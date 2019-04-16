16 Nisan 2019 04:00

Bu tavır ODTÜ’yü temsil etmiyor

Tunç Dikkan yazdı: Üniversite öğrencileri birlikte bir tavır göstermenin eğilimlerini ortaya koymuştur.

Bu tavır ODTÜ’yü temsil etmiyor

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Tunç DİKKAN
    Ankara

    33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği ODTÜ yönetimi tarafından “olanak yok” gerekçesiyle yasaklandı. Başta Haluk Levent ve Bedük gibi sanatçıların girişimiyle, yasaklanan ODTÜ şenlikleri sosyal medyada viral oldu. Birçok sanatçı, siyasetçi ve kurum şenliğe olanak sağlamak üzere destek olacağını bildirdi. Pekala, yasaklanan ODTÜ şenlikleri bu sene daha kallavi gündeme oturmuştur ama süreç burada başlamadı. Geçmişe dair hatırlatmalar yapmakta fayda var.

    ODTÜ öğrencilerin yıllardır kolektif etkinlikler ve dayanışma ile organize ettiği Uluslararası Bahar Şenlikleri yaklaşık 2013’den beri ODTÜ yönetiminden kaynaklı sorunlar ve yasaklamalar ile karşı karşıya kalıyor. Bir önceki rektör ile anlaşmazlıkları süren öğrencilere atanmış rektör M. Verşan Kök “Şenlikleri yapacağız” müjdesini (!) vermişti. Ancak yönetimi döneminde ODTÜ öğrenci topluluklarına yönelik yasaklamalar katmerlendi.  Şenlikler de bunlardan nasibini aldı. Her iki rektör döneminde 5 sene boyunca yasaklara dair çeşitli gerekçeler öne sürüldü: “Okulun altyapısı kaldırmıyor”, “4 gün fazla, 2 gün yeter”, “Devrim konserleri tartan pisti ve çimleri zedeliyor”, “Ramazan ayında olmaz, ODTÜ dışı kamuoyunda rahatsızlık uyandırır” ve son olarak “Yeterli maddi olanağımız yok.” Süreç boyunca başta şenliği organize eden Uluslararası Gençlik Topluluğu olmak üzere öğrenciler bunlara çözüm buldular. Yönetim ile paylaştılar. Ancak yönetim tüm çözüm önerileri gerekçesiz reddederek dertlerinin öne sürdükleri gerekçeler olmadığını belirtmiş oldu. Geçen sene ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin yasaklandığı bir dönemde Koç grubunun Spor Fest’i okula yönetim tarafından sokuldu. Bugüne kadar şenliklerin iptali için öne sürdüğü bütün gerekçeleri çiğneyerek şenliğin öğrencilerin kolektif emeği ve dayanışması ile değil de gelir getiren sermaye grupları ile yapmak istediğini itiraf etti. Öğrenciler duruma tepki gösterdi. Protestoları karşılık buldu. Şenliğin Uluslararası Gençlik Topluluğunun önerdiği formatta yapılmadı, rektörlük tarafından onaylanmak zorunda kaldı. Vurgulamakta fayda var 2018 şenliği öğrencilerin bir kazanımıdır, Sayın Kök’ün her fırsatta öne sürdüğü “şenlik rektörlük öğrencilere verildi” belirtileri manipülasyondur.

