Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Eynesil evladına sahip çıktı

Aylardır kızının şüpheli ölümünü aydınlatmaya çalışan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, Eynesil’de seçim sonuçlarında AKP’nin yaşadığı kaybın ardından “Eynesil halkı evladına sahip çıktı. Şu anda ilk zaferimizi aldık. Adalet yerini bulacak inşallah” dedi.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün gerçekleştiği Giresun’un Eynesil ilçesinde AKP’li mevcut belediye başkanının karşısında CHP adayı Ahmet Latif Karadeniz resmi olmayan sonuçlara göre kazandı. Rabia Naz’ın ölümünün intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu öne sürülürken baba Şaban Vatan edindiği bilgilere göre kızının araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Somuncuoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde de belediye başkan adayıydı.

Giresun | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

"EVRAK KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDULAR"

Aylardır kızının şüpheli ölümünü aydınlatmaya çalışan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Bianet’ten Ayşegül Özbek’e konuştu, “Şu anda ilk zaferimizi aldık. Adalet yerini bulacak inşallah” dedi. Eynesil’in 2002'den itibaren AKP’li olduğunu, öncesinde ise sağ partiye oy verdiğini belirten baba Şaban Vatan, AKP'li Coşkun Somuncuoğlu ve ekibinin yerel seçim sürecinde önceki gün 18.30'dan itibaren belediyeye giderek, evrak kaçırma teşebbüsünde bulunduğunu da iddia etti, “Ama yakalandılar ve konuyla ilgili tutanak tutuldu. Kendilerini sürekli deşifre ediyorlar” dedi.

Eynesil halkının sandıktaki tercihlerinde neyin etkili olduğu sorusuna ise Vatan şöyle yanıt verdi: “AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün bugüne kadar hiç yanımızda durmaması, hiçbir konuşma yapmaması ama seçimden bir gün önce kızımla beraber resmini yayınlaması etkili oldu. O gün kumdan kafasını çıkarttı, ben de anında kınadım bu durumu.”

"BENİM BEKLEDİĞİM BİR SONUÇTU"

“Ayrıca Coşkun Somuncuoğlu evimin kapısına seçim kahvesi bırakmıştı. Onu da deşifre ettim” diyen Vatan, “Somuncuoğlu'nun basına konuşmayı reddetmesi de suçluluk durumunu sergiledi. Bu cevap benim beklediğim bir sonuçtu. Maalesef devletimizi yönetenler kafasını kuma sokmuş, bu olaya sesini çıkarmıyor. Ama diğer herkes Rabia Naz'ın yanında, yani adaletin yanında. Biz Adalet Bakanlığı'na sürekli dosyalar sunduk, bu durumla ilgili. Bu dosya geniş, ağır bir dosya. Bu dosya, çocuk cinayeti dosyası” ifadelerini kullandı.

"OĞLUM İLK KEZ MUTLUYDU"

Eşinin de alınan sonuçtan çok mutlu olduğunu belirten Şaban Vatan, “Eşim, ‘Evet, Naz'ımızın hesabını soracağız’ dedi. Görüntü onu umutlandırdı. Oğlum çok sessiz bir çocuktur, o dahi 'Baba sen kazandın, Naz'ın olayı ortaya çıkacak' dedi. İlk kez mutluydu oğlum. Benim olayım sadece Rabia Naz değil. Benim amacım Rabia Nazların adaleti. Adalet herkese işlemeli, herkesin o adaletten faydalanması gerekir. Bizim gayretimiz bu. Türkiye'deki adalet açlığı da inşallah doygunluğu ulaşacak” dedi. (HABER MERKEZİ)

Rabia Naz’a ne olduğunu biliyoruz