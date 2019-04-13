Medyanın açlık grevi 'sessizliği' Fox TV önünde protesto edildi

Açlık grevinde olan tutuklu yakınlarıyla dayanışmak için Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi başlatan aileler, ana akım medyanın sessizliğini protesto etmek için Fox TV binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için açlık grevinde olan tutuklu yakınlarıyla dayanışmak için aileler 9 Nisan’da Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde “nöbet eylemi” başlatmıştı.

Cezaevi önünde nöbet tuttukları ilk gün iki defa gözaltına alınan ailelerin daha sonra cezaevine geçişleri her seferinde polis tarafında engellendi. Bugün de cezaevi önüne bir kez daha gitmeye çalışan aileler, yine polis engeliyle karşılaştı. Bunun üzerine aileler hem ana akım medyanın sessizliğini protesto etmek hem de açlık grevinde olan yakınlarının taleplerini aktarmak için İstanbul'da bulunan Fox TV binasının önüne giderek oturma eylemi yaptı.

Oturma eylemine başlayan aileleri gören Fox TV yetkilileri ailelere hafta sonu olduğu için kimsenin olmadığını, hafta içi gelmeleri halinde kendileriyle görüşülebileceklerini iletti. Aileler de bunun üzerine hafta içi tekrar geleceklerini aktararak oturma eylemlerine son verdi. (MA)