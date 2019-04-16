    • Renta işçileri kıdem tazminatı için fabrika bahçesinde eylem yaptı

    Eskişehir’de bulunan Renta Elektrikli Ev Aletleri Fabrikasında çalışan işçiler, hükümetin yeni 'reform' paketine tepki gösterdi.

    16 Nisan 2019 12:19
    Son Güncellenme Tarihi: 16 Nisan 2019 12:40
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    Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Renta Elektrikli Ev Aletleri Fabrikasında çalışan işçiler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'reform' paketine tepki göstererek, fabrika içinde basın açıklaması yaptı. İşçiler, “Böyle bir haksızlık karşında sessiz kalmayacağız. Bu zorbalığa göz yumamayız” dedi.

    “Kıdem tazminatlarımızı gasp ettirmeyeceğiz” diyen işçiler adına basın metnini DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Basın Yayın Komisyonu üyeleri okudu. “Daha seçimlerin tozu dumanı ortadan kalkmadan yurttaşların iradesi hiçe sayılarak açıklanan yeni ekonomik programdan anlaşıldığı üzere AKP Yönetimi gözünü her zamanki gibi çalışanlara, elini de işçinin, emekçinin cebine atmış bulunuyor” diyen komisyon üyeleri,  işçilerin 83 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatların ellerinden alınmak istendiğine dikkat çekti.

    Emekçiler için yıllardır kâbusa dönen fonların şimdi yeniden kıdem tazminatı olarak karşılarına çıkarıldığını belirten komisyon üyeleri, “Dedikleri gibi Kıdem Tazminatı Fonu ile Zorunlu Bireysel Emeklilik Fonu birlikte ele alınıp düzenlenirse işçilerin maaşları düşecek, işsizler ise tazminat alamayacak demektir. Çalışanlar olarak, Zorunlu Tasarruf Fonu, Konut Edindirme Fonu gibi fonlardan aldığımız büyük yaraların ve gördüğümüz zararların ardından yine bizim paralarımızla kurulan İşsizlik Fonu da hükümetlerin ve sermayenin gizli kasası haline getirildi. Yetmedi, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) adı altında yeni kesintilerle kendilerine yeni kaynaklar yaratmak istediler. Çalışanlardan bekledikleri ilgiyi görmeyince de şimdi bu zorunlu sistemden çıkmayı imkânsız hale getirmek istiyorlar” diye konuştu.

    Fotoğraf: Evrensel

    “KIDEM TAZMİNATLARI ELLİMİZDEN ALINMAK İSTENİYOR”

    AKP’nin özelleştirme adı altında satılan kamu mal işletmelerinden elde ettiği gelirleri har vurup harman savurduğunu söyleyen komisyon üyeleri, kaynaklar kuruyunca da ülkeyi büyük bir ekonomik krizin eşiğine getirenlerin krizin bedelini her zaman olduğu gibi işçilere ödetmeye çalıştığını dile getirdi. Hayat pahalılığı ile bunalan emekçilerin tam anlamıyla bir kuru soğana muhtaç hale geldiğine dikkat çeken komisyon üyeleri, emekçilerin yüzde 13’leri aşan işsizlik tehdidi ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. İşçi ve emekçilerin en önemli güvencesi olan kıdem tazminatlarının ellerinden alınmak istendiğinin altını çizen komisyon üyeleri, “İşsizlik fonundan işçiler-işsizlerden başka herkesin yararlandığı ortadayken şimdi elimizde kalan en önemli haklarımızdan biri olan kıdem tazminatlarımızın fon adı altında birilerine peşkeş çekilmesine göz yumamayız. Kıdem tazminatımız iş güvencemizdir. İşverenlerin, işçileri işten çıkarma kararı vermesinde yaşadığı caydırıcı bir düzenlemedir. İşçinin çalışma hayatı ve sonrasında güveneceği en önemli haktır. Şu andaki yasal düzenlemeyle kıdem tazminatı almamızı sağlayan bütün şartlar ortadan kaldırılarak işçilerin kaderlerinin, işverenlerin iki dudağı arasına bırakılması söz konusudur. Bu düzenleme yeni işçi kıyımlarına ve işsizliğin hızla artmasına yol açacaktır. Çünkü bu fonla birlikte işveren çıkardığı işçiye tazminat ödemeyecektir” dedi.

    “BÖYLE BİR HAKSIZLIK KARŞINDA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

    AKP iktidarının amacının hazinenin elini rahatlatmak olduğunu ifade eden komisyon üyeleri, İşsizlik Sigortası Fonu ve yeni kurulan Zorunlu Bireysel Emeklilik Fonunun yanı sıra kıdem tazminatı fonunda biriken paraları da hazineye aktarılmak istediğini belirtti. Böyle bir haksızlık karşında sessiz kalmayacaklarını kaydeden komisyon üyeleri, “Bu zorbalığa göz yumamayız. On yıllar önce işçilerin verdiği büyük mücadelelerle elde edilen bu hakkı korumak şimdi bizim için bir namus borcudur. Kıdem tazminatlarımız çalışma hayatında çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Yıllardan beri dile getirdikleri kıdem tazminatlarımızı fona devretme girişimlerini şiddetle ret ediyoruz” diye konuştu. (Eskişehir/EVRENSEL)

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