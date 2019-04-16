Cezaevi İzleme Komisyonu Sözcüsü Binici: Ölümler an meselesi

Cezaevlerinde süren açlık grevleri konusunda ölümlerin an meselesi olduğunu vurgulayan Cezaevi İzleme Komisyonu Sözcüsü Av. İbrahim Binici, tutukluların taleplerinin dikkate alınacak bir yol haritasının çizilmesi gerektiğini dile getirdi.

İmralı Cezaevinde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 8 Kasım 2018’de açlık grevine başlayan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’in eylemi 160’ncı günü geride bıraktı. Leyla Güven’in ardından cezaevlerindeki siyasi tutukluların gruplar halinde dahil olduğu eyleme 1 Mart itibariyle tüm siyasi tutuklar katılmış durumda.

Tutukluların açlık grevinde olduğu cezaevlerinden biri Tarsus Kampüs Cezaevi. Buradaki T1, T2, T3 ve kadın kapalı cezaevlerinde kalan hasta tutuklular hariç tam 133 tutuklu açlık grevinde.

Açlık grevindeki tutukluların durumu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesine bağlı avukatlardan oluşan Cezaevi İzleme Komisyonu tarafından gün gün takip ediliyor. Kurulan Komisyonun Sözcüsü Av. İbrahim Binici, açlık grevlerinde gelinen noktayı Mezopotamya Ajansına (MA) değerlendirdi.

"ÖLÜMLERİN YAŞANMASI AN MESELESİ"

Süren bu eylemlere siyasi iktidar ve ana muhalefet tarafından sessiz kalınmasının üzücü olduğunu beirten Av. Binici, yine açlık grevinde gelinen aşama dolayısıyla ölümlerin yaşanmasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu. Binici, "Tarsus’ta açlık grevine giren tutuklular 90 günü geride bırakmış durumda. Bizler tutukluların sağlık durumunun çok kötü olduğunu gözlemledik. Tutukluların 11 ila 20 arasında değişen kilo kaybı yaşadıklarını tespit ettik. Hatta bazılarının durumları o kadar kötü ki, görüşe çıkamamaları nedeniyle kendileriyle görüşemedik. 5 Ocak’tan bu yana eylemde olanların durumu çok daha ağır. Bazı tutuklular, suyu bile arkadaşlarının yardımı ile ancak içebilirken, bazıları artık yutkunamadıkları için vitamin haplarını alamaz durumda. Özellikle de Suat Okur ve Zinnet Sağlam’ın durumları... Bu göstergeler ilerleyen günlerde eylemcilerin kalp krizi yaşayabilecekleri, hatta ölümlerin yaşanacağı bir evreye girebileceklerinin belirtileridir" diye konuştu.

"ACİLEN BİR YOL HARİTASI GEREKİYOR"

Binici, "Ölümlerin yaşanmaması için iktidar ve ana muhalefet başta olmak üzere tüm siyasi partilerin tutukluların taleplerini dikkate alıp, İnfaz Yasası’nda Öcalan’ı da kapsayacak bir yol haritası çizmeleri gerekiyor. Ve bu adımı da bir an önce atmaları gerekiyor. Gerçekten geldiğimiz nokta çok kritik aşamada" dedi. (MA)

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