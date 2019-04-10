Van Barış Anneleri: Devlet artık bu çığlığı duymalı

Kritik aşamaya gelen açlık grevleri hakkında konuşan aileler, “Cezaevlerinden tabutlar çıkıyor. Ne zaman sesimiz duyulacak” diyerek, “Birilerinin çocuklarımızın sesini duymasını istiyoruz. Devlet artık bu çığlığı duymalı” dedi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 154’üncü günü geride bıraktı. Aynı taleple cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular da 116’ıncı günü geride bıraktı. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle ise tüm cezaevlerine yayıldı. Van Barış Anneleri, hükümete çağrı yaparak bir an önce tecride son verilmesini istedi.

"ARTIK YETER ADIM ATIN"

Fotoğraf: MA

MA'nın haberine göre Barış Annesi Zekiye Kaya, “Bize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Artık yeter. Ankara’ya Meclis'e gittik. Ankara’nın girişinde bizi durdurdular. Sabahtan akşama kadar gözaltında tutulduk. Ne yazık ki yine bir adım atılmadı. Bu topraklara barışın gelmesini istiyoruz. Bir adım atın. Çocuklarımız açlık grevlerinden çıksın. Halkımıza, bütün halklara, Avrupa’ya ve CPT’ye sesleniyorum. Ölümlerin olmaması için adım atın. Biz hiçbir insanın ölümünü istemiyoruz” diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜMÜN KIYISINDA"

Fotoğraf: MA

Barış Annesi Keve Işık ise herkese çağrı yaparak, “Elinizi vicdanınıza koyun. Çocuklarımızı ölmeleri için yetiştirmedik. Bizim de çocuklarımızın da hakları var. Bunu görmezden gelemezsiniz. Bütün annelere sesleniyorum bize yapılan adaletsizlik ve haksızlığa karşı herkesin tek ses olup yanımızda olması gerekiyor” dedi. Cezaevindeki eylemcilerin durumuna ve yaşanan ölümlere işaret eden Işık, “Çocuklarımız ölüm kıyısında. Sürekli cezaevlerinden ölümler çıkıyor. Öcalan’la bir görüşme olsa herkes rahatlayacak. Açlık grevleri sona erecek. Neden söz konusu Kürtler olunca sağırlaşıyorsunuz?” diye sordu

"BİR ADIM ATILSIN"

Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 8 Ocak’tan bu yana açlık grevinde olan Sinan Salhan’ın annesi Besra Salhan ise oğlunun 13 kilo verdiğini paylaştı. Salhan, “Adalet Bakanı’nın adım atmasını istiyorum. Cezaevlerinden cenazelerin çıkmasını istemiyorum. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ankara’ya gittik bir sonuç elde edemedik. Artık bir adım atmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: MA

"ÖLÜM HABERLERİNİ ALMAK İSTEMİYORUZ"

Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 1 Mart’tan bu yana tecride karşı açlık grevinde olan Dindar Taş’ın annesi Hayal Taş, “Bu açlık grevlerinin sona ermesini ve cezaevlerinden ölüm haberlerini almak istemiyoruz” dedi. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde İmralı tecridine karşı açlık grevinde olanlardan 2 kardeş Sinan Faruk ve Levent Faruk. Hakkari’nin Berçelan Mahallesi’nde yaşayan 2 kardeşin annesi Hani Faruk, “Evlatlarımız için hiçbir şey yapamamak, çaresiz olmak bizleri perişan ediyor. Birilerinin çocuklarımızın sesini duymasını istiyoruz. Devlet artık bu çığlığı duymalı” dedi.

"7 BİN İNSANIN ÖLMESİNİ Mİ BEKLİYORLAR?"

3 yıldır tutuklu bulunan Serhat Kuşlu’nun babası Alihan Kuşlu, cezaevinde 116 gündür açlık grevinde olan tutukluların sağlık durumlarının kötüye gittiğini belirtti. Geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarının yaşanabilecek olması nedeniyle tecrit konusunda bir an önce adım atılmasını isteyen Kuşlu, tepkisini “İnsan hakları nerede? Kürtler insan değil mi? Cezaevlerinden tabutlar çıkıyor. AİHM nerede? Adalet Bakanlığı sesimizi ne zaman duyacak. 7 bin insanın ölmesini mi bekliyorlar?” sözleriyle gösterdi.

"BİR AYDIR KAN KUSUYOR"

Fotoğraf: MA

İmralı tecridine karşı bulunduğu İzmir Menemen R Tipi Kapalı Cezaevinde 40 gündür açlık grevinde olan iki eli olmayan Ergin Aktaş’ın annesi Fatma Aktaş, “Oğlum bir şey yiyemiyor, benim de boğazımdan bir lokma dahi geçmiyor” dedi. Aktaş’ın son bir aydır halsizlik, yüksek ateş, sayıklama, iştahsızlık, öksürük, ağızda kanama, nefes darlığı, göğüs kafesinde yanma ve sıkışma, tansiyon düşüklüğü gibi şikayetler yaşadığı belirtildi. Günde bir adet B vitamini alan Aktaş’ın, 26 Mart’tan bu yana tek kişilik hücrede olduğu için verilen tüm limonları dahi bölemediği kaydedildi. Şeker, tuz, meyve suyu ve sıvı tüketmekte sorun yaşadığı belirtilen Aktaş’ın annesi Fatma Aktaş, oğluna verilen iletişim cezasından dolayı telefonla dahi görüşemediklerini dile getirdi.

Ergin Aktaş’ın amcası Mahir Aktaş ise “Ergin’i hücreye koymuşlar. Durumu iyi değil. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı herkes bu duruma çare bulsun. Cezaevlerinden artık cenazeler gelmesin. Ergin tek değil açlık grevinde olan herkes için bir çare bulunmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru