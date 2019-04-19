19 Nisan 2019 04:34

Emekçilerin gerçek bir sendikal mücadelede birleşmesinden korkuyorlar

Yaptığımız işyeri çalışmalarında görüyoruz ki belediye emekçileri, işi, ekmeği, çalışma koşulları, maaş ve toplusözleşme alacakları hakkında kaygılı.

Emekçilerin gerçek bir sendikal mücadelede birleşmesinden korkuyorlar

Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu (ortada) | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Satı BURUNUCU
    Tüm Bel-Sen MYK Üyesi

    Yerel seçimler 31 Mart tarihinde yapıldı. Ancak başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri olmak üzere itirazlar, yeniden sayımlar bitmedi. Başvuruları onaylanmış, seçime girmiş ve kazanmış kimi belediye başkanlarının ise KHK’li oldukları gerekçesiyle belediye başkanlıkları yok sayılarak mazbataları seçimi kaybetmiş olan adaylara verildi. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince yerel yönetim işkolunda her yıl 15 Mayıs'ta tutulan yetki tutanakları ile başlayan yetki sürecinin hemen arifesinde yaşanan bu bitmeyen seçim, haliyle emekçileri de yakından ilgilendiriyor.

    Zira seçim öncesi hükümetin en yetkili ağızlarından yapılan “Yine kayyım atarız, AKP dışında belediye başkanları seçilseler bile belediyeyi yönetemezler, personel maaşlarını ödeyemezler” açıklamaları ve seçim sonrası on binlerce kişinin belediyelerde çalışmadan maaş aldığı ve belediyelerin bunlardan temizleneceğine dair sözler tedirginliği artırmış durumda. Yaptığımız işyeri çalışmalarında da görüyoruz ki belediye emekçileri, özellikle sözleşmeliler ve işçiler işi, ekmeği, çalışma koşulları, maaş ve toplusözleşme alacakları hakkında kaygılı.

    Ürettikleri hizmete rağmen dünya görüşleri, işe girerken kendilerine referans olanların kimliği, hatta sendikal tercihleri nedeniyle belediye yönetiminin kendilerinin geleceği hakkında önyargı sahibi olacağını düşünüyorlar. İşin kötüsü çok da haksız değiller. Belediyede çalışan emekçiler bu kaygılarını haklı kılan pek çok kıyım, baskı, sürgün ve engelleme örneklerine şahit oldular. Öte yandan işveren eliyle örgütlenen sendikalar üye sayılarındaki rekor artışlarla övünürken, sorunları etrafında birleşen işçi ve emekçilerin kendi tercih ettikleri sendikalara üye olmaları işten atılma, baskı görme nedeni oldu. İşveren temsilcileri, bölgede valiler ve kayyımlar eliyle sendika üyelerimizin işten atılmakla tehdit edilmesi; sürgünler hatta fiziksel saldırılara rağmen yapılan suç duyurularının, idari ve adli takiplerin sonuçsuz kalması bu tablodan bağımsız değil.

