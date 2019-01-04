İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Berkay Ustabaş'a özgürlük

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 'Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak' suçlamasıyla 1 yıldır tutuklu olan arkadaşları Berkay Ustabaş için basın açıklaması yaptı.

İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencisi ve Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri Berkay Ustabaş 'Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak' suçlamasıyla Berkin'in doğum günü olan 5 Ocak tarihinde tutuklanmıştı. Ustabaş 1 yıldır tutuklu.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Ana Kapıda bir araya gelen Ustabaş’ın arkadaşları, ‘Berkay'a ve tüm tutuklu öğrencilere özgürlük!" başlığıyla basın açıklaması düzenledi.

İstanbul Üniversitesi Öğrencileri adına okunan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü sınıf öğrencisi Berkay Ustabaş 5 Ocak'ta ‘Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma savcısının ‘Bizim polisle mutabakatımız var, ahdımız var seni tutuklayacağız’ sözleri ile başlayan; sürgün, işkence ve hak ihlalleri ile dolu tutukluluk sürecinin bugün tam 1. yılındayız. Tam 1 yıldır ailesinden, üniversitesinden ve biz sıra arkadaşlarından koparılarak hapsedilen Berkay, 15 Ocak Salı günü Çağlayan Adliyesi'nde 5. kez hakim karşısına çıkacak" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)