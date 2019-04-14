    • "Elimizde bir kıdem kaldı, onu da alsınlar!"

    Kocaeli Körfez'de yaşayan emekçiler, kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine tepki gösterdi.

    14 Nisan 2019 03:45
    Son Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2019 16:11
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    Kamile KARKUŞ
    Çağıl ADIGÜZEL
    Kocaeli

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘Ekonomi Reform Paketi’ ile birlikte gündeme gelen ‘Verginin tabana yayılması’ adı altında dolaysız vergilerin yükseltilmesi, zorunlu BES sisteminin uygulanması ve kıdem tazminatı ile BES sisteminin fona devredilmek istenmesine işçiler tepkili.

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde duraklarda servis bekleyen işçilerle konuştuk. Servislerin gelmesi nedeniyle uzun uzun konuşamasak da pek çoğunun söylediği birkaç cümle işçilerin yaşadıklarını özetliyor.

    "DEVLETİN, MİLLETİN CEBİNDE GÖZÜ OLUR MU?"

    Durakta servis bekleyen Savaş Atmaca isimli işçi, çalışan her insanın geri kalan hayatını rahat geçirebilmek için iş hayatının sonunda kadar kıdem tazminatını beklediğini dile getirerek şunları söyledi: “Zaten hayat şartları zor. Enflasyon belli. Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. Bu planlarla gidişatın bizim için çok daha kötü olacağını düşünüyorum. Devletin milletin cebinde gözü olur mu? Kıdem tazminatı ile rahat ve insanca bir şekilde yaşamak istiyorduk ancak artık bu da zor görünüyor.” Kıdem tazminatının bizim son kalemiz, tutunacağımız son dal” diyen Olgun Saçaklı da, Bakan’ın tazminatsız işten çıkarmaların engellenmesi için bunu ortaya koymuş olabileceğini düşünüyor.

    “Verginin tabana yayılmasına” ilişkin ise şu sözleri sarf ediyor: “Zaten çok fazla vergi veriyoruz, bunun daha nesini tabana yayacaklar? Telafi etmek için sürekli mesaiye kalıyoruz. Bu sefer de, asgari ücretle çalıştığımız için, yine kesintiler oluyor maaşımızdan. Vergiler biraz da tavana yayılsın istiyoruz. Bakan’ımızdan işçiler için daha faydalı şeyler yapmasını talep ediyoruz” dedi.

    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?

    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?

    "SİZ BUNDAN ÖNCEKİLERİ YAŞADINIZ MI?"

    10 sene belediyede çalışmış İlhan isimli bir işçi ise, kıdem tazminatı değişikliği gerçekleşmeden üstüne konuşmanın yanlış olduğunu, işçilerin mağdur edilmeyeceğini düşünüyor. Dolaysız vergilerin artmasının da doğru olduğunu savunan İlhan, “Ekonomi ancak böyle düzelir, siz bundan öncekileri yaşadınız mı?” diye konuştu. Doların son 1 yıl içinde yüzde 100’den fazla arttığını, gıda ve temel tüketim maddelerine resmi rakamlarla bile yüzde 80’e yakın zam geldiğini hatırlattığımız esnada ise İlhan, “servisim geldi” diyerek yanımızdan ayrıldı. 16 yıldır işçilik yapan Erdil Gür ise ekonominin bu adımlarla düzelmeyeceğini düşünenlerden. Geçimin sürekli zorlaştığını söyleyen Gür, “Eskiden asgari ücretin 300-500 üzerinde maaş alırdım, şimdi asgari ücrete çalışıyorum. İki senedir zam almıyorum. Bir taraftan işten atmalar var, zam da alamıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu uygulamalarla geçim daha da zorlaşır” ifadelerini kullandı.

    15 senedir çalışan Coşkun Atalay ise Berat Albayrak’ı dinlediğini dile getiriyor ve şakayla karışık bütün çalışanlara hayırlı olsun dileklerini iletiyor: “Geçmiş olsun. Çok iyi bir şey bu inşallah tamamını alırlar hiç kıdem tazminatı vermezler, en azından beklentimiz olmaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun, damat beye bol kazançlar. 2-3 maaşımızı daha verelim ne olacak ki? Hiç sıkıntı değil!” Zaten geçinemediklerini dile getiren Atalay, “Ek hesaptan çekiyoruz kredi kartına, oradan çekiyor başka borca yatırıyoruz. Yapacağımız bir şey yok, herkes kendi hakkını belli platformlarda savunacak ancak, göreceğiz” diye konuştu.

