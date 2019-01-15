Berkin'in cenazesine katılan Berkay Ustabaş'a 1 yıl sonra tahliye

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma”, “Toplantı veya yürüyüşlere silahla katılma” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla yargılanan Berkay Ustabaş için 1 yıl sonra tahliye kararı verildi.

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş’ın 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın beşinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ustabaş, önceki duruşmada olduğu gibi bu duruşmaya da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Dava kapsamında tutuklu yargılanan Adil Kayam ve Ali Olcayto Öğretmen ile başka bir suçtan tutuklu yargılanan Helin Bölek de duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Kadir Boyalı ile sanık avukatları hazır bulundu.

Ustabaş, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle 5 Ocak 2018’den beri tutuklu yargılanıyor.

BİR SONRAKİ DURUŞMA SİLİVRİ’DE

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, tutuklulukta geçirmiş oldukları sürenin dikkate alınarak Berkay Ustabaş, Ali Olcayto Öğretmen ve Adil Kayam’ın tahliye edilmelerini talep etti. Savcı ayrıca, Ustabaş’ın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Berkay Ustabaş, beraatini talep etti. Tahliye ve beraat taleplerini tekrarlayan sanık avukatları da esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre istediler. Ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak Ustabaş, Öğretmen ve Kayam’ın yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek bir sonraki duruşmayı 15 Nisan saat 10.00’a erteledi. Duruşma Silivri Cezaevi Kampüsündeki Duruşma Salonlarında görülecek.