    ERDOĞAN'IN SÖZLERİYLE SENDİKACILIK YAPMAK

    İşte bu koşullarda yeni bir yetki sürecine girildi. Şunu belirtmeden geçmeyelim; yerel yönetim işkolundaki örgütlenme oranı yüzde 92'lerle en yüksek orana sahiptir. Ve bu oranı yükselten sadece bu işkolunda memurların toplusözleşme yapma hakkına sahip olmasıdır. Ancak kimi sendikalar örgütlenmelerini emekçilerinin ortak taleplerini kazanmak üzerinden sürdürmemektedir. Hatta çalışmalarını emekçileri birleştirmekten çok, yerel-merkezi iktidarlara yakınlık ve uzaklıkları ve alt kimlikler üzerinden yapmaktadır. Örneğin artık iktidarın arka değil ön bahçesi haline gelen Memur-Sen’e bağlı Bem Bir-Sen ve Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş, bölgede belediyelerde açıktan kayyımlar tarafından örgütlendiler. 31 Mart seçimlerinin hemen ardından AKP’nin kazandığı Bergama Belediyesi’nde emekçiler “başkanın talimatı var” denilerek çağrıldıkları toplantıda Bem Bir-Sen’e üye olmaları istendi. AKP’nin kaybettiği başka Ankara Büyükşehir Belediye’de emekçilere “Belediye meclis üyelerinin çoğunluğu AKP’de rahat olun, bizden istifa ederseniz toplusözleşmeden yaralanamazsınız” yazılı tehdit mesajları atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonrası yaptığı “Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. En ufak bir savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Şu anda bakıyoruz (...) bazı yerlerde seçimlerde falan, filan ...Hemen anında sendika değiştirmeler. Herkes bir yerlere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil, böyle olur mu?” sözleri de Memur-Sen ve Hak-İş ile iktidar arasındaki ilişkinin ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Ve emekçilerin sendikasını seçme özgürlüğüne engel olan daha büyük bir tehdit ve talimat ne olabilir? diye düşünüyor insan.

    TAZMİNAT İÇİN TEK SÖZ ETMEDİLER

    Biraz daha açalım: Memur-Sen ve Hak-İş, yerel ve genel iktidarın tehdit, baskı, kadro, lojman, terfi, tayin vb rüşvet teklifleriyle çok kısa zamanda anormal büyüyen iki konfederasyon. Onların böyle büyüdüğü süreçte sermaye sınıfının, onların hükümeti AKP'nin ve yerel iktidarlarının baskısına karşı mücadele eden her sendikal örgütlülük dağıtılmaya çalışıldı. Bu sendikaların üye ve yöneticileri baskı ve sürgünlerin yanı sıra gözaltı, tutuklama, polis şiddeti ve işten atılmalarla sindirilmeye çalışıldı. İşveren ve hükümetin desteğiyle örgütlenen bu sendikalar, aldıkları yetki karşılığında emekçiler açısından çok kötü sözleşmelere imza atıp, emekçilerle dalga geçer gibi iktidara teşekkür ettiler. Hak gasplarında ise ölü taklidi yaptılar. Örneğin Memur-Sen ve Hak-İş, Bakan Albayrak’ın açıkladığı ve işçilerin kıdem tazminatını, kamu emekçilerinin iş güvencesini hedefe koyan, zorunlu bireysel emeklilik sistemini daha ağır koşullarda hayata geçirmeyi öngören, vergi yükünü artıran paketle ilgili, işsizlik, yoksulluk ve iş cinayetleriyle ilgili tek açıklama yapmadı.

    Dolayısıyla özellikle kriz döneminde Cumhurbaşkanının ağzından “dava adamı olun, merkezden uzaklaşmayın, bu sendikalardan istifa etmeyin” yönlü çağrılar, eldeki olanakların kaybedilmesinin yanı sıra krizin sonuçlarından rahatsız olmuş emekçilerin gerçek bir sendikal mücadelede birleşmesini, sermaye sınıfının ve iktidarın uygulamalarına hayır demesini engelleme paniğidir. Ve varlık nedenleri yerel ve merkezi iktidarın emekçilere baskısına borçlu olan bu sendikaların, şimdi üyelerine baskı yapıldığı yönündeki açıklamalarının sendikal hak ve özgürlükler ile yakından uzaktan ilgisi yok. 31 Mart’tan sonra kayyım ve Akp baskısından kurtulan emekçilerin, tercihleri doğrultusunda bu sendikalardan istifa etmeleri nedeniyle bu sendikalardan yapılan “seçim sonrasında üyelerimiz tehdit ve şantajla örgütleniyor” açıklamalarına ise ancak trajikomik denebilir.

    HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN

    Sadece AKP değil CHP’li ya da HDP’li belediyelerde de, işverene yakınlık üzerinden emekçilerin sendikal tercihlerine müdahale etmek de, emekçilerin belediyeye kimin seçildiğine bakarak sendika değiştirmesi doğru değildir. Zira seçimle göreve gelseler de hangi siyasi partiden olursa olsun belediye başkanları, belediye emekçilerinin işverenidir. Ve emekçilerin çıkarları için bağımsız örgütlenmesini yapmak zorundadır.

    Sendikamız Tüm Bel-Sen, yerel yönetim emekçileri tarafından kurulmuş, fiili meşru mücadele ile “Memurlar sendika kuramaz” denilen günlerde toplusözleşme ve grev hakkı için mücadele eden hatta toplusözleşme yapan bir sendikadır. Belediye emekçilerinin kazanımları için mücadeleyi esas alır ki bu da işveren güdümlü sendikal örgütlenmeyi reddetmekle başlar. Belediye emekçilerinin örgütlenmek için onlarca nedeni vardır ve bir emek örgütüne düşen emekçilerin ortak taleplerini kazanmak için onları bölerek değil birleştirerek bir dayanışma ve mücadele örgütü olmaktır. İşte bu nedenledir ki 25-30 yıldır yönetimlerinde AKP, MHP’nin bulunduğu belediyelerde her türlü baskı ve saldırıya rağmen halen yüzlerce üyemiz var.

    Bundan sonraki süreçte de merkezi ve yerel iktidarlardan bağımsız olarak başta iş güvencesi, toplusözleşme ve grev hakkı olmak üzere belediye emekçilerinin dünya görüşlerine, ulusal kimliklerine, cinsiyetlerine göre ayırmadan, her türden bölmeye karşı birleştirmeye, emekçilerin işiyle ekmeğiyle, sendikal tercihleri ile oynanmasına karşı mücadele etmeye devam edecektir ve bunun teminatı yöneticiler değil yerel yönetim emekçilerinin örgütlü mücadelesidir.

    YEREL YÖNETİM İŞKOLUNDA ÖRGÜTLÜ SENDİKALAR

    BEM BİR-SEN

    2003 yılında 7 bin üyesi olan Memur-Sen’e bağlı Bem Bir-Sen’in 2018 yılında üye sayısı 69 bin 673 olmuştur. Merkezi ve yerel iktidarın bütün olanaklarına rağmen işkolu yetkisini ancak 2009 yılında alabilmiştir. Bem Bir-Sen, işe belediye başkanlarıyla imzaladığımız toplusözleşmelerin adını “sosyal denge sözleşme” olarak değiştirerek başladı. Ve sosyal denge adı altında:

    • Belediye başkan yardımcısı, müdür gibi işveren temsilcilerine en yüksek, şeflere onların altında, unvansız memurlara en alt düzeyden ücret artışını öngören kademeli ve eşit olmayan sözleşmelere imza attı.
    • Uyarı-kınama cezası alanlar, ikinci bir ceza olarak belli sürülerle toplusözleşmeden faydalanamamaktadır.
    • Hastalık izni ve sağlık raporu kullanılması halinde toplusözleşmeden kesintiler yapılmasının altına imza attı.
    • Sözleşmeli çalışanlar sendika üyesi olmalarına rağmen toplusözleşmede kapsam dışında bırakıldı.
    • Sendika üyeliği işe başlama evrakı gibi belediyenin insan kaynakları müdürlüğü tarafından işe başlayacak personele zorunlu olarak imzalatıldı, belediyeye her işe giren işveren tarafından zorunlu üye yapıldı.
    • Başka sendikaların üyeleri ise yüksek dayanışma aidatları ile (toplusözleşmeden faydalanmak İçin 5-6 aidat ödeme hükmü konulmuştur) bu yükten kurtulmak İçin Bem Bir-Sen’e üye yapılmaya aslında örgütsüzleşmeye zorlanmıştır.
    • Kayyım atamalarına kadar bölge belediyelerinde hiç örgütlülüğü olmayan Bem Bir-Sen, valilikler ve kayyımlar tarafından bizzat “Sıradaki KHK’da adının olmasını istemiyorsan Tüm Bel-Sen’den istifa ederek Bem Bir-Sen’e üye ol” tehdidi ile örgütlenmiştir.
    • Yetkiyi alarak toplusözleşme yaptıkları her yerde emekçilerin kazanımlarından vazgeçilmiştir. 8 Mart’ın tatil olması yeni sözleşmelerde çıkarılmış, ücretler düşürülmüştür.
    • Sendikanın yaptığı toplantılarda AKP adayları, hükümet temsilcileri çağrılıp konuşturulmuş, açıktan Cumhur İttifakının desteklenmesi istenmiştir. Örneğin 15 Mart’ta Bem Bir-Sen’in üyelerine düzenlediği yemekte, Denizli Büyükşehir, Pamukkale ve Merkezefendi ilçe belediyeleri adayları çağrılarak konuşturulmuş, Bem Bir-Sen Genel Başkanı tarafından Cumhur İttifakına oy verilmesi istenmiştir.

