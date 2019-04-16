Çocukları açlık grevinde olan anneler: Geç olmadan harekete geçilmeli

Çocukları cezaevinde açlık grevinde olan anneler, sağlık durumlarının kötüye gittiğini belirterek, "Çok geç olmadan herkes harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

Tarsus Cezaevinde 103 gündür açlık grevinde olan Mervan Sungur’un annesi Avniye Sungur, oğlunun arkadaşlarının yardımıyla tekerlekli sandalyeyle görüş yerine geldiğini aktardı. Görüşmenin ancak 20 dakika sürdüğünü dile getiren Sungur, "Konuşmakta zorlanıyordu. Aşırı kilo kaybı yaşamıştı. Ben artık kapalı görüşlere gidemiyorum çünkü oğlumun durumu buna el vermiyor. Zaten cezaevindeki doktorlar da kapalı görüşü uygun bulmamış. Şimdi sadece ya açık görüş ya da telefon görüşünde oğlumla görüşebiliyorum” dedi. Çocuklarının ölmesini istemediklerini söyleyen Sungur, “Bu çocukları hepimizin çocuklarıdır. Bir tanesinin bile yaşamını yitirmesini istemiyoruz. Artık tahammülümüz kalmadı, uyuyamıyoruz. Çok geç olmadan herkes harekete geçmeli” dedi.

Açlık grevinde olan Mervan Sungur’un annesi Avniye Sungur | Fotoğraf: MA

"AĞZIMIZA LOKMA ALDIĞIMIZDA GÖZYAŞI DÖKÜYORUZ"

İzmir Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Süleyman Acun, 1 Mart’tan bu yana açlık grevinde. Annesi Mahbube Acun ise, açlık grevindeki oğlu ve diğer tutukluların aşırı kilo kaybettiğini ve ayakta dahi zor durabildiğini belirtti. "Yemekte ağzımıza bir lokma aldığımızda gözyaşı döküyoruz" diyen Acun, tutukluların taleplerinin kabul edilmesi konusunda Adalet Bakanlığına seslendi.

"ANNELERİN FERYADINI DUYUN"

Urfa 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 3 ayı aşkındır açlık grevinde olan 24 yaşındaki Sinan Çelik’in annesi Şöhret Çelik, eylemcilerin sağlık durumuna dikkat çekti.

En son telefonla görüştüğü oğlu Çelik’in, "Cezaevinin tutumu insani ve hukuki değildir. Başlattığımız günden beri düzenli bir sağlık kontrolü yapılmıyor. Verilen vitaminler ise vitamin ihtiyacımızı karşılamıyor" dediğini aktaran anne Çelik, başta Adalet Bakanı olmak üzere devlet yetkililerine seslendi.

Cezaevlerinden çıkan cenazelere işaret eden anne Çelik, "Erdoğan’a sesleniyorum; Sinan 106 gündür açlık grevinde senin de çocukların var. Çocuklarımızın ölmesini seyredeceğine adım atmalısınız. Annelerin feryadını dikkate alıp tecride bir an önce son verin" dedi.

AÇLIK GREVİNDEKİ ÇINAR'IN DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde 5 Ocak tarihinden bu yana açlık grevinde olan Yazar İlhami Çınar’ın sağlık durumunun kötüye gittiği kaydedildi. Tekerlekli sandalyeyle görüşe çıkabilen Çınar’ın, bağırsaklarından kan geldiği belirtildi.

"ARTIK KALKAMAYACAK DURUMDA"

Ağabeyi Çınar ile telefonla konuşan İslam Çınar, ağabeyinin sağlık koşullarının kritik aşamada olduğuna dikkat çekerek, bağırsaklarından kan geldiğini ve bir gözünü kaybettiğini söyledi. Ağabeyinin tekerlekli sandalyeyle görüşe çıkabildiğini belirterek, “Artık kalkamayacak durumda. Kaldırıldığı hastanede ameliyat olması gerektiği söylenmiş. Açlık grevinde olduğundan dolayı ameliyat edilemiyor” dedi.

Ağabeyinin halka çağrıda bulunduğunu belirten Çınar, “Ağabeyim ‘halkımızdan tek isteğimiz, sesimize ses olsunlar’ çağrısında bulundu. Adalet Bakanlığı ölümlere seyirci kalmasın. Bir an önce adım atılmalı” diye konuştu.

Çınar, ağabeyinin durumuna ve maruz kaldığı hak ihlallerine karşı İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesine hukuki yardım talebinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

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