Leyla Güven’in kızı Temizkan: Sessizlik büyük acılara yol açacak

Açlık grevinde olan Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, annesinin durumunun kötü bir aşamaya geldiğini belirterek, “Sessizlikten korkuyorum. Bu sessizlik daha büyük acılara yol açacaktır. Cezaevlerinden tabutlar çıkıyor ve annem artık güçlü olmakta zorlanıyor” dedi.

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 8 Kasım 2018’de başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi sürüyor. Güven, 25 Ocak’ta tahliye edilmesinin ardından Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan evinde eylemini sürdürüyor.

‘SESSİZLİKTEN KORKUYORUM’

Açlık grevlerine ilişkin Mezopotamya Ajansı’na konuşan Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, “Cezaevlerinden tabutlar çıkıyor ve annem artık güçlü olmakta zorlanıyor. Çok sarsıldı. Bu eylemlerin durması için bir çağrı da yaptı. Çağrısından sonra da ölümler devam etti. Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin yerleşmesini isteyen bütün kesimlere sesleniyorum. Kürtlere yapılan, bütün Türkiye’ye yapılıyor. Aslında sessizliği eleştirmiyorum. Sessizlikten korkuyorum. Bu sessizlik daha büyük acılara yol açacaktır. Cezaevlerinden tabutlar çıkıyor ve annem artık güçlü olmakta zorlanıyor. Çok sarsıldı. Bu eylemlerin durması için bir çağrı da yaptı. Bu çağrı onu teselli etmeye yetmedi. Onun çağrısından sonra da bu ölümler devam etti” dedi.

‘ŞİMDİ DUR DEMELİYİZ’

Newroz’da tecridin kaldırılması için yaşamına son veren Zülküf Gezen’in ailesiyle birlikte olduklarını ve ailenin nasıl bir acı yaşadığına tanıklık ettiğini anlatan Temizkan “Aynı acıyı yaşamaktan çok korkuyorum. Bir insanın çok sevdiği, canı dediği kişileri kaybetmesi çok zor bir şey olsa gerek. Bu sessizlik beni korkutuyor. Hep vicdanlara seslenmeye çalışıyorum. Sadece Kürtlere değil; Kürtlerin dostu olduğunu söyleyenlere, Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin yerleşmesini isteyen bütün kesimlere sesleniyorum. Aslında Kürtlere yapılan, bütün Türkiye’ye yapılıyor. Bir seçim yaşadık ve sonuçları kabul etmeyen bir iktidar var. Bütün bu hukuksuzluklar bir gün herkesin karşısına çıkacak. Şimdi dur demezsek geri dönülemez bir noktaya gireceğiz.”

Hükümetin sessizliğine ilişkin de Temizkan, “Adalet Bakanlığını aşan bir durum gibi düşünüyorum. Tek adam rejimine doğru hızla gidiyoruz ve sanırım söz Erdoğan’da bitiyor. Bu konuda çözüm gelişecekse, buna Erdoğan karar verecektir. Hukukun tamamen rafa kalktığı bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)