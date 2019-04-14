Diyarbakır’da Recep Hantaş'ın ölümüyle ilgili bir polis tutuklandı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park’ta, polisler tarafından silahla vurularak öldürülen genç ile ilgili gözaltına alınan 2 polisten biri tutuklandı.

14 Nisan'da saat 03.20 sıralarında bir arkadaşı ile birlikte otururken polislerce üzerlerine ateş açılan Recep Hantaş, vücuduna isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası polisler, ağabeyi Efe Hantaş’a kardeşini ‘yanlışlıkla öldürdüklerini’ söylerken, Valilik tarafından yapılan açıklamada ise Hantaş’ın ‘dur’ ihtarına uymadığı için vurulduğu ileri sürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 polis, ifadeleri alınmak üzere bugün Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadeleri sonrası tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edilen polislerden biri hakkında tutuklama kararı veren mahkeme, diğerinin ise ‘adli kontrol şartı’ ile tahliyesine karar verdi.

VALİLİK'TEN HANTAŞ’A İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği polislerin ailesine “yanlışlıkla öldürüldüğü”nü belirttikleri Recep Hantaş’a ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 polisin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurmuştu.

Valilik açıklamasında “14.04.2019 günü saat 03.20 sıralarında Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi Sümer Park içerisine yüzleri maskeli 2 şahsın girdiği yönünde alınan 155 ihbarına istinaden ekiplerimizce park içerisinde yapılan araştırma sırasında 2 şahsın görevlilerimizin üzerine doğru koşarak gelmesi üzerine ‘dur’ ihtarı yapılmış, ihtara uyan R.Y. isimli şüpheli şahıs teslim olmuş ancak diğer şüpheli şahıs R.H. kaçmaya devam etmiş, durması için uyarı atışı yapılmış ancak şüpheli şahıs durmamış ve vurularak etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada 2 polisin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, Diyarbakır Valiliği tarafından idari tahkikat başlatıldığı belirtilmişti.

HDP: YARGILAMAYA MÜDAHİLİZ

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Polisin ajanlaştıramadığı genci göz göze öldürdüğünü ifade eden Başaran, “HDP olarak, bu cinayetin de faillerinin derhal görevden el çektirilmesini ve tutuklanmalarını talep ediyor, yargılamanın tüm aşamalarına müdahil olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz” dedi.

MEZARLIĞA AİLE DIŞINDA KİMSE ALINMADI

MA’da yer alan habere göre; olay yerinde yaşamını yitiren Hantaş’ın cenazesi dün (14 Nisan) Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, öldürülen Hantaş’ın ailesini sabah saatlerinde arayarak Dicle Üniversitesi Hastanesine gitmelerini söyledi. Bunun üzerine hastaneye giden aile fertleri, buradaki doktordan Hantaş'ın öldürüldüğü bilgisini aldı. Öğle saatlerinde polis eşliğinde hastanede alınan Hantaş’ın cenazesi yine polis ablukası altında Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Aile bireyleri dışında hiç kimsenin almadığı mezarlığın tüm girişleri polis tarafından kapatıldı.

POLİSİN ‘YANLIŞLIKLA VURDUK’ DEDİĞİ HANTAŞ’IN ABİSİ: DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞLERDİ

Öldürülen Recep Hantaş’ın ağabeyi Efe Hantaş, yaşanan olaya ilişkin Mezopotamya Ajansı’na konuştu. Ağabey Hantaş, kardeşinin Yenişehir Şehitlik Semti'nde hurdacılık yaparak geçimini sağladığını dile getirdi.

Polislerin araması üzerine Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne gittiklerini anlatan ağabey Hantaş, hastaneye gitmelerine rağmen kimsenin kendilerine bilgi vermediğini ifade etti. Israrlı bekleyişlerinin ardından hastaneden bir doktorun yanlarına geldiğini vurgulayan Hantaş, doktorun kendilerine "Başınız sağ olsun Recep hayatını kaybetti" dediği belirtti.

Bunun üzerine kardeşinin durumuna ilişkin yanlarına gittikleri polisten bilgi almaya çalıştıklarını ifade eden Hantaş, ancak polisin uzun bir süre kendilerine bilgi vermediğini kaydetti. Israrlı soruları sonucu polisin kendilerine kardeşinin arama listesinde olan biriyle görüştüğünü, operasyon yaptıklarını ve Recep’in burada yanlışlıkla öldürüldüğünü söylediğini anlatan ağabey Hantaş, "Ancak, bu bize hiç inandırıcı gelmedi” dedi.

“POLİSLER ÇOK TEDİRGİNDİ”

Hastanedeki polislerin cenazenin bir an önce alınıp defnetmeleri dayatmasında bulunduğunu anlatan ağabey Hantaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler daha olayın şokundayken, yanımıza gelen polisler, cenazeyi morgdan hemen alıp mezarlığa götürmemizi istedi. Polisler çok tedirgindi. Kardeşimin cenazesini alıp Yeniköy Mezarlığına gittiğimizde mezarlığın abluka altına alındığını gördük. Mezarlığın tüm kapıların önüne zırhlı araçlar konuşlandırılarak geçişlere kapatılmıştı. Bizim haricimizde kimseyi mezarlığa almadılar. Cenazenin dini vecibeleri yapılırken polisler bize sık sık ‘acele edin kalabalık olmadan bir an önce defnedin’ baskısı yaptı. Cenazeyi polis ablukasında alelacele bir şekilde defnetmek zorunda kaldık."

“RECEP DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLDİ”

Kardeşinin daha önce polisler tarafından tehdit edildiğini vurgulayan Hantaş, “Recep bana polislerin GBT’sini yaparken kendisine 'terörist' dediklerini ve bu duruma itiraz edince ise tehdit edildiğini söylemişti. Bundan dolayı ne bir çatışmaya ne de ‘yanlışlıkla vuruldu’ beyanlarına inanırım" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Polisin anlattıklarına inanmadıklarını ve olayın tek tanığının ise gözaltında olduğuna dikkat çeken Hantaş, Adli Tıp'tan gelecek raporu beklediklerini söyledi. Ağabey Hantaş, raporun ellerine ulaşmasıyla birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)