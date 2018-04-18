ÇAYKUR zararda genel müdür görevde

Son 4 yıldır sürekli zarar eden ÇAYKUR'un başında İmdat Sütlüoğlu’nun bulunması tartışma konusu oldu.

2017 yılını, yaklaşık 268 milyon liralık zararla kapattığı resmen açıklanan ÇAYKUR’un başında hala, 8 yıllık genel müdürlük döneminin 4’ünde kurum zararı gören İmdat Sütlüoğlu’nun bulunması tartışma konusu oldu.

Kurum son 4 yıldır sürekli zarar etmesine rağmen Çaykur’un Tv kanallarına milyarlarca liralık reklam ve sponsorluk vermeyi sürdürmesi bir diğer tartışma konusu.

RİZE NABIZ’A ERİŞİM ENGELİ

Yıllardan beri Çaykur’da yaşanan işçilere yönelik sendikal baskıları, çay üreticilerine yönelik tehditleri, usulsüzlükleri sürekli gündeme getiren ve Sütlüoğlu’nun geçmişte Gülen Cemaati’nin organizasyonlarına aktardığı kaynakları gündeme getiren yerel Rize Nabız gazetesi hedef oldu.

Gülen Cemaatinin organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatlarına 2012 ve 2013 yıllarında kurumunu ana sponsor yapan, ABD’nin Teksas eyaletindeki etkinliğe dahi sponsorluk için kurumunu yönlendiren Sütlüoğlu’nun, Çaykur’un kasasından cemaat organizasyonlarına 400 bin lira aktardığını haberleştiren Nabız’a erişim engeli geldi.

İmdat Sütlüoğlu’nun başvurusu üzerine mahkeme, Nabız’ın 5 haberine erişim yasağı kararı aldı. Erişim engeli getirilen haberler arasında, Çay TV’nin sahiplerinden Cemal Külünkoğlu’nun, Sütlüoğlu’nun ABD’de ağırlandığını, kurumdaki daire amirleri ve bazı doktor çocuklarının ABD’ye Çaykur’un parasıyla gönderildiğini iddia eden röportaj da yer alıyor. (Rize/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 17:43

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