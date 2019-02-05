05 Şubat 2019 11:47

Tüm Bel Sen: Yemekhane var yemek yok, yetki var sendika yok!

Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şubesi yaptığı açıklama ile işyerlerinde yaşanan yemek sorununa tepki gösterdi.

Tüm Bel Sen: Yemekhane var yemek yok, yetki var sendika yok!

Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kamu emekçileri arasında örgütlü olan Tüm Bel Sen 1 No’lu Şubesi bir süredir yemekhane ihalesinin gecikmesinden kaynaklı, belediye emekçilerinin yemek hakkından faydalanamaması ile ilgili açıklama yaptı. Geçen yılda benzer bir gecikme yaşandığının ifade edildiği açıklamada yetkili sendika olan Tüm Yerel Sen İzmir 1 No’lu Şubenin konunun ne aşamada olduğuna dair açıklama yapmadığı belirtildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika arasında danışıklı dövüş yapıldığının dile getirildiği açıklamada “Yemekhane ihalesi de belediyenin diğer ihaleleri gibi özen gösterilmesi gereken bir ihaledir ve yüzlerce çalışanın ekonomik durumunu doğrudan etkilemektedir. İhale çalışmalarına daha erken başlayıp olası gecikmelerin önüne geçmek yerine süreci iyice uzatıp aylarca beklemeye neden olunmasını kabul etmiyoruz. Herkes için eşit ve erişilebilir yemek hakkı istiyoruz” denildi.

    'TÜM YEREL SEN YETKİLİ OLDUĞUNU UNUTTUMU'

    Tüm Bel Sen açıklamasında “Belediye idaresi işi yavaştan alıp çalışanların boğazından keserek bir nevi tasarruf tedbiri mi uyguluyor?” ve  “Kameralar karşısında ‘6000 kişiyi temsil ettiğini söyleyen’ yetkili sendika Tüm Yerel-Sen, acaba yemek hakkımız için de yetkili olduğunu unuttu mu?” sorularını sordu. (İzmir/EVRENSEL)

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