Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı Mustafa Karadağ: YSK suç işliyor

YSK’nin KHK ile ihraç edilmiş adaylara mazbatalarının verilmemesi kararına Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı Mustafa Karadağ tepki gösterdi. Karadağ, YSK’nin tüm seçim sürecinde aldığı kararlardan dolayı suç işlediğini savundu. KHK’li olmanın kişinin seçilme hakkını elinden almadığını belirten Karadağ, karara ilişkin, “İkisinden birisi yanlış. Ya seçime girmelerine izin vermeleri yanlış ya da şimdiki kararı yanlış. Yasalar politik tercihlerdir. Hukuk da bu anlamda biraz siyasal bir olgudur. Ama hukuk kural haline girdikten sonra daha objektif ve soyut olmalıdır. Hukukun üstünlüğü dediğimiz şey budur. Kurallar herkes için eşit uygulanacaktır ve her zaman Hukuksuzluk ‘temel hukuk’ kuralı haline gelmiş” şeklinde konuştu.

Seçim suçlarının yargılanması ya da soruşturulmasının izne tabi suçlar olmadığını kaydeden Mustafa Karadağ, böyle bir durumda yetkili savcıların hemen olaya el atması gerektiğini dile getirdi. Karadağ, YSK’nin içtihatlarından dönmekle suç işlediğini belirterek, “Türkiye’de herkes görevinin başında, herkes usulsüzlüğe devam ediyor. Muhalefetin yapacağı tek şey de suç duyurusunda bulunmak. Seçmenin verdiği yetkileri kim koruyacak?” diye sordu. (MA)