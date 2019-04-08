Mansur Yavaş, belediyedeki tüm alım satım işlerini durdurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş göreve başlamasının ardından ilk genelgesini yayımladı. Belediyeye bağlı tüm kurumlara gönderilen genelgede, Büyükşehir Belediyesi, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alım, satış vb. ilgili tüm işler “ikinci bir emre kadar” durduruldu.

Genelgede ile Büyükşehir Belediyesi EGO, ASKİ Genel Müdürlüğünde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan, işçi, memur, şirket elemanı personellerin izinleri durduruldu ve izindeki personel görev yerine çağrıldı. (Ankara/EVRENSEL)