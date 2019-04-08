Barış Anneleri: Yeter artık, cezaevlerinden cenazeler çıkmasın

Cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine ilişkin İHD Diyarbakır Şubesi’nde çocukları açlık grevinde olan Barış Anneleri basın açıklaması yaptı. Barış Anneleri, yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini söyleyerek “Tecrit bir insanlık suçudur. Yetkililere çağrı yapıyoruz. Yeter artık cezaevlerinden cenazeler çıkmasın” dediler.

"BU ÜLKENİN KÖTÜLÜĞÜNÜ İSTEMİYORUZ"

Anneler adına Türkçe açıklama yapan Raife Özbey, “Aylardır çocuklarımız açlık grevinde. Türkiye basınında hiçbir haber yok. Bu ülkenin 7 bin çocuğu açlık grevinde hiçbir ses yok” dedi. “Yeter artık bir çare bulunsun diyoruz” diyen Özbey, bütün siyasi partideki annelere seslenerek, “Hiçbirinizin ciğeri sızlamıyor mu? diye sordu. Seslerinin duyulmasını istediklerini belirten Özbey, “Dünyada çaresi olmayan hiçbir dert yok. Yeter artık, isyan ediyoruz” dedi. Emine Erdoğan’a seslenen Özbey, “Kendisini bizim yerimize koysun. Biz yiyemiyoruz, içemiyoruz, yatamıyoruz. Biz de bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkenin kötülüğünü istemiyoruz” dedi. Cezaevlerinden cenazelerin çıktığını ama kimsenin sesinin çıkmadığını söyleyen Özbey, “Kimse bize bir kapı göstermiyor. Herkesin ölmesini mi istiyorlar. Vekiller biraz duyarlı olsunlar. Erdoğan, Dünya, Türkiye, yetkililer biraz duyarlı olsunlar. Bir oy için dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Ama bizim çocuklarımızın durumuna hiç ses çıkarmıyorlar” dedi.

"7000 İNSAN BEDENİNİ ÖLÜME YATIRDI"

Barış Annelerinden Kudret Eryılmaz, Kürtçe açıklama yaparak açlık grevlerinin son bulması için bir an önce tecridin kalkması gerektiğini ifade ederek çağrıda bulundu. Eryılmaz, “Kendisine insanım diyen herkes gelin el ele verelim artık cenazeler gelmesin. Benim yüreğim bir kere yanmış başkasının yüreği yanmasın. Bir an önce tecrit kaldırılsın artık cezaevlerinden cenazeler gelmesin. Biz çocuklarımızı cenazeleri çıksın diye büyütmedik. Ölümler olmasın diye huzur, barış için 7000 insan bedenini ölüme yatırdı. Tüm dünyaya, AKP, CHP, Saadet Partisine sesleniyorum artık cezaevlerinden cenazeler gelmesin yüreğimiz yanmasın” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)