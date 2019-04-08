Açlık grevlerinin bitirilmesi için aydın ve yazarlar bir araya geliyor

İstanbul’da çeşitli kitle örgütü temsilcileri, aydın ve yazarlar, tecridin sonlandırılması ve açlık grevlerinin bitirilmesi için bir araya geliyor.

Eski milletvekili ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in sürdürdüğü açlık grevinde gelinen aşamayı ve ne yapılması gerektiği hakkında Mezopotamya Ajansına konuştu.

Birdal, “Yaşananların görünür kılınması, bu adaletsizliğin hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için başta CHP’nin genel başkanı, milletvekillerinin TBMM açılır açılmaz girişimlerde bulunması gerekiyor. Hukuksuzluğun, yasa dışılığın, tecridin kaldırılması için girişimlerde bulunması lazım” diye konuştu.

“MUHATAP BULAMIYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde açlık grevleriyle ilgili AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanlığı üzerinden çeşitli girişimlerde bulunduklarını aktaran Birdal, ancak muhatap bulamadıklarını kaydetti. Birdal, “Geçtiğimiz dönemlerde de açlık grevleri yaşandı. Ama cumhurbaşkanı dahil meclis başkanı, başbakanla görüşülüp muhatap bulunabiliniyordu. Fakat ne yazık ki şimdiki süreçte sadece yaşam hakkının korunması noktasında bile muhatap bulamıyoruz” dedi.

“AVRUPA İŞKENCENİN ÖNLENMESİ KOMİTESİ DERHAL TÜRKİYE’YE GELMELİ”

9 Nisan’da İstanbul’da “Çeşitli kitle örgütü temsilcileri, aydın, yazar ve vicdan sahibi insanların tecridin sonlandırılması ve açlık grevlerinin bitirilmesi noktasında bir araya gelecekleri” bilgisini paylaşan Akın Birdal, “Ne yapmalı sorusunun karşılığını arayacaklar ve bir irade ortaya çıkaracaklar. İnsan hakları kuruluşları emek örgütleri, meslek odalarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlara acil çağrıda bulunması ve onların kendi hükümetleri üzerinde baskı oluşturmalarını sağlaması gerekir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu eğer bugün bu soruna çözüm getiremeyecekse başka ne zaman insan hakları bağlamında iş yapacaktır? Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), Türkiye’ye gelip bu sürece müdahale ederek tecridin son bulması için gerekli çalışmalarda bulunmalıdır. Bir yasa dışılığın son bulması için gencecik insanlar ölüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yaşam hakkı noktasında 32’nci maddeyi derhal işletmelidir. Uluslararası kuruluşlar daha fazla sessiz kalamaz” dedi. (HABER MERKEZİ)