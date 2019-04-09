Diyarbakır’da HDP’li eş başkanlara mazbataları verilmedi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık ile birlikte Yenişehir Belediyesi Eş Başkanları Belgin Diken ve İbrahim Çiçek, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanları Necati Pirinççioğlu ve Keziban Yılmaz, Bağlar Belediyesi Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Zübeyde Zümrüt, Sur Belediyesi Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir, belediye meclis üyeleri ile birlikte mazbatalarını almak üzere Kayapınar’daki İl Seçim Kurulu’na dilekçe verdi.

HDP’li Eş Başkanlar dilekçe verdikten sonra İl Seçim Kurulu’nun önünde açıklamada bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart seçimlerinin gerçekleştirilmesine rağmen YSK’nin seçim sonuçlarına dair yapması gereken açıklamayı ertelediğini belirterek, erteleme nedenlerinin ise kamuoyundan saklandığını söyledi.

“HALK İRADESİ KAYYIMLARA 'GİDİN’ DEDİ”

Bölge kentlerinde DBP’li belediyelere atanan kayyımları hatırlatan Mızraklı, “Halk iradesi güçlü bir şekilde kayyımlara ‘buradan gidin’ dedi. Kendi iradesi ile seçmiş olduğu belediye eş başkanlarının görev almasını bekliyor. Diyarbakır başta olmak üzere bölgemizde telafisi mümkün olmayan, oldukça ezici sonuçlarla seçmen iradesi ortaya çıkmasına rağmen mazbataların verilmesi geciktirilmekte” dedi.

“YSK ÇELİŞKİLİ HALE GELDİ”

Türkiye kamuoyunun İstanbul seçimlerine odaklandığını dile getiren Mızraklı, “Büyük hukuksuzlukların yaşandığı seçimlerde, bölgemizde şaibeli olarak ortaya çıkarılmış bir takım durumlara sessiz kalınmakta. Dün akşam itibariyle İstanbul’da 51 sandıkta tekrar seçim yapılması kararını veren YSK, 3 oy farkının bulunduğu Malazgirt’te, 538 oy farkının bulunduğu Muş’ta yapılan itirazların tamamını reddetmiştir. İstanbul başta olmak üzere YSK’nin kararları kendi içinde çelişkili hale geldi. YSK’nin üzerine düşen şaibeyi giderek arttırmaktadır. Bağımsız ve tarafsız olarak seçim işlerinin yürütülmesinde temel mevki olmasına rağmen bütün bu süreçlerin geciktirilmesi kaygıları arttırmaktadır” diye konuştu.

“KAYYIMLAR YOK HÜKMÜNDE”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve kent merkezinde bulunan 4 belediyenin seçilmiş eş başkanlarının mazbatalarını almak üzere İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulunduklarını ifade eden Mızraklı, “Bir an önce mazbatalar verilmelidir. Kayyımların 1 Nisan itibariyle artık yok hükmünde oldukları ancak durumun fiili olarak devam ettirildiği bu duruma son verilmesini belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KARAR ANKARA’DAN TESİS EDİLECEK”

YSK’nin 2972 sayılı yasanın gereğini yapması gerektiğinin altını çizen Mızraklı, şunları söyledi:

“Bu kadar açık bir durumun olduğu Diyarbakır, Van ve Mardin gibi birçok kent gibi, bu işin geciktirilmesi YSK’yi ciddi anlamda töhmet altında bırakacaktır. İtirazların olduğu ve YSK’ye gönderildiği belirtiliyor. Kararın Ankara’dan tesis edileceği yaklaşımı var.”

ÇİFTE STANDART

AKP’nin Diyarbakır’daki itirazlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Mızraklı, “Hukukçularla konuyu görüşüyoruz. Partimizin YSK nezdinde de görüşmeleri var. Birçok çifte standartlı tutum var. Bu çifte standart tutumun bir an önce son bulmasını bekliyoruz” dedi.

Mazbataları verilmeyen seçilmişler, yapılan açıklama ardından İl Seçim Kurulu’ndan ayrıldı. (Diyarbakır/MA)

AKP Ahmet Türk’ün mazbatasına göz dikti

AKP seçimin yenilenmesi için başvuruda bulunacak