Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları göreve başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne seçilen eş başkanlar Selçuk Mızraklı mazbatasını alarak göreve başladı. Eş Başkan Hülya Alökmen Uyanık’a ise OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbata verilmedi. Eş Başkanların ilk işi belediye binası önündeki polis kulübesini kaldırmak oldu.

Eş başkanlar il seçim kurulunda mazbatalarını aldıktan sonra açıklama yaptılar. İlk olarak konuşan Mızraklı, “Biz mazbatamızı halkımızdan aldık. Resmi prosedürü tamamladık. Kayyım rejiminden sonra halkın iradesi tesis edilmiştir. Hepimizin barışa ihtiyacı var. Türkiye’nin cezaevinde devam eden açlık grevi barış talebidir. Hepimizin umudu barıştır. Biz mazbatayı iradenin resmi kaydı olarak görüyoruz. Amed halkına teşekkür ediyoruz. Seçim sonucunu Leyla Güven’e Gültan Kışanak’a ithaf ediyoruz” dedi.

Bağlar Belediyesi’nde ikinci en yüksek oyu alan AKP adayına mazbata verilmesine tepki gösteren Mızraklı, “Bağlar’daki durum demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Bağlar’daki durumun İstanbul’dan farkı yoktur. Ayıplı durum yaratılmıştır. Seçim kurulu ve YSK acısından ayıplıdır. Bu ayıbı görmek durumundalar” dedi.

Mızraklı’dan sonra konuşan Uyanık ise, 31 Mart’ın Türkiye halkları için bir sınav günü olduğunu, halkların sandıkta ders verdiğini söyledi. Kayyım politikasının son bulduğunu belirten Uyanık, “Diğer yandan da beraber tüm kimliklere beraber özgür yaşama iradesini ortaya koymuştur. Türkiye toplumu barışa ihtiyacı var. Biz hem barışı isteyeceğiz hem yaratacağız” dedi.

Mazbatalarını alan büyükşehir belediyesi eş başkanları belediye binasına geçti. Eş başkanlar ilk iş olarak belediye önündeki polis kulübesini kaldırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları mazbatalarını aldı. Mazbatalarını aldıktan sonra Belediyeye giden eş başkanlar belediyesi önünde toplanan yurttaşların zılgıtları ve 'Amed ya me ye' sloganlarıyla karşılandı. Halkla birlikte belediyeye giren belediye eş başkanları açıklama yapmak üzere meclis toplantı salonuna geçti.

Me go merhaba! pic.twitter.com/FGFg4hefal — Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) 16 Nisan 2019

“MAZBATALARIMIZI HALKTAN ALDIK”

İlk olarak kendisine mazbata verilmeyen Eş Başkan Hülya Alökmen konuştu. Seçimi kazanan bazı belediye başkanlarına KHK gerekçesiyle mazbata verilmediğini ifade eden Alökmen, “4 Kasım 2016'da ifademizi yok sayanlara ‘Burası halkındır halkın kalacak’ diyoruz. Mazbatalarımızı KHK zulmü nedeniyle alamayan adaylarımız var. Bu AKP iktidarının halkın taleplerine nasıl kulak tıkadığının göstergesidir. Biz halkımıza söz verdik, kayyımları göndereceğiz dedik, gönderdik. Ama onlar iradeyi hâlâ Bağlar halkını iradesini görmeyip KHK’ledi bahane edip mazbata vermek istemiyor. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kenti hep beraber yöneteceğiz” dedi.

DİYARBAKIR’A HALK İRADESİNİN CEMRESİ DÜŞTÜ

Ardından konuşan Selçuk Mızraklı ise, zor bir süreçten geçmelerine rağmen halkın iradesini ortaya koyarak kazandıklarını söyledi. Mızraklı, “Diyarbakır'a halk iradesinin cemresi düştü. Bu zaferi halkımız kazandı. Bizler zor bir süreçten geçtik. Tüm bu zorluklara rağmen direndik, kazandık. Zaferin türküsünü hep birlikte söyleyeceğiz” dedi.

BU ADALETSİZLİĞE SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Bazı yerlerde oy sayımına hala devam edildiğini de hatırlatan Mızraklı, bunun iktidarın yenilgiyi hazmedememesinin göstergesi olduğunu söyledi. Mızraklı, “Kazandıkları yerleri oldu bittiye getirip mazbataları aldılar. Fakat kaybettikleri yerlerde seçimi tekrar ettirmek için her türlü hukuksuzluğa başvuruyorlar. Eş başkanımız KHK’li olduğu gerekçesiyle Bağlar’da irade gasp edildi. Bu bizim açımızdan hükümsüzdür. Bağlar'ı biz kazandık. Bağlar’ı sahipleneceğiz. Eş başkanlık bizlerin mor çizgisidir. Fakat bu seçimlerde YSK, Hülya Uyanık Alökmen arkadaşımıza mazbatasını vermeyerek büyük bir hukuksuzluğa imza atmıştır. Bu adaletsizliğe sessiz kalmayacağız. Her gün Hz. Ömer’in adaletinden bahsedenler bu hukuksuzluğa imza atarak Yezid’in adaletini uyguladıklarını bizlere bir kez daha göstermiş oldular. Tüm bunlara rağmen bizler barış, demokrasi, adalet taleplerinde ısrar edenleriz. Ayrımcı dil kullananlara karşı direnenleriz. Barışın tesis edilmesi için adım atılması gerekmektedir” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)