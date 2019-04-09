09 Nisan 2019 16:06

Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, açlık grevi ve cezaevlerindeki hak ihlalleri için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvuru yaptı.

Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde açlık grevinde bulunanların sağlık sorunlarının yanı sıra açlık grevinde olanların yaşadığı hak ihlallerine ilişkin TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

    DEVLET YAŞATMA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR

    Beştaş’ın Meclis İnceleme Komisyonu’na yaptığı başvuru metninde başta HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven olmak üzere cezaevlerinde açlık grevinde olanların çoğunun kritik aşamaya geldiğini belirterek, açlık grevindekilerin taleplerinin karşılanması noktasında hükümetin adım atmamakta ısrar ettiğini ifade etti. Beştaş, “Türkiye’de geçmişte de benzerleri gerçekleştirilen açlık grevlerinde dile getirilen talepler, cezaevlerinde tecrit, tek tip elbise, savunma hakkının engellenmesi, kötü muamelenin önlenmesi gibi son derece insani talepler olmuştur. Kuşkusuz Leyla Güven ile birlikte açlık grevinde olanların talebi de İmralı Cezaevindeki olumsuz koşulların sonlandırılması amacını taşımaktadır. Açlık grevlerinde, devletin yaşatma sorumluluğu birinci planda olduğundan; açlık grevlerinde dile getirilen talepleri değerlendirmek ve buna göre koşulları iyileştirmek de devletin görev ve sorumluluk alanına girmektedir. Bu konuda devlet hiçbir adım atmadığı için yaşatma sorumluluğunu yerine getirmemektedir” dedi. Hükümetin tecridin kaldırılmasına karşı adım atmamasından kaynaklı son bir ayda 8 kişinin yaşamına son verdiğine dikkat çeken Beştaş, açlık grevinde bulunanlar için gerekli vitamin verilmediğini ve sağlıklı ortamın sağlanmadığını hatta kimi mahpusların hücre cezasına çarptırıldığını ekledi.

    SIVI VE SAĞLIK HİZMETİ YERİNE HÜCRE CEZASI VERİLİYOR

    Toplam 92 cezaevinde devam eden açlık grevinde mahpuslara yönelik hak ihlalleri ise şöyle sıralandı:

    • Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan mahpusların açlık grevinde oldukları halde tekli hücrelere konulmuş olması
    • Açlık grevcileri için elzem olan sıvı gıdaların kantinlerde satılmaması yahut satılan cezaevlerinde yüksek fiyatlarla satılıyor oluşu
    • Cezaevlerinde gerekli hijyen koşullarının sağlanmaması ve başta Sincan Cezaevi olmak üzere musluk sularının kirli ve paslı olması, ayrıca hijyen için gerekli malzemelerin satışının pek çok cezaevinde kaldırılmış olması
    • Açlık grevine başlayanla hakkında soruşturma açılmış olması, disiplin ve iletişim cezalarının uygulanması, sosyal etkinliklerden yasaklanmış olmaları
    • Elazığ, Amasya, Gümüşhane, Giresun cezaevlerinde grevin başladığı ilk haftalarda, grevcileri hücrelere koyma, tuz, şeker, karbonat, B kompleks vermeme gibi keyfi uygulamalar
    • İki kolu olmayan ve Adli Tıp Kurumu’nun yaşamını tek başına idame ettiremeyeceğini ifade ettiği Ergin Aktaş’ın 39 gündür açlık grevinde olup Metris R Tipi İdaresinin, açlık grevindeki Aktaş’ı yalnız başına tutması, grev süresince tüketmesi gereken limonu kesilmemiş olarak vermesi, KOAH hastası Aktaş’ın, yaklaşık olarak 1 aydır kan kustuğu halde cezaevindeki ihlallerin devam ediyor oluşu
    • Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde bulunan Zerdeşt Oduncu, 114 gündür açlık grevinde. Sıvı almakta dahi zorlanan Oduncu, kan kusmakta, sol bacağını hiç hissetmezken sağ bacağında his kaybı yaşamaktadır. Buna karşın Zerdeşt Oduncu tek başına tutulmakta
    • Kandıra 1 No’lu Kapalı Cezaevi’nde 16 Aralık 2018 tarihinden beri açlık grevinde olan Rıdvan Güven’in durumu gittikçe kötüleşmekte. Güven sıvı tüketiminde dahi zorlanmaktadır.
    • Kayseri Kadın Cezaevi’nde 5 Ocak 2019 tarihinden beri açlık grevinde olan Berivan Bitmen yürümekte zorluk yaşamakta. Bitmen’in sağ bacağının altında bir kitle oluşmuş ayrıca baş dönmesi, göz kararması, çarpıntı gibi sorunlar yaşamakta
    • Kayseri T2 Kapalı Cezaevi’nde, açlık grevinde kritik aşamayı geçen Mehmet Aydın Söğüt ve Sakıp Hazman tekli hücrelerde tutulmakta, refakatçi talepleri kabul edilmemekte
    • Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde Kadir Kaplan, Fethi Yaşa ve Tugay Üstüntaş 1 Mart 2019 tarihinde açlık grevine başlar başlamaz ayrı ve tekli hücrelere konulmuşlardır ve vitamin verilmediği, kantinden alışveriş yapma haklarının ve aile ile telefon görüş hakları engellendiği aktarılmıştır
    • Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’nde 15 Ocak 2019 tarihinden beri açlık grevinde olan Dilbirin Turgut sıklıkla kan kusmakta
    • Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 17 Aralık 2018 tarihinden beri açlık grevinde olan İranlı Bahtiyar Kemal Hasan tekli hücrede tutulmakta avukat ve diğer mahpuslarla görüşü engellenmekte olup 16 kilodan fazla kilo kaybı yaşamıştır. Aynı cezaevinde açlık grevinde olan Cihan Tamur’un ağzında, burnunda ve bağırsaklarında kanamalar olup, kronik kalp hastasıdır
    • Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 26 Aralık 2018 tarihinden beri açlık grevinde olan İsmet Akın’ın açık yarasında akıntı söz konusu olup; önemli derecede hafıza kaybı, gözlerde aşırı kararma, uyuyamama, ani ve şiddetli baş ağrıları, ses ve koku hassasiyetinin artması gibi belirgin ve ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır
    • Ankara Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde 26 Aralık 2018 tarihinden bu yana açlık grevinde olan 3 mahpus kadının, kilo kaybı, baş ağrısı, halsizlik, mide krampları, sese hassasiyet gibi sağlık problemleri yaşadığı ifade edilmekte
    • Ankara Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’nde 2018 yılının haziran ayından bu yana, koğuşlara günlük 30 litre sıcak su, 120 litre soğuk su kotası getirildiği için hijyen önemli bir sorun. Cezaevinin eskiyen su tesisatından kaynaklı olarak su; kahverengi-kızıl renkli, yağlı, beklediğinde dibine kum biriken, boyalı, yoğun pas kokulu ve kirli. Kota uygulaması nedeniyle sınırlı olarak verilen bu suyun akıtılarak temizlenmesi mümkün olamadığından kişisel temizlik, banyo, genel koğuş temizliği ve çamaşır yıkamak, bu kirli ve sağlığa zararlı su ile gerçekleştirilmekte. Kirli su nedeniyle mahpusların, vücutlarında çeşitli hastalıklar söz konusu olup; özellikle deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü, sivilce, ciltte kuruma, idrar yolu enfeksiyonu, göz enfeksiyonu, gözlerinde bulanık görme, kaşınma ve kitle oluşması, saç-kaş-kirpik dökülmesi, kıyafetlerin yıpranması/yırtılması ve koğuşun pas kokması gibi sorunlar aktarılmakta

