Adana KHK Mağdurları: AKP 15 Temmuz lütfunu hala kullanıyor

Adana KHK Mağdurları, halkın iradesi ile seçilmelerine rağmen KHK ile ihraç edildikleri için belediye başkanlarının mazbatalarını verilmemesine tepki gösterdi. İHD Adana Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen platform adına konuşan Eğitim Sen Şube Sekreteri Cemil Özen, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL’i kendi deyimleriyle “bir lütuf” olarak görüp nimete dönüştürdüğünün son örneğinin mazbatalarını vermemesi olduğunu söyledi.

YSK’nın “aday olmasında sakınca yoktur” diye onay verdiği, AKP’nin KHK’ler eliyle hukuksuzca ihraç ettiği, kamu emekçisi adaylardan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilen onlarca kişiye mazbatasının verilmemesinin açık bir hak gaspı olduğunu dile getiren Özen, “Vatandaşların seçme-seçilme hakkının elinden alınmasıdır. Milletvekili seçimlerinde doğru karar alarak KHK’ler ile ihraç edilenlere mazbata verilmesi gerektiğini söyleyen YSK’nın, herhangi bir yasa değişikliği olmamasına rağmen, bugün neden bu hukuksuzluğa imza attığını açıklamak zorundadır. Aynı şekilde bu kararla başkanlığı geçersiz sayılan KHK’lı belediye başkanlarının tümünün yerine ikinci sırada olan AKP’li adaylara mazbata verilmesinin nasıl mümkün kılındığı izah edilmelidir. Aksi halde iktidarın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir YSK ile bundan sonra girilecek her seçim şaibe altında olacak, adaylar ve vatandaşlar oylarını, mazbatalarını emanet ettikleri bu kuruma güvenlerini tümden yitirecektir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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