    TEMEL TALEPLER MARJİNALİZE EDİLİYOR

    Bugüne kadar gelinen süreçten öğrenciler ders çıkardı ve şenliğin izinleri için erken vakitte yola koyuldu. ODTÜ yönetimi bürokratik engeller ile süreci yavaşlatmaya çalışsa da eni sonu bir noktada öğrenciler ile buluştu, anlaşma sağlandı. Akabinde anlaşmayı rektörlük çiğnedi ve şenliğe kısıtlamalar getirdiğini belirtti. En başından beri talep ettikleri koşulları kısıtlayarak şenliğe izin verilmemiş olacağını belirten öğrenciler haklı olarak bunu bir yasaklanama ve sınırlama olarak ilan ettiler. Süreçten tek ders çıkarmayan olarak Verşan Kök öğrencilere mail atarak bu yasaklama ve sınırlamayı sadece öğrencilere kamuoyuna ilan etmiş oldu. Tepkinin ODTÜ içi ve dışında büyüdüğü ve toplumun aydın kesiminden şenlik için olanakların öne sürüldüğü bu dönemde olağan davranışın “Tamam arkadaşlar o zaman gelin bu şenliği beraber organize edelim, herkese katkıları için teşekkür ederiz” şeklinde olması gerekir. Ancak ODTÜ yönetimi atanmış bir rektörün ağzından sayıklamalar fısıldamaktadır. Bu ifadeler sayıklamalardan başka bir şey olması mümkün değildir. İfadelerin tarihteki tüm ceberut iktidarların söylemlerinin basit bir replikası olmak ile beraber akıl ve mantık süzgecinin çok dışındadır. ODTÜ şenliklerine sahip çıkan gazeteci Deniz Zeyrek’i suçlayarak* başladığı sayıklamalardan ilki “Anlaşmayı öğrenciler bozdu” oldu. Hatta öğrencilerin anlaşmayı “LGBT, Marksist, aşırı sol ve HDP gruplar” ile görüşerek bozduğunu iddia etti. Anlaşılan o ki; ODTÜ Rektörü Kök öğrencilerin temel taleplerini marjinalize etmek istemektedir. Sanki görüşmeyi yapan öğrenci toplulukları inisiyatifsizmiş gibi, sanki okuldaki LGBTİ, Marksist gruplar ve siyasi partiler öğrencilerin bileşenlerinden ayrıymış gibi tavır takınmanın başka açıklaması olamaz. Dar grupların ODTÜ kamuoyunu yönlendirdiğine dair çabası uzun zamandır sürmekte olan Kök’ün tavrı ODTÜ’yü temsil etmemektedir. Bir diğer sayıklama ise öğrencilerin “ardı arakası gelmeyen isteklerine” yönelikti. Sayın Kök öğrencilerin 1 milyon TL ve traktör talep ettiğini ifade ediyor. Bir şenlik için böyle bir şeyin talep edilmesi olası görünmüyor, öğrenciler de açıkça talep etmediğini ifade ediyor ama şimdilik öyle varsayalım. Bu durumda dahi 2017 Sayıştay raporlarına göre 10 milyon TL civarında para tanımlanamayan giderlere ayırırken öğrencilerin taleplerinin göz ardı edilmesi normal bir durum mu? Yoksa tanımlanamayan giderlere daha çok para aktarmak için öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri dışlanıyor mu? ODTÜ yönetimi kalem kalem bütün bütçe özetini açıklayabilecek mi? Hesap defteri açılmışken ODTÜ yönetimi şenlik sebebiyle UGT’nin bütçesinden yaptığı kesintileri açıklayacak mı? Son olarak ODTÜ rektörlüğü bu kadar çok olanak sunacak kişi/ kurum çıktıktan sonra şenliğin organize edilmesine müsaade edecek mi? Sayın Kök’ün son okul almaz açıklaması ise “Bizim hiçbir zaman yasakçı tutumumuz olmadı” diyebiliriz. ODTÜ Rektörü yönetim organın başına geçtiği andan itibaren topluluk etkinliklerini, onur yürüyüşlerini, devrim yürüyüşlerini, ders sonrası aktivitelerin tamamını, devrim stadyumunda oturmayı, spor yapmayı, evrim konferansını ve neredeyse derse gelip gitmek dışındaki her şeyi yasaklamıştır. ODTÜ öğrencileri için yasakçı zihniyet kavramı ODTÜ yönetimi üzerinde somutlaşmıştır. Sayın Kök’ün bu durumdan kurtulması neredeyse imkânsızdır.

    ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ YOK SAYILMIŞTIR

    Sonuç olarak ODTÜ yönetimi, öğrencilerin taleplerini yok saymış, şenliğini yasaklamıştır. Bunu yaparken “olanak yok” gerekçesini ortaya atmıştır. ODTÜ öğrencileri hafızasını taze tutmaya alışkındır. Yakın zamandaki sermaye etkinliklerini ve devlet yetkililerinin konuşmaları için bütün olanakların seferber edildiğini, öğrencilerin yok sayıldığını unutmayacaktır. Yasaklama ile sınırlı kalınmamış ODTÜ öğrencilerinin talepleri hileli yorumlamalarla medyaya seviş edilmiş saldırılar sürmüştür. Ancak ODTÜ öğrencileri bu duruma aldanmamış, taleplerini istemekten ve tepkisini söylemekten vaz geçmemiştir. Ayrıca gelen dayanışma mesajları sadece sanatçı, siyasetçi ve aydınlardan değil ülkedeki diğer üniversitelerden de gelmiş. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri dayanışma mesajı vermiş kendi taleplerini yinelemişlerdir. Bunlardan hareketle atanmış bir rektör ne sayıklamış fark etmeksizin, ODTÜ öğrencilerin bahar şenlikleri talebiyle başlattığı mücadele hangi koşullarda devam ederse etsin, örnek teşkil etmiştir. Üniversite öğrencileri birlikte bir tavır göstermenin eğilimlerini ortaya koymuştur. Bunlar önemlidir. Gelişmesi de önemli olacaktır.  

