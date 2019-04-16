Tuşba'da mazbatanın verildiği AKP adayına sert tepki

HDP’den Belediye Eş Başkanı seçilen Yılmaz Berki ve Ayşe Minaz yerine AKP’li aday Salih Akman’a mazbata verilmesi ardından Tuşba’da ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Eş başkan Ayşe Minaz, AKP’li Akman’ın gözlerinin içine bakarak, “Sen benim öğretmenimken arkadaşlarımızın kalemini, silgisini çalmamayı öğrettin. Büyük bir hırsız olmuşsun da haberin yok” dedi.

HDP’den eş başkan seçilen ancak mazbatasına el konan Ayşe Minaz ve HDP’li meclis üyelerinin katıldığı toplantı, belediyenin meclis salonunda yapıldı.

Konuşmasına seçilen tüm belediye meclis üyelerini selamlamakla başlayan Minaz, aynı zamanda ilkokul öğretmeni olan AKP’li Salih Akman’a “Salih hoca sen benim öğretmenimken, arkadaşlarımızın kalemini, silgisini çalmamayı öğrettin. Ama görünen o ki sen sistem içerisinde büyük bir hırsız olmuşsun da senin haberin yok. En büyük hırsızlığı meğer siz yapıyorsunuz. Siz bu halkın iradesini gasbedip burada belediye başkanlığı yapacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu halkın içerisine yüzü ak bir şekilde çıkacağınızı mı zannediyorsunuz? Siz bu halkın belediye başkanı değilsiniz. O oturduğunuz koltuk halkın seçtiği ben ve Yılmaz Berki’nin koltuğudur. Ben bu meclise saygı duyarım ama size asla saygı duymayacağım. Biz size asla başkan demeyeceğiz ve sizi tanımayacağız. Siz YSK’nin atamış olduğu birisiniz. Siz buranın seçileni değilsiniz. Sizi istifaya davet ediyorum” dedi.

Duruma sinirlenen AKP’li Akman, “Bende hak var, hukuk var, adalet var. Sen benim öğrencimsin. Bu kadar saygısızlık yapma. Ne olursa olsun biz bu yörenin çocuğuyuz” dedi.

AYŞE MİNAZ: SÖYLEDİĞİM SÖZLER BU HALKIN ÖFKESİYDİ

Belediye meclis toplantısında yaşananlara ilişkin Mezopotamya Ajansından Adnan Bilen’e konuşan Ayşe Minaz, “Söylediğim sözler bu halkın öfkesiydi” dedi.

Tuşba’da seçimi kazananlara değil kazanmayanlara mazbatalarının verilmesinin büyük bir öfkeye neden olduğunu belirten Minaz, “Seçim olur ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Ama bu seçimde kazanamayan biri çıkıp başkan oluyor ve siz kazandığınız halde gidip onun yönettiği meclise gidiyorsunuz. Hatta AKP’li Akman’a sanki halk o koltuğu teslim etmiş gibi rahat oturması beni çok gerdi. Hatta meclis üyesi arkadaşlarımız da çok öfkelendiler” dedi.

AKP’li Akman’ın yüzüne karşı söylediği sözlerin halkın öfkesi olduğunu söyleyen Minaz konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz küçükken okulda sürekli bize ‘Çocuklar arkadaşlarınıza zarar vermeyin’, ‘Çocuklar; arkadaşınızın açacağını, kalemini, silgisini çalmayın’ derdi. Bunlar çok basit kavramlar ama bunları içselleştirmek ve yaşam haline getirmek çok farklı bir şey. Bugün gerçekten onun yüzüne bunları söylemek istemezdim. Sonuçta ben onun bir öğrencisiyim ve yaşça da benden büyük. Ama halk bana iradesini teslim etmişse ben halkımız adına bunun hesabını sorarım. Ben orada öğrencisi değil, halkın bir seçilmişi olduğum için onun yüzüne bunları söyledim. Bizim kazandığımız mazbataları alıp, boy boy fotoğraf çekip, kurban kesip, tatlı dağıtan bu kişi benim öğretmenim olamaz. Yani sadece sosyal medyada kendisine gelen tepkileri anlasa bile bu onun istifası için yeterlidir.” (HABER MERKEZİ)