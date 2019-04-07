07 Nisan 2019 14:51

Bağlar'da AKP'li aday yüzde 45 fark yedi ama mazbatayı istiyor!

Bağlar'da yüzde 70 oy alan HDP'li Zeyyat Ceylan'ın KHK'li olmasını gerekçe gösteren AKP Bağlar adayı, mazbatanın kendisine verilmesini istedi.

Bağlar'da AKP'li aday yüzde 45 fark yedi ama mazbatayı istiyor!

 

Zeyyat Ceylan

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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    Diyarbakır'da AKP’nin Bağlar Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Beyoğlu, seçimleri yüzde 70’lik oyla kazanan HDP’nin Belediye Eş Başkanı Zeyyat Ceylan’a "KHK’li olduğu için" mazbata verilmemesi istedi. YSK'ye yapılan başvurunun kabul edilmeyeceğini düşündüklerini söyleyen Ceylan, aksi durumda bunun demokrasiye darbe olacağını dile getirdi.

    Öğretmen olan Zeyyat Ceylan, Ekim 2016’da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmişti. Ceylan, 31 Mart yerel seçiminde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde HDP’den belediye başkanı adayı olarak İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK, Ceylan’ın aday olmasında yasal bir engel görmedi ve başvurusunu kabul etti. Seçimi kazanan Ceylan’ın KHK ile ihraç edildiğini YSK’ye hatırlatan AKP’li Hüseyin Beyoğlu, seçimde en yüksek oyu alan ikinci kişi olduğu için mazbatanın kendisine verilmesini istedi. 31 Mart Bağlar seçim sonuçlarına göre HDP oyların yüzde 70.34'ünü topladı. Başkanlığı talep eden AKP’li Beyoğlu ise yüzde 25.46 oranında oy alabilmişti.

    "KABUL EDİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

    Ceylan, Beyoğlu’nun talebini Duvar’dan Vecdi Erbay’a değerlendirdi. Hukukçu arkadaşlarıyla görüştüğünü hukukun kendilerinden yana olduğu yorumunun yapıldığını söyleyen Ceylan,  “YSK, adaylığımız önünde bir engel görmediği için kabul etti ve biz de çalışmaya başladık. YSK’nin de bu itirazı ve talebi kabul etmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

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    "DEMOKRASİYE DARBE OLUR"

    Ceylan, seçimi yüzde 70 oyla kazandıklarını hatırlatarak, “AK Partili adayın talebi hukuki, ahlaki ve vicdani değildir. Bu kayyım zihniyetidir, bu talep bu zihniyetin devam ettiğini gösteriyor” dedi. Ceylan şunları söyledi: “Eğer YSK bu talebi kabul edip aleyhimize bir karar verirse bu da hukuki olmayacaktır. Herhangi bir nedenle yargılanmadım, bana yönelik bir suçlama yok ve bir mahkumiyetim de yok. Ekim 2016’da yayınlanan KHK ile ihraç edilenler arasında adım vardı sadece. İhraç edilen arkadaşlarımızın bir kısmı milletvekili oldu, bazıları STK’larda görev alıyor. Kazandığımız bir seçimi KHK’lı olmam gerekçesiyle elimizden alırlarsa demokrasiye bir darbe daha vurulmuş olur.”  (HABER MERKEZİ)

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