla ateş edildiği net bir şekilde görülmektedir. Bu sebeple olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntüler, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamayı ve açıklamada olaya dair verilen bilgileri doğrulamamaktadır.

OTOPSİ TUTUNAĞINA GÖRE; HANTAŞ’A ÖLDÜRMEK KASTIYLA ATEŞ EDİLDİ

Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağındaki veriler değerlendirildiğinde fail polisin maktul Hantaş’a öldürmek kastıyla ateş ettiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde maktulün vücudunda şarapnel parçacısının tespit edilmesi, olayda ağır silahların kullandığını da göstermektedir.”

İHD: DOSYANIN TAKİPÇİSİYİZ

İHD’den yapılan yazılı açıklama son olarak şunlar ifade edildi: “İnsan hakları savunucuları olarak bizler; soruşturma dosyasında elde ettiğimiz bilgi ve belgeler ışığında Recep Hantaş’ın yargısız infaz edildiğine yönelik somut deliller olduğunu ifade etmek istiyoruz. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hızlı ve etkin soruşturma yürütülerek fail/faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği olarak bu dosyanın ve sürecinin sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Dosyanın sürümcemeye bırakılarak, cezasızlık politikalarına terk edilmemesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Yaşam hakkı kutsaldır!”