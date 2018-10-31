CHP'li Tekin BingÃ¶l'den Berkay UstabaÅŸâ€™a Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Tekin BingÃ¶l, Berkin Elvanâ€™Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 299 gÃ¼ndÃ¼r tutuklu olan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Berkin Elvan’Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için 5 Ocak’ta tutuklanan ve 10 aydÄ±r tutuklu bulunan üniversite öÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ’Ä±n yarÄ±n görülecek duruÅŸmasÄ± öncesi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Berkin’in katillerinin dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸunu ama Berkin’i anan bir üniversite öÄŸrencisinin eÄŸitim hakkÄ±ndan da mahrum bÄ±rakÄ±larak 10 aydÄ±r tutuklu bulunduÄŸunu belirten Bingöl, “Berkay’Ä±n özgürce dolaÅŸmasÄ±, bilim üretmenin en kÄ±ymetli yeri olan üniversitede derslerine girmesi gerekirken dört duvar arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iktidarÄ±n gençliÄŸe yönelik politikalarÄ±nÄ±n en açÄ±k örneÄŸidir. Küçücük bir çocuÄŸun katledilmesinde dahi acÄ±lÄ± annesini yuhalatacak kadar zalimleÅŸenler elbette gençlikten ve onlarÄ±n yürüttüÄŸü mücadeleden korkacaklardÄ±r” dedi.

TUTUKLULUÄžUNUN 300'ÜNCÜ GÜNÜNDE YÄ°NE HAKÄ°M KARÅžISINA ÇIKACAK

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) Genel Sekreteri ve Ä°stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öÄŸrencisi Berkay UstabaÅŸ, Berkin Elvan’Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için, “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri düzenleme, yönetme bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lma”, “ToplantÄ± veya yürüyüÅŸlere silahla katÄ±lma” ve “SilahlÄ± terör örgütüne üye olma” suçlamalarÄ±yla yargÄ±lanÄ±yor. UstabaÅŸ, 5 Eylül'deki üçüncü duruÅŸmasÄ±nda da tahliye edilmemiÅŸti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

9 aydÄ±r tutuklu yargÄ±lanan Berkay UstabaÅŸ yine tahliye edilmedi

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