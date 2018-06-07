Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, yaptığı açıklamada 'Belediye emekçileri 3600 ek göstergeyi hak etmiyor mu?' diye sordu.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesinin yaptığı açıklamada iktidara "Belediye emekçileri 3600 ek göstergeyi hak etmiyor mu?" diye soruldu.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Erdal Karakuş, 24 Haziran öncesinde miting meydanlarında ekonomik vaatlerin birbiri ardına sıralandığını söyledi. "Hükümet 3 milyonu aşkın memurun birikmiş binlerce sorununu, toplu sözleşme masasında çözmek yerine her zamanki alışkanlığı ile seçim vaadi olarak ortaya attı" diyen Karakuş, "Hangisinin ne şekilde hayata geçirileceği şüpheli bu vaatlerden bir tanesi de eğitim-öğretim, din hizmetleri ile sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan hemşire ile idarecilerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi olarak karşımıza çıktı" dedi.

Memurların maaşlarını 'yamalı bohça'ya benzeten Karakuş, "Gerçekte aldığımız maaşın ancak yarısından daha azı taban aylığımızdır. Emekli olduğumuzda, emekli maaşımız da emekli ikramiyemiz de taban aylığı esas alınarak hesaplanır. Ortalama bir memurun emekli maaşı asgari ücretin biraz fazlasıyken emekli ikramiyesi de ortalama bir apartman dairesinin sadece 'bir odasını' satın alabilecek bir tutara denk düşer. Böylece, örneğin üniversite öğrencisi çocuğu bulunan bir memur emeklisinin geçinmesi teknik olarak imkansızdır" diye konuştu.

'AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYORUZ'

"Diğer yandan, kamuda 3 milyonu aşkın memurdan sadece bir kısmının 3600 ek göstergeye eşitlenmesi derin bir yarılma ve ücret eşitsizliğini doğuracaktır" diyen Karakuş'un açıklamasında kullandığı ifadeler şölye:

"Tüm Bel-Sen ve Konfederasyonumuz KESK olarak, yıllardır mücadelesini verdiğimiz ek gösterge ve diğer ödeme baremlerini tüm kamu emekçileri için de talep ediyoruz. Bu yüzden ek göstergelerin artışı ile düzenleme kamu emekçilerinin tamamını kapsamalıdır. Ek göstergeden hiçbir şekilde yararlanamayan yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili de mutlaka ek gösterge uygulamasından yararlanması için düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz.

Diğer yandan gerek görevde olan gerekse emekli aylığı almakta olan devlet memurlarının mevcut görev aylıklarında ve emekli aylıklarında eşit ve adil bir artış olabilmesi için taban aylık katsayısında da artış yapılması, yapılması düşünülen düzenlemeye mutlaka eklenmelidir.

Bizler kamu emekçileri olarak halihazırda milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde, AKP iktidarının bugüne dek emekçilere vaatlerinin sonuçlarını çok iyi bildiğimiz ve hafızamız da bizi yanıltmadığı için, muhalefet bloku ve onların Cumhurbaşkanı adaylarına da bu konuda vaat vermeyi aşan, açık ve net seçim beyannamesi protokolü talep ediyoruz.

İktidar sarhoşluğu, istisnasız her siyasi parti için geçerlidir ve bizler seçimleri kim kazanırsa kazansın, hakların ancak ve ancak direnmekten mücadele etmekten geçtiğini biliyoruz. İki yüz yıllık mücadelemizin bize öğrettiği en temel ders 'hak verilmez alınır' düsturudur. Buradan tüm emekçilere de, siyasetin ve seçim atmosferinin geçici vaat enflasyonuna kulak vermekten çok, gerçek onurlu toplu sözleşme mücadelesi vermeyi öneriyoruz." (Kocaeli/EVRENSEL)

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