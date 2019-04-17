Ekrem İmamoğlu: Tutanak tutulduğu an biz görevimizi almışız demektir

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Turgut Özal'ın 26'ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle anıt mezarında ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu “Sürecin netleşmesini diliyoruz” dedi.

Bugün, bazı vesayetler üzerinden, baskı altında kurumlara yön vererek karar aldırma çabasının olduğunu belirten İmamoğlu, “Millete yüzünü dönmeyip, bir odada, ‘Bavulların içinden tavşan çıkararak ne yaparız’ anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma mücadelesini görüyoruz. Bu üzücü. Canımızı sıkıyor. Sürecin netleşmesini diliyoruz. Ben kendimi ‘Söz milletindir’ anlayışıyla hem 16 milyon insanın hem de Türkiye'deki 82 milyon vatansever vatandaşımızın vicdanına emanet etmiş durumdayım. Biz, iyilerle, doğrularla geleceğe bakmak zorundayız. Geçmişten ders çıkararak, geleceğe daha düzgün bir demokrasi ortamını yaratarak yol yürümeyi hedef şekline getirmeliyiz” dedi.

“Mevzuatlar nedeniyle mi devlet törenine katılmamayı tercih ettiniz” ve “Binali Yıldırım ile karşılaştığınızda ne geçti aranızda?” sorularına da yanıt veren İmamoğlu şunları söyledi:

“Aslında ben, yürüdüğünü görünce arabamdan indim ve ‘Merhaba’ deme ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraksasaydı, kucaklardım da açık söyleyeyim. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben, devlet törenine davet almadım. Alsaydım gelirdim. Ben, zaman dilimini öğrenmeye çalıştım ve geldim, duamı ettim. Nereye davet alırsam oraya giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, Sayın Cumhurbaşkanı olacakmış, hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini, seçilişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa, ben kucaklarım. Kucaklamada iyiyim yani. Hiç kimse kaçamaz kucaklayışımdan.”

Mazbata ile ilgili soruları cevaplandıran İmamoğlu, Maltepe'de birleştirme tutanaklarının tutulduğunu belirterek, “Yazılmak üzereydi bildiğim kadarıyla. Sürecin yasal işleyişi belli. İstanbul İl Seçim Kurulu, birleştirme tutanağını netleştirecek. Netleştiği an, mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Özgür Bey'in (Özel) güzel bir tanımlaması vardı dün. Nikah kıyıldı. Nikah defteri mazbata. Ama nikah kıyıldı. Tutanak tutulduğu anda biz artık görevimizi almışız demektir. Kanun böyle” ifadelerini kullandı.

“Saraçhane'deki İBB Başkanlığı önünde polisin aldığı önlemler var. Bunu nasıl yorumlarsınız?” sorusuna ise İmamoğlu şu cevabı verdi:

“Bize, emniyetin neden orada önlem aldığıyla ilgili bilgi verilmedi. Amacı nedir, bilemiyorum. Milletin vicdanı, ahlakı, şu anda dinginliği ve gerçekten süreci tüm demokrat ruhuyla, tüm uzlaşmacı talebiyle izleyişi takdire şayandır. Yine öyle olacak. Kucaklayarak, alkışlayarak Saraçhane'deki görevimize gideriz ama polisin neden orada olduğunu ben bilmiyorum. Sorarız gerekirse.” (HABER MERKEZİ)

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