    KOMİSYON DERHAL ÇÖZÜM ÜRETMELİ

    Açlık grevlerinin başlamasında bu yana yüzlerce insanın hayati tehlikesi olduğunu belirten Beştaş, 8 kişinin yaşamına son vermesinin ardından iktidarın hala sessiz kalmakta ısrar ettiğini belirterek sürecin daha ağır sonuçlara yol açması durumunda yaşanacakların iktidarın sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Beştaş, komisyonun derhal cezaevlerinde durum tespiti yapması ve yaşanan sorunların çözülmesi noktasında sorumluluk alması gerektiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

    Açlık grevlerinin bitirilmesi için aydın ve yazarlar bir araya geliyor

    Açlık grevlerinin bitirilmesi için aydın ve yazarlar bir araya geliyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    EGEÇEP'ten yangınlarla gündeme gelen cüruf alanına dair suç duyurusu
    SONRAKİ HABER

    Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz, usandırdınız
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Seçimle gelinip seçimle gidilmez mi?

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Kazanılmış seçim korunmadan, ‘tekrar seçim’ de kazanılamaz

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Olağan şüpheliler

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Seçim ve geçim üzerine
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'e bağlı milisler, Beşir’in istifasını isteyen halkın düzenlediği oturma eylemine saldırdı.

    Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında
    Denizli'de eğitimciler darbedildi: Öğrenci ve yakınları gözaltında

    Denizli Merkezefendi’deki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ile iki yardımcısını darbettiği gerekçesiyle bir öğrenci ve yakınları gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    Cezayirliler köklü rejim değişikliği için eylemlerini sürdürüyor
    Cezayirliler köklü rejim değişikliği için eylemlerini sürdürüyor

    Cezayirlilerin Buteflika'ya karşı başlattığı kitlesel protestolar Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığına getirilmesinden sonra da sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    AKP seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunacak
    AKP seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunacak

    AKP, İstanbul'da sonuca etki yapan olaylar olduğunu savunarak seçimin tekrarı için başvuruda bulunacağını açıkladı. Bahçeli'den destek gecikmedi.

    Theresa May ve Angela Merkel Brexit'in ertelenmesini görüştü
    Theresa May ve Angela Merkel Brexit'in ertelenmesini görüştü

    İngiltere Başbakanı Theresa May, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi konusunda görüştü.

    İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı
    İstismar sanığını tahliye eden mahkeme: Vebali öbür dünyaya kaldı

    İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi. Mahkeme başkanı, "Vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.

    Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi
    Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi

    Mazbataları almak için başvuruda bulunan HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 4 ilçe belediye eş başkanlarına mazbataları verilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak" raflarda
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar Sağanak" raflarda
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    İHD, Adana Barosu ve ÇHD cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti
    İHD, Adana Barosu ve ÇHD cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekti

    İHD Adana Şubesi ve Adana Barosu Cezaevleri Komisyonu açlık grevindekilerin durumuna dikkat çekmek için ortak açıklama yaptı.

    Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru
    Açlık grevlerine ilişkin Meclis İnceleme Komisyonu’na başvuru

    HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, açlık grevi ve cezaevlerindeki hak ihlalleri için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvuru yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Ercüment Akdeniz anlattı: Türkiye'de mülteci olmak
    Ercüment Akdeniz anlattı: Türkiye'de mülteci olmak

    Gazeteci-Yazar Ercüment Akdeniz ile AKP'nimn mülteci politikası ve muhalefetin mülteci karşıtı söylemlerini konuştuk.

    AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti
    AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti

    AKP, Mardin'de seçimleri kazanan HDP'li Ahmet Türk'ün daha önce ihraç edildiğini gerekçe göstererek başkanlığın kendilerine geçmesini istiyor.

    Öldürülen Fatma Şengül’ün çocukları: Bizi yalnız bırakmayın
    Öldürülen Fatma Şengül’ün çocukları: Bizi yalnız bırakmayın

    İşyerinde tartıştığı Zeynel Akbaş tarafından öldürülen Fatma Şengül’ün kızı dayanışma çağrısı yaptı: Adaletin sağlanması için bizi yalnız bırakmayın.

    Cizre’de kayyım, belediye binasını kendisine devretmiş!
    Cizre’de kayyım, belediye binasını kendisine devretmiş!

    HDP’nin dün devraldığı Cizre Belediyesine ait binanın kayyım tarafından Kaymakamlığa devredildiği öğrenildi.

    İmamoğlu'dan 'mızıkçı' göndermesi: VAR golü verdi, taraftar alkışlıyor
    İmamoğlu'dan 'mızıkçı' göndermesi: VAR golü verdi, taraftar alkışlıyor

    Ekrem İmamoğlu, YSK'nin süreci hızla sonuçlandırması gerektiğini söyledi, "Hakem golü verdi, taraftar alkışlıyor, iki oyuncu mızıkçılık yapıyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Öykü Arin’in annesinden çağrı: Kampanya tüm Öyküler için sürmeli
    Öykü Arin’in annesinden çağrı: Kampanya tüm Öyküler için sürmeli

    İlik nakli bekleyen ve tam uyumlu donör henüz bulunamayan Öykü Arin Yazıcı'ya annesinden yarı uyumlu nakil yapılacak. Donör arayışı sürüyor.

    Bolivya Lideri Evo Morales, Ankara’da: Şimdi barışı tesis etme zamanı
    Bolivya Lideri Evo Morales, Ankara’da: Şimdi barışı tesis etme zamanı

    Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, Ankara'da yaptığı konuşmada barışı tesis etmek için sosyal adaleti tesis etmek gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 10 Mayıs'ta
    Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 10 Mayıs'ta

    Kabul edilen Çiftlik Bank iddianamesinde aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 kişi hakkında 75 bin 260’ar yıla kadar hapis isteniyor.

    CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar
    CHP'den AKP'nin Büyükçekmece iddialarına yanıtlar

    AKP, Büyükçekmece'de usülsüzlük iddiaları ile İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istiyor. CHP'den Büyükçekmece iddilarına yanıt geldi.

    Yerel seçim sonrası tanzim kuyrukları uzuyor
    Yerel seçim sonrası tanzim kuyrukları uzuyor

    İstanbul’da Şirinevler’deki tanzim satış kuyruğundayız: Gaz kuyruğu olsa daha iyi, ülkede gaz çıkmıyor derdik. Ama ‘domates yok’ diyemiyoruz.

    20 kurumdan YSK'ye çağrı: Seçmen iradesinin ilanını gerçekleştirin
    20 kurumdan YSK'ye çağrı: Seçmen iradesinin ilanını gerçekleştirin

    Ankara’da meslek odaları, sendika ve sivil toplum örgütleri, YSK’ye 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Seçmen iradesini ilan et" çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    GÜNCELLENDİ
    YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı bugün
    YSK İstanbul'da yeniden sayımı reddetti, Büyükçekmece kararı bugün

    AKP, İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması için YSK'ye başvurdu, YSK içtihatlere uygun olmadığı gerekçesi ile reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor
    Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor

    Büyükçekmece'ye seçim öncesi ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polis adreslerde inceleme yürütüyor.