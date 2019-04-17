Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Giresun Eynesil’de 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başladığı kaydedildi.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eynesil emniyetinden ilk incelemeyi yapan olay yerinde de görev alan bir kısım polisler hakkında "görevi ihmal suçundan" olay yerinde gerekli güvenlik önlemi almadıkları, hastaneye gidip ardından olay yerine gelip inceleme yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memurlarının ifadesi alındı.

60 TANIK YENİDEN DİNLENECEK

Ayrıca, Cinayet Büro Amirliğinde özel ekip olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 60 tanığın da yeniden dinlenmesine karar verildi.

HSK müfettişleri Rabia Naz'ın ölümünde intiharın oldukça düşük bir ihtimal olduğu görüşünü de paylaştı.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın olayın yeniden soruşturulması için "müfettiş incelemesi yapılması" talebi doğrultusunda Hakim ve Savcılar Kurulu inceleme başlatmıştı. HSK'nin 11 Nisan Perşembe günlü toplantısında görüşülen başvuruyla ilgili olarak inceleme izni verildiği kaydedildi.

Bu arada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip de olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi. (HABER MERKEZİ)

HSK, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili müfettiş incelemesi başlattı

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Artık beklemek istemiyoruz