    TÜM YEREL-SEN VE TÜM YEREL HİZMET-SEN

    İşveren güdümlü- bölücü başka bir sendika da Kamu-İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen’dir. Yalnızca CHP’li belediyelerde örgütlenmeyi esas alan bu sendika(!)özellikle ulusalcı belediye başkanlarına Tüm Bel-Sen ve KESK’in bölücü olduğunu söyleyerek, “Biz CHP’liyiz, CHP genel merkezi de bizi destekliyor” demektedir. Ve kimi ulusalcı belediyelerde belediye başkan ve yardımcılarının talimatı ile örgütlenmeye çalışsa da üye sayısı birkaç bini geçemiyor. Emekçilerin iş güvencesi, insanca çalışma koşulları, kriz, zorunlu BES uygulaması, parasız eğitim ve parasız sağlık hakkı, demokrasi sorunu vb meselelerde hükümete dair bir tek laf etmeyen Tüm Yerel-Sen de “Gücümüz birliğimiz, birliğimiz Tüm Bel-Sen”dir diyen belediye emekçilerini örgütsüzleştirmeye çalışmaktadır.

    Memur-Sen ya da Kamu-Sen tercihi yerine Kamu-İş tercihi yapan kimi ulusalcı işverenler de belediye emekçilerinin örgütlü mücadelesini bölmek için yol vermekte, yedekte el altında tutmaktadır. Gerici, ırkçı, bölücü propagandalarını sürdüren Tüm Yerel-Sen imzaladığı toplusözleşmelerde de emekçilerin kazanılmış haklarını masada teslim etmekte Bem Bir-Sen’den geri kalmıyor. İşveren talimatı ile örgütlenen Tüm Yerel-Sen belediye emekçilerini bugüne değin hiç olmadığı kadar Türk-Kürt diye ayrıştırmakta, Tüm Bel-Sen üye ve yöneticilerini hedef göstermektedir. Merkezi iktidarın emekçilere, demokrasi güçlerine yönelik saldırılarına karşı kör, sağır ve dilsizken belediye başkanlarına adeta “padişahım çok yaşa” demektedir.

    Öte yandan Kamu-Sen’e bağlı Tüm Yerel Hizmet-Sen de benzer biçimde milliyetçilik üzerinden örgütlendi. MHP içerisinden İyi Parti’nin çıkmasının ardından ikiye bölündü. Emekçileri bölen ve işverene bağlı bir sendikal yapıyı sürdürüyorlar.

    BELEDİYE EMEKÇİLERİ NE İSTİYOR?

