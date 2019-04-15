Bir yıl tutuklu kalan Berkay Ustabaş’a 5 ay hapis cezası

Berkin Elvan’ın cenaze törenine katıldığı suçlamasıyla bir yıl tutuklu kalan üniversite öğrencisi Berkay Ustabaş’a 5 ay hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Adliyesi 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ustabaş’a "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, katılma; toplantı ve yürüyüşlere 23. Maddede belirtilen aletlerle katılmaktan" suçlu buldu. Mahkeme Ustabaş’ın 6 ay hapisle cezalandırılmasına, "geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları gözetilerek 1/6 indirim yapılmasına" ve toplam 5 ay hapis cezasına hükmetti. Yargılama sürecinde bir yıl tutuklu kalan Ustabaş’ın tutuklu kaldığı süre, cezasına mahsup edildi. Zaten mahkeme, Ustabaş’ın cezasının da bir yıl ertelenmesine hükmetti. Yani Ustabaş tutuklu kalmış olmasaydı, bu ceza nedeniyle hapse girmeyecekti.

"BU MUDUR ADALET?"

Kararın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Ustabaş, "1 yıl tutuklu kaldığım davada 5 ay hapis kararı verdiler. F Tipi, işkence, sürgün ve yasaklar ardından tutuklu kaldığım sürenin yarısından az bir ‘ceza’ kararı: Bu mudur adalet?" dedi.

(HABER MERKEZİ)

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