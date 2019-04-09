"Gümrüksüz ithalat çözüm değil, soğan tohumunun fiyatı ikiye katlandı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gümrüksüz soğan ithalatı süresinin 1 ay uzatılmasının, bu üründeki fiyat artışına çözüm getirmeyeceği gibi yerli üreticiyi de mağdur edeceğini söyledi. ‘Kıska’ olarak tabir edilen soğan tohumunun geçen yıla göre kilosunun yüzde 100 artarak 20 liraya ulaştığını belirten Gürer, bu durumda hükümetin yapması gerekenin ithalatın önünü açmak değil maliyet artışını önlemek olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde de patates ithalatı için 20 Nisan’a kadar gümrük vergisinin sıfırlandığını anımsatan Gürer, yerli üreticiyi ciddi manada mağdur eden bu uygulamaların, Türkiye’de tarımı bitiren en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

"İTHAL SOĞAN ÜRETİCİ ALEYHİNE KULLANILIYOR"

İthal soğanda 31 Mart’a kadar geçerli olan sıfır gümrük uygulamasının 30 Nisan’a kadar uzatılmasının, bu üründeki fiyat artışını engelleyemeyeceğini kaydeden Gürer, “Geçen yıl kilosu en yüksek 10 liradan satılan kıska, bu yıl iki katına çıkarak 20 lira olmuştur. Büyük kentlerde 10 lira olan kuru soğan bugün Anadolu kentlerinde 6 liradan satılmaktadır. Soğanda ve diğer ürünlerdeki fiyat artışlarının ana sebebi, maliyetlerdeki artıştır. Gübre, mazot, elektrik, ilaç gibi maliyetlerde büyük artış vardır. İthal soğanın yerli soğan fiyatına satılması da ayrıca haksız kazancın yolunu açmaktadır” dedi.

Bu yılki soğanın gelecek ay piyasaya sürüleceğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Bu yılkı rekolteden dolayı soğanda kısmı bir fiyat düşüşü olabilir. Ancak soğanda gümrük vergisinin sıfırlanması ve bu konudaki uygulamanın bir ay uzatılması sorunun çözümünü sağlamaz. Soğanın tohumu geçen yıla göre yüzde 100 oranında artmışsa, gelecek yıl da soğan fiyatının düşmesi beklenemez. Mısır, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerden ithal edilen soğan üretici aleyhine haksız bir kazanç yolu olarak kullanılmaktadır” diye konuştu.

"İTHALAT ÇÖZÜM DEĞİL"

Soğanda bile ithalata yönlenmenin, ülkemizde tarımın geldiği noktayı net bir şekilde gösterdiğine dikkat çeken Gürer, “Buğday, arpa, mercimek, fasulye, et hatta saman bile ithal ederek güya sorunu çözmeye çalışan iktidar, ithal ürünlerle fiyat artışlarının engellenemeyeceğini bilmelidir. Fiyat artışları, maliyetlerdeki yüksek artışın engellenmesiyle, üreticilerin planlı ve doğru bir şekilde desteklenmesiyle olur. İthalatın önünü açmak, geçişi bir tedbir olarak görülse de kalıcı bir çözüm değildir” şeklinde konuştu.

AKP iktidarının 17 yıldır uyguladığı tarım politikalarının sonucunda ülkemizde tarım ve hayvancılığın çok zor bir döneme girdiğini ve tarım alanlarının sürekli daraldığını belirten Gürer, “Soğanda da diğer ürünlerde de gelecek yıllarda sorun yaşanmaya devam edilecek. İthalat çözüm değildir. Çözüm yerli üreticinin desteklenmesi, maliyet artışlarının engellenmesidir. Tohum, gübre, ilaç, nakliye düşmeden elektrik, mazot ucuzlamadan tüm girdiler geriye çekilmeden, destek ve teşvik gerçek ihtiyaç sahibi çiftçiye ulaşmadan, tarımda aile tipi işletmeler desteklemeden, köylere geri dönüşü teşvik etmeden, planlı ve bilimsel tarıma yönelmeden sorunlar aşılamaz” ifadelerini kullandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Sıfır gümrükle soğan ithaline devam!

Gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen soğan fiyatları düşmedi