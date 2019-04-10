Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanları mazbatalarını aldı

Van’da seçimleri kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı, İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatalarını aldı.

MAZBATALAR GECİKTİRİLEREK VERİLDİ

Van Adliyesi binasında yer alan İl Seçim Kurulu yetkililerinden mazbatalarını alan eş başkanlardan Bedia Özgökçe Ertan, çıkışta gazetecilere konuştu. Seçimlerin üzerinden 10 gün geçtiğini hatırlatan Özgökçe, İl ve İlçe Seçim Kurullarına düşen görevin resmi sonuçları bir an önce ilan etmek olduğunu ifade etti.

Özgökçe, “İtirazlar, kanuna göre işleyen süreci durduramaz. Ama bu durum adeta mazbata krizine yol açmış durumda. İtirazlar bahane edilerek mazbatalarımız geciktirilerek verildi. Bunun hukukla, kanunla ve demokrasiyle açıklanacak bir tarafı yok” dedi.

"YOLSUZLUKLARI TESPİT VE TEŞHİR EDECEĞİZ"

Van halkına hizmet etmek için hazır olduklarını söyleyen Özgökçe, şöyle devam etti: “Enerjimizin büyük çoğunluğunu bu anlamda harcamak için çabalıyoruz. Ancak öyle görünüyor ki şu andan itibaren belediyelerimizde yapılan yolsuzluk, talan ve diğer usulsüzlükleri tespit ve teşhir ile geçecek uzun bir süre.”

"4 İLÇENİN MAZBATASI VERİLSİN"

Özgökçe, merkez ilçeler olan Tuşba, İpekyolu ve Edremit ile Çaldıran ilçesinde seçimleri kazanan HDP’li eş başkanlara mazbatalarının henüz verilmemesi üzerinde de durdu. Özgökçe, “Dileriz ki bir an önce bu kadar zaman geciktirilen mazbataların verilmeme gerekçesinin hukukla, demokrasiyle açıklanacak bir tarafı olsun. Bu arkadaşlarımıza mazbatalar bir an önce verilsin. Mazbataları geciktirmek, seçme seçilme hakkına aykırıdır” diye konuştu.

ÇALDIRAN'DA MAZBATA İÇİN OTURMA EYLEMİ

Van’ın Çaldıran ilçesinde ise, seçimleri kazanan HDP'li eş başkanlara mazbatalarının verilmemesi oturma eylemi ile protesto edildi. Belediye eşbaşkanları Leyla Atsak ve Faruk Demir, mazbatalarının verilmemesini belediye meclis üyeleri ve partililer ile birlikte belediye binası önünde oturma eylemini yaparak protesto etti. (HABER MERKEZİ)

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