    • Her gelen belediye yönetimi bize parti memuru gibi değil devlet memuru ve kamu emekçisi gibi baksın.
    • Belediye başkanına, onun partisine, rant ilişkilerindeki konumlanışa göre değil eğitim, uzmanlık, kıdem-liyakat üzerinden istihdam ve görevlendirmeler yapılsın.
    • Sendikal tercihlerimize belediye yönetimleri müdahale etmesin, gölge de etmesin.
    • Herkese 3600 ek gösterge verilsin
    • Her işyerine kreş, etüt merkezi, yaz okulu, yemekhane, lojman, sosyal tesisler açılsın ulaşım ücretsiz olsun.
    • Kadın emekçiler ayrımcılığa uğramasın
    • Zabıta ve itfaiye emekçilerinin yıpranma sorunu ve tazminat hakkı verilsin
    • Güvenlik görevlilerinin maktu mesai hakkı iş güçlüğünü esas alarak ve güncellenerek iade edilsin
    • Teknik personelin arazi tazminatı hakkı gasbedilmesin
    • Baskı, sürgün ve mobbing son bulsun
    • Toplusözleşme hakkını sınırlayan 4688 sayılı yasanın ilgili maddeleri kaldırılsın özgür toplu pazarlık hakkı tanınsın, toplusözleşmelerden dolayı Sayıştay zimmetleri son bulsun
    • Kimsenin işiyle, ekmeği ile oynanmasın
    • Başta sözleşmeliler olmak üzere herkese kadrolu, güvenceli istihdam sağlansın.

    'Belediye emekçileri 3600 ek göstergeyi hak etmiyor mu?'

    'Belediye emekçileri 3600 ek göstergeyi hak etmiyor mu?'

    Tüm Bel-Sen: Kayyımlar, seçimden önce kadrolaşma telaşında

    Tüm Bel-Sen: Kayyımlar, seçimden önce kadrolaşma telaşında

    Tüm Bel Sen: Yemekhane var yemek yok, yetki var sendika yok!

    Tüm Bel Sen: Yemekhane var yemek yok, yetki var sendika yok!

    ÖNCEKİ HABER

    ABD gündemi: Amerikan siyaset düzeninde ilerici kadınlara tahammül yok
    SONRAKİ HABER

    Salihli’de domates hasadı başladı: Üretici de tüccar da memnun değil
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Yargı bağımsızlığı" nere, AKP’nin amaç ve ihtiyaçları nere?

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Dört eğilim bir çatıya sığmaz

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Bir işçi hikayesi ve iki Makel haberinin gösterdiği gerçek

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Hasankeyf, ruhumda sızı...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Toplumu ve siyasetçileri ciddiyete davet

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Av mevsimi

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Programlamaya nereden başlamalı-IV
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

    Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe polis saldırdı. HDP’li ve CHP'li milletvekilleri yaralanırken, 23 kişi gözaltına alındı.

    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı
    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı

    Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonrası yaşanan daralmanın ardından FOX Haber 3 isimle yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Yavuz Oğhan'ın Sputnik'teki iki programı kaldırıldı. Gazeteci Zafer Arapkirli de RS FM ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar

    İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından İran’ın maslahatgüzarı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve nota verildi.

    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"
    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"

    "Bakur" belgeselinin yönetmenleri Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel ile dayanışma amacıyla Taksim Hill Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar

    Suruç Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 kişi, Türkiye'nin pek çok ilinde anıldı: Adaleti 4 yıldır sokaklarda arıyoruz, onlar için adaleti bulana kadar buradayız.

    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi
    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi

    Sendikalaştıkları için işten atılan ve 459 gündür direnişte olan Cargill işçileri, işe iade davasını kazanmasına rağmen iş başı yaptırılmıyor. İşçiler direnişini fabrika önünde sürdürüyor.

    Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri kaybedilen yakınları için 747. kez adalet talep etti. Bu hafta Hasan Gülünay’ın akıbeti soruldu.

    Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)
    Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Kadir İncesu: Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor
    Kadir İncesu: Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi
    TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi

    Meclise verilen 13 bin 488 yazılı soru önergesinden 7 bin 439’u yanıtsız kaldı. Bu dönem Meclis 691 maddelik 39 yasa çıkarırken, Saray ise toplam 1915 maddeden oluşan 41 kararname çıkardı.

    Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi
    Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi

    Babaya, çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan 30 yıl hapis cezası verildi. Anne: Bilin ki siz anne olarak eğer susuyorsanız, bu insanlar hiç durmayacak. Rezil olmaktan korkmayın.

    Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor
    Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor

    Sulama kanalları ve Fırat Nehri'nin her yıl onlarca can aldığı Urfa'da, Büyükşehir Belediyesi 2 milyon nüfuslu şehre 8 havuzla hizmet veriyor. 

    Türkiye'de toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın tehlike saçıyor
    Türkiye'de toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın tehlike saçıyor

    1984-2009 yıllarında mayınlar ve patlayıcı maddeler nedeniyle bin 269 kişi yaşamını yitirdi. Toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın var.

    Bildirici'den diğer RTÜK üyelerine: RTÜK, iktidarın kontrolünden uzak olmalı
    Bildirici'den diğer RTÜK üyelerine: RTÜK, iktidarın kontrolünden uzak olmalı

    RTÜK üyeliğine seçilen Faruk Bildirici’den RTÜK yönetici ve çalışanlarına mesaj: RTÜK’ün siyasi iktidarın kontrolünden uzak olması gerektiğinin altını çizmek isterim. 

    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulların yüzde 75’i başarı sağlayamadı
    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulların yüzde 75’i başarı sağlayamadı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistiklerini değerlendiren Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okullarımızın sadece yüzde 2,5’i amacına ulaşılabilmiş.

    YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi
    YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi

    Yapı Kredi Yayınları, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: İran'ın insansız hava aracını vurduk | İran: Kendi drone'unuz olabilir
    Trump: İran'ın insansız hava aracını vurduk | İran: Kendi drone'unuz olabilir

    ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. İran ise açıklamayı yalanlayarak "ABD kendi drone'unu vurmuş olabilir" dedi.

    Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı
    Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı

    Gezi direnişi davasına dair kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulan ‘geziyisavunuyoruz.org’a erişim engeli getirildi.

    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı
    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı

    Başak Demirtaş, cezaevindeki eşi Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını paylaştı.

    Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi
    Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi

    Pakistan’da IMF ile yapılan kredi anlaşması ve zamlar protesto edildi.

    Irak'ta Şii muhalefetten yolsuzluk protestosu
    Irak'ta Şii muhalefetten yolsuzluk protestosu

    Irak’ta Şii lider Ammar el-Hekim destekçileri, Bağdat, Basra ve ülkenin diğer güney kentlerinde düzenledikleri eylemlerle yolsuzlukları protesto etti.

    İş makinesini taşıyan tır devrildi: 4 işçi yaralandı
    İş makinesini taşıyan tır devrildi: 4 işçi yaralandı

    Van Gürpınar’da iş makinesini taşıyan tır uçuruma devrildi. Kazada 4 işçi yaralandı.

    Çanakkale'de AKP'li vekillerin inkar ettiği ağaç katliamı görüntülendi
    Çanakkale'de AKP'li vekillerin inkar ettiği ağaç katliamı görüntülendi

    AKP'li milletvekillerinin Kirazlı Tepesi'nde "yok" dediği ağaç katliamı görüntülendi. Kirazlı Altın Madeni sahasında yaşanan ağaç kesimi kalabalık bir heyet tarafından yerinde incelendi.

    GMİS, ‘kriz dayatması’na karşı grev hazırlıklarına başlıyor
    GMİS, ‘kriz dayatması’na karşı grev hazırlıklarına başlıyor

    Genel Maden İşçileri Sendikası, işverenin toplu sözleşme sürecinde krizi bahane ederek dayatmalarda bulunmasına karşı grev hazırlıklarına başlama kararı aldı.

    AYM, barış akademisyenlerinin durumunu 26 Temmuz’da görüşecek
    AYM, barış akademisyenlerinin durumunu 26 Temmuz’da görüşecek

    Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin yargılanmalarına ilişkin yapılan bireysel başvuruları 26 Temmuz'daki toplantıda görüşecek.