    Atalay konuşurken etrafındaki işçilerden “Peder, damat güzel güzel yiyorlar işte” tepkileri geliyor. Ozan Tunç, isimli bir başka işçi ise AKP’li olduğunu dile getiriyor ve gidişattan umutlu olduğunu söylüyor: “Maddi durum sıkıntı evet, bir şeyler yapılması lazım ama bakanımıza güveniyorum, bir bildikleri vardır mutlaka onlara bırakıyorum.”

    Kıdem tazminatının fona devri gündemine tepki: Elimizde ne kaldı başka

    Kıdem tazminatının fona devri gündemine tepki: Elimizde ne kaldı başka

    "İKTİDAR KENDİSİNE YENİ BİR KASA OLUŞTURMAK DERDİNDE"

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketine tepkiler sürüyor. Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklama ile, “Daha seçimlerin tozu dumanı ortadan kalkmadan yurttaşların iradesi hiçe sayılarak açıklanan yeni ekonomik programdan anlaşıldığı üzere AKP Yönetimi gözünü her zaman ki gibi çalışanlara, elini de işçinin, emekçinin cebine atmış bulunuyor. İktidar kendisine yeni bir kasa oluşturmak derdindedir” diyerek açıklanan reform paketine tepki gösterdi.

    “83 yıllık kazanımımız olan kıdem tazminatımızı elimizden almak istiyorlar” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu düzenleme yeni işçi kıyımlarına ve işsizliğin hızla artmasına yol açacaktır. Çünkü bu fonla birlikte işveren çıkardığı işçiye tazminat ödemeyecektir. İşten çıkartılan işçiler ancak 15 yılı tamamladıktan sonra ve hak ettiği tazminatın sadece yarısına karşılık gelen miktarı alabilecektir. Kıdem tazminatlarının tamamını alabilmek için emekli olmak veya 56 yaşını beklemek zorunda kalacaklardır. Tabii eğer primleri fona yatırıldıysa. Diğer yandan bu miktarın şimdiki tazminatlarının ancak üçte biri oranında olacağını da belirtmeliyiz. Görüldüğü gibi AKP iktidarı kıdem tazminatını vermek değil kendisine yeni bir kasa oluşturmak derdindedir. Amaçları Hazinenin elini rahatlatmak, İşsizlik Sigortası Fonu ve yeni kurulan Zorunlu Bireysel Emeklilik Fonunun yanı sıra kıdem tazminatı fonunda biriken paraları da hazineye aktarmaktır. Çünkü bu fonda biriken paraların en az yüzde 40’ı hazinenin borçlanma kağıtlarında değerlendirilerek Hazineye işçilerin cebinden bir kez daha kaynak aktarılacaktır.”

    Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi

    Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi

    "BU ZORBALIĞA GÖZ YUMAMAYIZ"

    “Böyle bir haksızlık karşında sessiz kalamayız, bu zorbalığa göz yumamayız” ifadelerinin yer  aldığı açıklamada, “Kıdem tazminatlarımız çalışma hayatında çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Yıllardan beri dile getirdikleri kıdem tazminatlarımızı fona devretme girişimlerini şiddetle reddediyoruz. Biz emekçiler, üretenler demokrasinin sandık başına giderek oy vermekten ibaret olmadığını biliyoruz. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Seçimden önce türlü vaatlerle oy peşinde koşanların, hemen ertesi günlerde gözlerini emekçilerin haklarına diktiklerini de görüyoruz. Emekçilerin alın terlerini, birikmiş emeklerini hedef alan bu gasp girişiminin karşısında olacağımızı herkesin çok iyi bilmesini istiyoruz” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

    "İKTİDAR KENDİNE YENİ KAYNAK ARIYOR"

    Kıdem tazminatının fona devredilmesine tepki gösteren CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, kıdem tazminatlarının fona devredilmesinin işçi lehine bir düzenleme olmadığını, bunun iktidar için yeni bir kaynak kullanımı anlamına geldiğini ifade etti.

    AKP iktidarları döneminde Türkiye’de çalışma hayatının sürekli sorunlarla boğuştuğuna dikkat çeken Gürer şöyle devam etti: “17 yıldır, işçiler lehine tek bir düzenleme yapılmadı, sürekli aleyhte yeniliklere gidildi. Her krizin faturası, işçilere, emekçilere kesildi. Bireysel emeklilik sisteminden, iş güvenliğine, kayıt dışı çalışanlardan, grev haklarının engellenmesine kadar çok sayıda sorun, Türkiye’de çalışma hayatını bu duruma getirdi.” (İSTANBUL)

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