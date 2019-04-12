12 Nisan 2019 12:05
Son Güncellenme Tarihi: 12 Nisan 2019 15:38

YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi

YSK'nin KHK ile ihraç edilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi kararı sonrası Bağlar'da mazbata yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verildi.

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YSK, Diyarbakır Bağlar'da mazbatayı yüzde 45 fark yiyen AKP'liye verdi

Fotoğraf: Orhan Kurul/Evrensel

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    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararı sonrası Diyarbakır Bağlar'da mazbata Zeyyat Ceylan'a değil AKP'li adaya verildi.

    HDP, Bağlar'da oyların yüzde 70'ini aldı. Ancak YSK, mazbatayı HDP'den yüzde 45 fark yiyen AKP'li Hüseyin Beyoğlu'ya verdi. YSK’nin kararını Bağlar Belediyesi önünde yaptıkları açıklama ile protesto eden Zeyyat Ceylan, kararın yok hükmünde olduğunu belirterek, “Halkımızın iradesini gasbedip, mazbata alanları meşru görmeyeceğiz” dedi.

    Açıklamaya HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Saliha Aydeniz, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile çok sayıda yurttaş da destek verdi.

    Polis ablukası altındaki belediye binası önünde açıklama yapan Ceylan, protesto eylemlerini ve karara karşı tepkilerini sürdüreceklerini söyledi. Yerel seçimlerin antidemokratik bir sürece dönüştüğünü dile getiren Ceylan, HDP’nin tüm baskı ve engellemelere rağmen Diyarbakır’da başarı sağladığını kaydetti.

    "HAK GASBINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

    YSK’nin seçim öncesi başlayan ihlallerinin seçim sonrası hak gasbı olarak devam ettiğini ifade eden Ceylan, “KHK’li bahanesiyle halkımızın iradesinin gasbedilmesi hukuksuz bir sürecin ifadesidir. Bu hak gasbını kabul etmeyeceğiz. Buna karşı sürekli ayakta olacağız. Hukuksuzluğa karşı mücadeleyi yükselteceğiz” diye konuştu.

    YSK’ye yaptıkları aday başvuru sürecini hatırlatan Ceylan, “Bir tuzak mı kuruldu? Bu kararlar yok hükmündedir” dedi. Seçim sürecinin antidemokratik uygulamaların devamı olduğunu söyleyen Ceylan, “Halkımızın iradesini gasbedip, mazbata alanları meşru görmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

    BAĞLAR SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

    31 Mart Bağlar seçim sonuçlarına göre HDP oyların yüzde 70.34'ünü topladı. AKP’li Beyoğlu ise yüzde 25.46 oranında oy alabilmişti.

    HDP, dün YSK'nin kararına karşı seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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