HSK, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili müfettiş incelemesi başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" yönündeki talebi doğrultusunda inceleme başlatıldı.

AA'nın edindiği bilgiye göre, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili baba Vatan'ın başvurusu, Kurul gündeminde öne çekilerek öncelikli ele alındı.

Kurulun dün yaptığı toplantıda görüşülen başvuruyla ilgili inceleme izni verildiği öğrenildi. Buna göre, HSK müfettişleri, süreci denetleyecek ve baba Vatan'ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak.

Daha önce mülkiye müfettişleri tarafından Giresun'un Eynesil ilçesinde de inceleme başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın intihar sonucu değil bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü ve olayın hükümete yakın yetkililer tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti ve sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.

Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak soruşturmanın halen devam ettiğini duyurmuştu. Yaşanan bir yıllık süreçte Şaban Vatan’ın kızının acısıyla psikolojisinin bozulduğu ve herkesi suçlamaya başladığı iddiaları da gündeme gelirken Baba Şaban Vatan'ın Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne 3 hafta süreyle gözlem için yatırılma kararı alınmış karar tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)