Annelerden çağrı: Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridinin kaldırılması için cezaevlerinde açlık grevinde olan tutukluların anneleri, çocuklarının ölmesini istemediklerini, barış ve adalet istediklerini söyleyerek, devletin artık bu sesi duymasını istedi.

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 151’inci günü geride bıraktı. 16 Aralık’ta açlık grevine başlayan tutuklular ise 113. günü geride bıraktı. 1 Mart itibariyle de tüm cezaevlerine yayıldı.

"CEZAEVİNDEN TABUTLAR ÇIKMASIN"

Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde olan Mustafa Aydın ve Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde olan Abdullah Aydın da 1 Mart itibariyle eyleme dahil oldu. Oğlu ve torunu açlık grevinde olan Latife Aydın, “Çocuğum ve torunum bedenlerini ölüme yatırdı. Adalet Bakanlığı’ndan rica ediyoruz; cezaevlerinden artık tabutlar çıkmasın. Bir barış ve adalet getirsinler bu dünyaya. Yeter anneler ağlamasın” dedi.

"YETKİLİLER 3 MAYMUNU OYNUYOR"

1 Mart’tan bu yana Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde olan Mahmut Kaygan’ın (22) annesi Fatma Kaygan, yetkililerin 3 maymunu oynadığını ve iktidar medyasının açlık grevleri eylemlerini görmezden geldiğine dikkat çekti. “Çocuklarımızın ölümünü istemiyoruz” diyen Kaygan, “Bu sessizliğin bitmesi için herkesin elini vicdanına koyması gerekir” diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI ÖLSÜN DİYE BÜYÜTMEDİK"

Hasan Malatya E Tipi Cezaevinde, Hüseyin ise Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde eylemlerini sürdürüyor. 38 gündür açlık grevini sürdüren Hasan ve Hüseyin’in annesi Emine Işık, “Neden barışı sağlamıyorlar? Çocuklarımızın ölmesini mi bekliyorlar? Biz çocuklarımızı ölsün diye büyütmedik. Ne çocuklarımız ne asker ne polis ölmesin. Artık ölümlerle anaların yüreği yanmasın” diye konuştu.

"DEVLET ARTIK BU SESİ DUYSUN"

26 Aralık’tan bu yana Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde olan Mehmet Erbey’in annesi Meryem Erbey, “Herkes elini vicdanına koysun” ifadesinde bulundu. Yaşanabilecek ölümlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sorumlu olacağını söyleyen Erbey, devletin artık bu sesi duyarak adım atmasını istedi.

AÇLIK GREVİNDE 27 TUTUKLUYA DAVA

Mezopotamya Ajansından Yasin Kobulan’ın haberine göre; Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Maltepe 2 No’lu Kapalı Cezaevi’nde süreli dönüşümlü açlık grevine giren 27 tutuklu hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklular “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” iddiasıyla suçlandı. (HABER MERKEZİ)

Leyla Güven'in açlık grevi eylemi 5’inci ayı geride bıraktı