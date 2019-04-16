Arçelik işçileri: Biz suskun kalırsak kıdem de gidecek

Ayşe ÖZ

Ankara

Arçelik işçileri Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın kıdem tazminatının fona devri, zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ve vergi yükünün artırılmasını içeren ‘reform’ paketine tepkili. Hükümetin süslü laflarla çalışanları kandırmak istediğine dikkat çeken işçiler, “Aslında sorun bizde, sustuk sustuk böyle oldu. Yine susarsak tazminatı da elimizden alırlar” dedi.

Fabrikada Albayrak’ın “yapısal reform” diyerek yaptığı sunum, kimi işçilerin “Çok abartıyorsunuz”, kimisinin de “İyice azıttılar” dediği sert tartışmalara neden oluyor. Bazı işçiler de tartışmalar sırasında son sözleşme döneminde grevlerinin yasaklanmasını hatırlattı. 12 yıldır Arçelik fabrikasında çalışan bir işçi; “Elimizde bir kıdem tazminatı kaldı. Bunu da alsınlar iyice köle olalım artık. İşsizlik fonunu çarçur ettiler, bunu da çarçur edecekler. Biz istediğimizde de para yok diyecekler” dedi.

"BUNLAR SÜSLÜ PÜSLÜ LAFLAR"

6 yıldır çalışan bir işçi ise BES’in zorunlu olması durumunda asgari ücretliden bile en az 150 lira kesilebileceğini belirterek, şöyle devam etti: “Zaten ayın sonunu zar zor getiriyoruz. 150 lira bizim bir faturamız, bir ihtiyacımız... Yeri geliyor 150 lira bulamıyoruz, ondan bundan borç alıyoruz. Biz emeklilik fonuna para yatırmak istesek gider özel bir bankaya yatırım yaparız zaten. Bu kadar bizim yaşadıklarımızdan bihaber olan bir hükümet görmedim. Kıdemi de fona aktaracaklarmış, süslü püslü laflar bunlar. Madem işçiler kıdem tazminatını alamıyor diye yapacaklar bunu o zaman şirketleri, işyerlerini denetleyen bir yasa çıkarsınlar. Elimizdekini avucumuzdakini almak nedir?”

"ZATEN BİZDEN FAZLA VERGİ ALIYORLAR"

8 yıldır çalışan bir işçi ise bakanın vergiyi tabana yayma sözlerine “Yılın sonunda en az o da hiç mesaiye kalmazsak 750 lira vergi kesiliyor. Bizden alması gerekenden fazlasını alıyor zaten. Daha ne alacak çok merak ediyorum. Her şeyden KDV alıyorlar. Üretirken de tüketirken de fazlasıyla ödüyoruz vergimizi, bu ne aç gözlülük. Ama sorun bizde. Biz sustuk sustuk böyle oldu. Gerekirse Paris’dekiler gibi giyeceksin sarı yelekleri...” diye tepki gösterdi.

"İŞSİZLİK FONU GİBİ YAPACAKLAR"

10 yıldır çalışan bir işçi ise kıdem tazminatını işten çıkarıldıklarında bir süre geçinmek için kullandıklarını söyledi. İşsizlik fonunda biriken parayı işsiz kaldıklarında bir ton şart nedeniyle kullanamadıklarını söyleyen işçi, “Bu da yarın onun gibi olacak. İşten kovulduk, diyecek ki sen bu şartları taşımıyorsun yok sana kıdem tazminatı diyecekler. Sonra fonda biriken paralar patronlara gidecek” dedi.

SUSARSAK YİNE ALIRLAR

Birçok işçi kıdem tazminatının fona devri ve BES’in zorunlu hale getirilmeye çalışılmasına karşı bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyor. “Biz susarsak alırlar” diyor 10 yıllık bir işçi: “Almamaları için elimizden geleni yapmalıyız. Derdimiz sadece para değil, iş güvencesi o bizim için. Yarın 40’ımızı geçtiğimizde kim bizi işe alır? Sendikamız, diğer sendikalar ne olacak diye beklememeli. Hemen acil bir plan yapmalı, bizimle birlikte bunu uygulamalı. Kafası karışık olan arkadaşlarımızı da ikna edip birlik olmalıyız. Alın terimiz bizim o çarçur edilmesine izin vermemeliyiz.”

4 yıldır çalışan bir işçi de “Bunlar iyice azıttı” diyerek hükümete tepki gösterdi. Alın terini heba ettirmeye niyeti olmadığını belirten işçi şunları söyledi: “Yıllardır zaten yapmadıkları şey kalmadı. Her fırsatta cebimize göz diktiler ama artık susup durmamalıyız hep birlikte bir şey yapmalıyız.”