    NOT: Bu yazı yazıldığında öğrenciler ve yönetim arasında herhangi yeni bir görüşme olmamış, şenlik konusunda ne yönetim ne ODTÜ öğrencileri bir karar açıklamamıştı.

    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi

    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi

    ODTÜ'lüler, rektörlüğün iptal ettiği 33 yıllık şenliğe sahip çıkıyor

    ODTÜ'lüler, rektörlüğün iptal ettiği 33 yıllık şenliğe sahip çıkıyor

    ÖNCEKİ HABER

    Arçelik işçileri: Biz suskun kalırsak kıdem de gidecek
    SONRAKİ HABER

    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: S-400 nedeniyle F-35 imkansız
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Çalınan darbe: 15 Temmuz

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Yüzsüzlük

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Kıdem tazminatında Güney Kore modeli: Düşürülen emekli maaşlarını kıdem tazminatıyla ikame et

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hasta eden yasalar: Sigara ve askerlik

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Eğer...
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: S-400 nedeniyle F-35 imkansız
    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: S-400 nedeniyle F-35 imkansız

    Beyaz Saray, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alma kararının F-35 projesi ile ilişiğini imkansız kıldığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Erbil'de silahlı saldırı: Türkiyeli diplomat hayatını kaybetti
    Erbil'de silahlı saldırı: Türkiyeli diplomat hayatını kaybetti

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’de lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiyeli diplomat Osman Köse'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
    Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Selahattin Demirtaş'ın hakkında 142 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar verildi.

    Emek ve Demokrasi Güçlerinden iki çocuğun öldüğü patlama ile ilgili açıklama
    Emek ve Demokrasi Güçlerinden iki çocuğun öldüğü patlama ile ilgili açıklama

    Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri Ovacık'ta Ayaz Güloğlu ile kardeşi Nupelda Güloğlu'nun ölümüyle sonuçlanan patlama ile ilgili açıklama yaptı: Çözüm kalıcı barışın sağlanmasından geçer.

    Rabia Naz ve diğer çocuk ölümlerinin araştırılması önergesi TBMM'de kabul edildi
    Rabia Naz ve diğer çocuk ölümlerinin araştırılması önergesi TBMM'de kabul edildi

    Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi önergesi, TBMM'de oy birliği ile kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Kıdem tazminatı nedir, işçi hangi hallerde kıdem tazminatı hakkını kullanabilir?
    Kıdem tazminatı nedir, işçi hangi hallerde kıdem tazminatı hakkını kullanabilir?

    Çalışma Ekonomisi Doktoru ve Avukat Murat Özveri ile fona devredilmesi tartışmaları yürütülen kıdem tazminatının ne olduğunu, tarihsel sürecini, işçinin haklarını konuştuk.

    Müze ve ören yeri giriş ücretlerine zam yapıldı
    Müze ve ören yeri giriş ücretlerine zam yapıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine zam yaptı. Yeni tarifeye göre Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’ne giriş 60 TL'den 72 TL'ye çıktı.

    Dersim’de kurum temsilcileri patlama bölgesinde incelemelerde bulundu
    Dersim’de kurum temsilcileri patlama bölgesinde incelemelerde bulundu

    Dersim’de 8 yaşındaki Ayaz ile kardeşi 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu’nun patlayıcıya basarak yaşamını yitirdiği yerde kurum temsilcileri incelemelerde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü çekildi
    Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü çekildi
    GÜNCELLENDİ
    FaceApp'e yüklediğiniz fotoğrafınızı billboardda görürseniz şaşırmayın
    FaceApp'e yüklediğiniz fotoğrafınızı billboardda görürseniz şaşırmayın
    Güney Afrikalı Müzisyen Johnny Clegg hayatını kaybetti
    Güney Afrikalı Müzisyen Johnny Clegg hayatını kaybetti
    Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin programı açıklandı
    Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin programı açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Fotoğraflarla, parçalı ay tutulması (16 Temmuz 2019)
    Fotoğraflarla, parçalı ay tutulması (16 Temmuz 2019)
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yıllık bütçe açığı hedefine neredeyse 6 ayda ulaşıldı
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yıllık bütçe açığı hedefine neredeyse 6 ayda ulaşıldı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak bütçe açığı ve işsizlik başta olmak üzere ekonomi alanında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

    YÖK başkanının öğretim elemanlarına soruşturma açma yetkisi iptal edildi
    YÖK başkanının öğretim elemanlarına soruşturma açma yetkisi iptal edildi

    Anayasa Mahkemesi, YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline karar verdi.

