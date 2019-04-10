10 Nisan 2019 14:40

Gıda-İş: ÇAYKUR zarar ettirilerek özelleştirmeye gerekçe oluşturuluyor

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, 2018 için kâr öngören ÇAYKUR'un kasıtlı olarak zarar ettirildiğini ve özelleştirmeye zemin oluşturulduğunu söyledi.

Gıda-İş: ÇAYKUR zarar ettirilerek özelleştirmeye gerekçe oluşturuluyor

Fotoğraf: Pixabay

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    DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikasının Genel Başkanı Seyit Aslan, yaptığı yazılı açıklama ile ÇAYKUR’un özelleştirmeye gerekçe oluşturmak için zarar ettirildiğini belirtti.

    2018 yılı faaliyet raporunda 42,3 milyon TL kâr öngören ÇAYKUR’un, yılı 657 milyon TL zarar ile kapattığını belirten Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, “46 yaş çay işleme fabrikası, 1 paketleme fabrikası, 1 ana tamir fabrikası, pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü, 8 pazarlama bölge müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, ülke geneli 12 bin 500 çalışanı ile çay sektöründe ülkenin en büyük kuruluşunun zarar ettiğine inanmak mümkün değil” dedi.

    "ÇAYKUR ADIM ADIM ZARAR ETTİRİLDİ"

    Türkiye’nin kuru çay piyasasında yüzde 45-50 pazar payına sahip ÇAYKUR’un zarar etmediğini, zarar ettirildiğini vurgulayan Aslan şunları söyledi: Eski Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu’nun kurmuş olduğu ve ÇAYKUR’un reklam işlerini yürüten ÇAYTAŞ şirketi 290 milyon lira reklam gelirine sahip. Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan bu rakam, ÇAYKUR’un adım adım zarar ettirildiğinin bir kanıtı. 2014 yılında 12,06 milyon TL, 2015 yılında 22,67 milyon TL, 2016 yılında 82,12 milyon TL kâr ettiğini açıklayan ÇAYKUR’un, 2017 yılında zarar etmesi anlaşılır değil. Yıllara göre kârı artan ÇAYKUR’un 2017 yılı için 131 milyon TL kâr öngörmesine rağmen 267 Milyon TL zarar etmesinin ve bu zararın 2018 yılında da devam etmesinin nedenleri belli.

    DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan | Fotoğraf: Evrensel

    ÇAYKUR zararda genel müdür görevde

    ÇAYKUR zararda genel müdür görevde

    "ÇAYKUR İÇİN ‘ZARAR EDİYORSA SATILSIN’ ALGISI OLUŞTURMAK İSTENİYOR"

    ÇAYKUR’un daha az çay satmasına sebep olan yönetim anlayışı ve özel çay şirketlerine hizmet eden çay alımı, fiyatlandırma, üretim ve pazarlama politikalarının sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Aslan; “Arka arkaya üç yıl boyunca kâr eden ÇAYKUR’un Varlık Fonuna devredildiği yıl olan 2017 ve sonrası zarar etmesi de başka bir soru işareti. Gelinen noktada; ÇAYKUR fabrikalarında kapasite kullanımı ve yaş çay alımı artarken, ÇAYKUR zarar ettiriliyor. Varlık fonuna devredilen ÇAYKUR için 'Zarar ediyorsa satılsın' algısı oluşturularak özelleştirmenin önü açılmak isteniyor. Mayıs ayı başında hükümet tarafından ÇAYKUR’un yaş çay alım fiyatı açıklaması bekleniyor. 2015 yılından bu yana milletvekili genel seçimi, referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimi derken, seçimler öncesi çay üreticisi yedeklenmek istendi. 2019 mayısında durumu hep birlikte göreceğiz. Ancak çay şirketlerinin sömürü ve kârını artırmak isteyen hükümet bu mayıs ayında ya fiyat açıklaması yapmayacak ya da çok düşük bir fiyat açıklanmış olacak. Çünkü yerel seçimler geride kaldı...” dedi.

    ÇAYKUR’da mevsimlik işçinin çilesi bitmiyor

    ÇAYKUR’da mevsimlik işçinin çilesi bitmiyor

    "ÇAY ÜRETİCİLERİ VE ÇAYKUR ÇALIŞANLARI HESAP SORMALI"

    Piyasada üretici lehine denge oluşturmak üzere fiyat açıklayarak alım yapan ÇAYKUR’dan mahrum kalacak olan çay üreticisinin, çay şirketlerinin dayattığı ucuz fiyata ürününü vermek zorunda kalacağını vurgulayan Seyit Aslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Varlık Fonuna devredilen ÇAYKUR’un özelleştirilmesine karşı başta ÇAYKUR işçileri olmak üzere, çay üreticilerini de ürününe ve toprağına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Çünkü ÇAYKUR’un özelleştirilmesi, işçiler üzerinde düşük ücretle çalışma baskısını artıracak hatta işçilerin bir kısmı işsizlikle yüz yüze gelecek. ÇAYKUR, halkın emekleri ve vergileriyle kurulmuş, Karadeniz çay üreticisinin, işçinin ve küçük esnafın geleceği. Çay üreticileri ve ÇAYKUR çalışanları kendi gelecekleri olan kuruma sahip çıkmalı ve hesap sormalı. ÇAYKUR’u zarara uğratanlar görevden alınmalı, gereken yaptırımlar uygulanmalı. ÇAYKUR’un partizanca yönetilmesine son verilmeli ve varlık fonundan çıkarılmalı. (HABER MERKEZİ)

    ÇAYKUR’da mevsimlik işçilere dayatma: Kuru çayı bizden peşin alacaklar

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