    Hrant Dink davasında Tuncel, Samast ve Hayal'e hapis cezası verildi
    Hrant Dink davasında Tuncel, Samast ve Hayal'e hapis cezası verildi

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, Erhan Tuncel, Ogün Samast ve Yasin Hayal'e ceza verildi.

    Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açan emniyet müdür yardımcısına ödül gibi ceza
    Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açan emniyet müdür yardımcısına ödül gibi ceza

    Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açan polislere usülsüz talimat verdiği gerekçesiyle yargılanan Eskişehir Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün'e sadece 1 buçuk yıl hapis cezası verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada bilirkişi eşliğinde inceleme yapıldı
    Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada bilirkişi eşliğinde inceleme yapıldı

    Üniversite öğrencisi Şule Çet'in düştüğü plaza katındaki biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde inceleme yapıldı.

    Finlandiya'da halk maden tekellerinin yağmasına "Yeter" dedi
    Finlandiya'da halk maden tekellerinin yağmasına "Yeter" dedi

    50 bin imza toplanan Finlandiya'da halk, maden yasasında değişiklik yapılarak yer altı kaynaklarını yağmalayan maden tekellerine dur denmesini isteyince şirketler telaşlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Özgür Gündem’le dayanışma davasında beraat kararı
    Özgür Gündem’le dayanışma davasında beraat kararı

    Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında yargılanan Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin hakkında beraat kararı verildi.

    Cumhurbaşkanlığı, “KCK davası"na “kumpas” dedi, davalar ise sürüyor
    Cumhurbaşkanlığı, “KCK davası"na “kumpas” dedi, davalar ise sürüyor

    Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan raporda, Kürt siyasetçi, hukukçu ve gazetecilerin yargılandığı “KCK davaları”, “Kumpas Davası” olarak tanımlandı.

    Canan Kaftancıoğlu için destek mesajları: "Canan candır"
    Canan Kaftancıoğlu için destek mesajları: "Canan candır"

    Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu için destek mesajları geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da askeri cuntayla sivil güçler geçiş dönemi için siyasi belgeyi imzaladı
    Sudan'da askeri cuntayla sivil güçler geçiş dönemi için siyasi belgeyi imzaladı

    Sudan'da askeri cuntayla, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi güçleri arasında anlaşma imzalanması kararı alındı. Sudan Komünist Partisi, anlaşmaya tepki göstererek sürece katılmayacağını duyurmuştu.

    800 yıllık Sultanhanı Kervansarayı'na kalorifer döşeyip klozet koydular
    800 yıllık Sultanhanı Kervansarayı'na kalorifer döşeyip klozet koydular

    Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından 1229'da yaptırılan Türkiye’nin en büyük kervansarayına, kurul kararı olmadan restorasyonda kalorifer tesisatı, klozet ve PVC doğramalı cam eklendi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Temmuz Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 17 Temmuz Çarşamba

    Bütçe ve işsizlik verileri, S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi, 15 Temmuz'un ardından süren FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları, Dersim'de iki çocuğun hayatını kaybetmesi ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta

    Almanya'dan en çok silahı Türkiye aldı
    Almanya'dan en çok silahı Türkiye aldı

    Rus S-400'lerine 2,5 milyar dolar harcayan, ABD'ye F-35'ler için 1.25 milyar dolar ödeyen ve Patriotları da almak istediğini söyleyen AKP hükümeti, Almanya'dan da 4 ayda 184 milyon avroluk silah aldı.

    GÜNCELLENDİ
    2019 YKS sonuçları açıklandı, AYT'de 1 soru iptal edildi
    2019 YKS sonuçları açıklandı, AYT'de 1 soru iptal edildi

    ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Flormar işçisi: Direnişten önce "Beni bu işe karıştırmayın" diyordum
    Flormar işçisi: Direnişten önce "Beni bu işe karıştırmayın" diyordum

    17. Gençlik Yaz Kampı'na konuk olan Flormar işçisi, direnişin kendisinde yarattığı dönüşümü ve birlikte mücadelenin önemini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Motorine 18, benzine 20 kuruş zam geldi
    Motorine 18, benzine 20 kuruş zam geldi

    Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam geldi. Pompa fiyatlarına 15 kuruş ve 11 kuruş olarak yansıyan zammın geri kalanı vergiden karşılanacak.